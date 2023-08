Sigue este sábado desde las 16:00h 'Tiempo de Juego' con el Almería-Real Madrid

El encuentro entre la Real Sociedad y el Celta abre la jornada de este sábado a las 17:00h en el Reale Arena. Los de Imanol Alguacil reciben al Celta de Vigo y buscarán la victoria tras el empate en la primera jornada de Liga. El Real Madrid viaja a Almería con las importantes bajas de Courtois y Militao. El Osasuna recibe a los leones, que perdieron en San Mamés la pasada jornada. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 16:00h, en COPE.

Real Sociedad - Celta (17:00h)

La Real Sociedad y el Celta se miden este sábado en el Reale Arena con el primer próposito de enmienda tras haber sido incapaces de empezar la campaña con victoria, al empatar el cuadro de Imanol Alguacil ante el Girona y caer el de Rafa Benítez ante Osasuna.

La Real Sociedad repite comparecencia en el Reale Arena y pese al traspiés inicial Imanol Alguacil no está preocupado todavía porque el juego y las sensaciones son buenas, a pesar de que las ideas y las piernas de los delanteros en los últimos metros estén algo espesas, más aún sin el faro que supuso en las dos últimas temporadas David Silva.

El delantero cedido por el Leipzig André Silva, sigue en el dique seco y no jugará los próximos encuentros, si bien la Real tiene al japonés Take Kubo muy enchufado y de él se espera que tire de un ataque al que también tienen que aportar Sadiq Umar, Carlos Fernández y Mikel Oyarzabal. Mikel Merino será otra de las ausencias importantes en el centro del campo txuri urdin. El sustituto sería el joven Beñat Turrientes, aunque la ausencia del navarro es difícilmente compensable.

Micrófono de COPE en el Reale Arena (Anoeta)





El joven Jon Ander Olasagasti y Aritz Elustondo completan la lista de lesionados. La defensa es ahora el punto fuerte de los donostiarras, que han encajado un gol en los últimos cuatro partidos, tres de pretemporada y uno de competición oficial, de forma que si la Real no concede atrás, el triunfo estará más cerca.

Con el futuro de Gabri Veiga en Nápoles y sin los refuerzos que sigue demandando Rafa Benítez para completar la plantilla, el Celta afronta este sábado un nuevo desafío frente a la Real Sociedad, donde el técnico celeste recurrirá al central sueco Carl Starfelt para reforzar el juego aéreo de los suyos. La fragilidad defensiva que exhibió su equipo en el debut liguero ante el Osasuna también podría devolver al once al mediocentro peruano Renato Tapia. Benítez quiere construir su equipo desde el orden y la solidez, y con ambos jugadores ganaría a nivel defensivo.

Se esperan, por lo menos, dos novedades más: Manu Sánchez, que ocuparía el lateral izquierdo después de que la apuesta por Franco Cervi como lateral no funcionase; y Miguel Rodríguez que entrará en la banda derecha al no poder completar el extremo Carles Pérez el último entrenamiento antes de viajar a San Sebastián.

La gran duda está en si Benítez apuesta por Fran Beltrán junto a Tapia para dotar de más músculo al centro del campo o mantiene su confianza en el joven Hugo Sotelo, un futbolista más creativo que el madrileño.

Almería - Real Madrid (19:30h)

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Almería y Real Madrid se miden en la segunda jornada de LaLiga EA Sports, con los locales aún con su plantilla por definir y dándola por cerrada el equipo de Carlo Ancelotti, quien tras perder a referentes como Thibaut Courtois y Eder Militao, busca su sumar un nuevo triunfo de visitante en el segundo de sus tres partidos seguidos a domicilio frente a la ilusión de un conjunto almeriense que sueña con repetir la gesta de 2008.

Andriy Lunin se mantendrá en la portería en un momento en el que deberá mostrar su fortaleza mental tras asumir su papel. La grave lesión de Thibaut Courtois, rotura de ligamento cruzado de rodilla, no cambia el rol del portero ucraniano a quien Carlo Ancelotti ve falto de experiencia como para asumir durante meses la responsabilidad de ser el portero titular del Real Madrid.

Del centro del campo físico con el que inició la temporada Ancelotti, es duda Eduardo Camavinga. Una leve sobrecarga muscular deja en duda su presencia hasta última hora.

COPE Tiempo de Juego en el Power Horse Stadium.





La U.D. Almería, tras su dolorosa derrota en el estreno contra el Rayo (0-2) merced a dos penaltis y todavía metido en la confección de su plantilla, encara con ambición este primer choque del curso ante uno de los grandes de LaLiga, un Real Madrid que la pasada campaña sufrió para conseguir la victoria en el Power Horse Stadium.

El reto es repetir la gesta de febrero de 2008, cuando el Almería ganó 2-0 al Madrid con tantos de Juan Jesús Gutiérrez y Álvaro Negredo, un sueño que los locales no consideran descabellado después del buen rendimiento del equipo, a pesar de la derrota, contra el Rayo, en un partido en el que los andaluces pusieron el fútbol, pero los vallecanos rentabilizaron al máximo al transformar dos penas máximas.

Se prevé que Moreno alinee a un equipo muy físico que podría presentar novedades y posiblemente cambiar el esquema que utilizó del técnico valenciano la pasada semana. Así, podría poblar la parte central del campo, tanto en defensa como en la línea de medios, para obligar al Real Madrid.

El Almería tiene claro que no debe cometer fallos y la base del triunfo, aún así, no estaría garantizada a tenor de lo que expone y de lo que es capaz de hacer el rival. Los rojiblancos todavía están en construcción por la continua llegada de jugadores y, por ende, la salida de otros, y hay incógnistas en el once, aunque en él podrían estar como novedades el lateral diestro Marc Pubill y el medio senegalés Dion Lopy, que ya jugó la segunda parte ante el Rayo.

Osasuna - Athletic Club (21:30h)

Osasuna y Athletic se miden este sábado en El Sadar con el recuerdo fresco todavía de lo que ocurrió la temporada pasada, en la que el conjunto navarro logró los éxitos que aún saborea, la final de Copa y un billete europeo, precisamente a costa de un equipo bilbaíno que se quedó a las puertas de todo a lo que aspiraba.

Osasuna afronta con cautela el encuentro pese a su buen inicio liguero con su triunfo en Vigo, al que quiere dar continuidad en su feudo, que se prepara para una de las citas más relevantes del año. Los 'leones' visitan Pamplona con la necesidad de puntuar ante un cuadro navarro en el que todo es optimismo a pocos días de su eliminatoria europea frente al Brujas belga

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, admitió que perciben que “la gente está con muchas ganas de venir al estadio y de animar al equipo". "Nosotros igual. Ojalá podamos tener un buen resultado y celebrarlo”, dijo. Arrasate espera “al Athletic de siempre”, un rival “súper” difícil: “Solo nosotros sabemos lo que nos ha costado cada vez que hemos jugado contra ellos. Hay que hacer las cosas bien porque, si no, no vamos a tener un buen resultado”.

Los tres puntos sumados en Balaídos prolongaron el buen final de campaña del curso pasado. Osasuna venció con solvencia en el debut de Alejandro Catena y Johan Mojica con la camiseta rojilla para iniciar con buen pie un año ilusionante. El Athletic no consiguió derrotar a su vecino en los cuatro choques del curso pasado, dejando cuentas pendientes que los vizcaínos querrán resolver lo antes posible. Las espadas estarán en todo lo alto para decidir una cita de alta tensión que cada año vive con gran rivalidad esta jornada.

Tiempo de Juego en el estadio de El Sadar, feudo de Osasuna.





No le llega al Athletic en su mejor momento esta posibilidad de revancha deportiva, ya que no arrancó el curso como esperaba hace una semana ante el Real Madrid en San Mamés, choque del que no salió con buenas sensaciones. No tanto por la derrota (0-2), que entraba dentro de lo previsible, sino por no haber sido capaz de al menos complicar las cosas al conjunto blanco.

No le salió a Ernesto Valverde el plan y se perfila algún cambio en el once inicial del pasado sábado. Uno parece fijo, el de la entrada de Oihan Sancet, que se había quedado en el banquillo por estar aún corto de preparación. El internacional sub-21 salió tras el descanso y mejoró a su equipo.

A Sancet se le espera su puesto habitual de media punta por el joven Unai Gómez, que no fue de los peores ante el Madrid pero fue cambiado tras la primera parte como el capitán Iker Muniain y Nico Williams. No es probable que los dos se queden fuera del once en Pamplona pero por Muniain podría entrar el también navarro Alex Berenguer.

Otros nombres que no salieron bien parados en el debut liguero fueron Iñigo Lekue, de nuevo solución de urgencia en el lateral izquierdo por las lesiones, y Mikel Vesga, aunque ambos podrían seguir siendo titulares. Lekue porque Yuri Berchiche sigue siendo baja y a Imanol García de Albéniz, que le mejoró mucho cuando le relevó, quizás aún no le vea Valverde para ser titular saliendo como está de la grave lesión de tendón de Aquiles que sufrió durante su cesión al Eibar; y Vesga es para el técnico un futbolista esencial.

Y para el ataque queda la duda de si Valverde seguirá con Iñaki Williams de '9' o dará entrada a uno de los cuatro delanteros centro con los que cuenta y que se quedaron ante el Madrid de inicio en el banquillo: Gorka Guruzeta, que salió en la segunda mitad, Raúl García, Asier Villalibre y Javier Martón, que ni saltaron al campo.

DESCÁRGATE LA APP DE 'TIEMPO DE JUEGO' Y SUSCRÍBETE A SUS NEWSLETTERS

'Tiempo de Juego' tiene además su propia app en App Store y Android, donde podrás encontrar las últimas noticias, toda la información sobre el programa, vídeos exclusivos con los colaboradores, los resultados de las principales competiciones y los programas deportivos que sólo podrás escuchar en COPE.es. También está disponible de forma gratuita en iPhone y Android la app de COPE con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias y la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil.

Y si quieres recibir diariamente la mejor información del mejor equipo de Deportes, suscríbete a nuestras newsletters. En primer lugar debes registrarte en nuestra web. Para ello, tienes que pinchar en el icono de registro que podrás encontrar en la parte superior de COPE.es, tanto en su versión PC como en móvil. Para registrarte basta sólo con facilitar tu correo electrónico. También puedes acceder con tu perfil en Facebook. Una vez registrado, accede a la opción "Newsletters" de tu perfil y selecciona aquellas a las que quieres suscribirte de manera gratuita. Una vez hecho esto, las recibirás en tu email. En la misma categoría podrás darte de alta en nuevas newsletters o darte de baja en las que ya no quieras recibir.

Estar ahora más cerca de Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Juanma Castaño es más sencillo que nunca gracias a las newsletters de COPE. Para no perderte nada de tu radio favorita e informarte de lo que pasa en el mundo del deporte a través de los comunicadores más influyentes de la radio española.