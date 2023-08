Sigue este sábado desde las 16h 'Tiempo de Juego' con el Athletic-R.Madrid y el resto de la jornada

El Real Madrid buscará sumar sus primeros puntos en el campeonato nacional de LaLiga en San Mamés ante el Athletic de Bilbao este sábado a las 21:30h. Los de Ancelotti sufieron un revés que les va a condicionar toda la temporada con la lesión de Courtois. Además, también se disputarán el Real Sociedad - Girona (17:00h) y Las Palmas - Mallorca (19:30h). Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 16:00h, en COPE.

Real Sociedad - Girona (17:30)

La Real Sociedad espera en la primera jornada de LaLiga al Girona con muy buenas sensaciones, en progresión tras su pretemporada y la intención de comenzar la campaña tan bien como terminó la anterior, aunque para ello tendrá que suplir con acierto la notable baja de un David Silva que ha abandonado el fútbol profesional.

Los donostiarras tienen el bloque hecho, posiblemente entre ocho y nueve jugadores en el equipo titular este sábado eran habituales en la exitosa liga pasada que culminó con su clasificación para la presente edición de la Liga de Campeones y los compromisos del verano no han hecho más que confirmar este extremo.

El equipo de Imanol Alguacil en los amistosos, tras dos tropiezos cuando utilizó a su segunda unidad, ha logrado meritorias victorias ante Leverkusen y Betis y un buen empate contra el Atlético, todas ellas con sus jugadores más habituales y sin conceder ningún gol.

No todo son alegrías para la afición txuri urdin porque la Real tiene bajas importantes para este encuentro, entre las que sobresale la de André Silva, quien llegó lesionado y todavía tendrá que esperar un poco para ayudar a su nuevo equipo.

El equipo de Míchel Sánchez ha llegado a la primera jornada con la ilusión al máximo tras una pretemporada de notable, con cinco victorias, un empate y solo una derrota contra el Nápoles y en la tanda de penaltis.

El máximo goleador ha sido el ucraniano Cristhian Stuani, que a sus 36 años podría iniciar el curso como titular a la espera de que el ucraniano Artem Dobvyk se acople a los esquemas de Míchel.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Será el primer partido oficial sin Oriol Romeu, pieza capital la temporada pasada y traspasado al Barcelona. Para suplirle, a la espera de fichar un pivote, Míchel ha pasado del 4-1-4-1 al 4-2-3-1 con Aleix García y Yangel Herrera, incorporado en propiedad, en la zona ancha.

Por delante Pablo Torre, Iván Martín y Yan Couto pugnan por acompañar a Viktor Tsygankov, Sávio Moreira y Stuani, mientras que en la retaguardia Daley Blind podría debutar como rojiblanco en un partido oficial junto a Arnau Martínez, David López y Miguel Gutiérrez.

Las Palmas - Mallorca (19:30)

Las Palmas y el Mallorca del mexicano Javier Aguirre disputarán este sábado un atractivo duelo isleño que supone el regreso del equipo grancanario a Primera División cinco años después, ante un rival reforzado que afronta la tercera temporada consecutiva en LaLiga con el ambicioso reto de igualar o mejorar la novena posición del curso anterior.

Las Palmas vuelve a estar entre los grandes del fútbol español cinco años más tarde y lo hace con un estilo reconocible, basado en la posesión de balón y la presión alta, no exento de riesgos, un modelo de juego que pondrá a prueba en una categoría donde los rivales no suelen perdonar los errores.

Tras lograr el ascenso directo en mayo, el equipo amarillo ha ido retocando piezas de su plantilla, aún en construcción. Este mismo viernes ha llegado el defensa central Mika Mármol, y se esperan al menos cuatro jugadores más antes del cierre del mercado.

El Mallorca encara el inicio de la competición con importantes refuerzos, los dos últimos, a falta de confirmación definitiva, del luso Samu Costa (Almería) y Sergi Darder (Espanyol).

La sensible baja del surcoreano Kang In Lee -firmó con el París Saint Germain- ha sido compensada con la llegada de Darder, llamado a llevar el timón en un centro del campo que también contará con Costa y el tinerfeño Omar Mascarell, procedente del Elche.

El canadiense Cyle Larin (Valladolid), el belga Siebe Van der Heyden (Royale Union Saint Gilloise) y el español Toni Lato (Valencia) completan la lista de jugadores que Aguirre tendrá a su disposición en la tercera temporada consecutiva de los bermellones en Primera División. En teoría, el Mallorca afronta con garantías el reto de superar los 50 puntos y el noveno puesto del curso pasado.

Athletic - Real Madrid (21:30)

Athletic Club y Real Madrid arrancan su temporada este sábado en San Mamés (21:30 horas CEST, -1 GMT) en un partido entre dos equipos clásicos de la Liga, que nunca han descendido y que no contarán con futbolistas habituales en las últimas temporadas, dos por equipo, como los españoles Íñigo Martínez y Yeray Álvarez en los locales y el francés Karim Benzema y el belga Thibaut Courtois en los visitantes.

También une a ambos conjuntos dos pretemporadas alejadas de la brillantez, si bien para el Athletic que la preparación no haya llamado precisamente al atención no es algo que preocupe demasiado.

Más lo hace que Ernesto Valverde no tenga a su disposición a jugadores importantes, además de Yeray a Yuri Berchiche, Dani García y Alex Berenguer. Este último protagonista, en Copa, del último triunfo bilbaíno en La Catedral contra el conjunto blanco.

Casi todas esas ausencias inciden especialmente en un entramado defensivo que sin Yeray e Iñigo ha perdido consistencia y sin Dani también a un medio centro especialista en este tipo de duelos.



Por su parte, en el capítulo de ausencias en el Real Madrid está la de Benzema, quien cerró su etapa de 14 temporadas en el conjunto blanco a final de la pasada campaña, mientras que Courtois sufrió una grave lesión, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, en el entrenamiento del jueves.

Con estas bajas, el Real Madrid arranca una nueva etapa sin dos de sus líderes y sin el francés Kylian Mbappé a pesar de ser el tercer verano consecutivo en el que se le vincula con el conjunto blanco, que sin embargó sí cuenta con caras nuevas que tendrán gran importancia durante la temporada, especialmente el inglés Jude Bellingham.

El centrocampista llegó procedente del Borussia Dortmund a cambio de 100 millones de euros y un 30% extra en variables, ha sido titular en los cuatro partidos de pretemporada y será también de la partida en San Mamés en un centro del campo que cambiará su dibujo.

El italiano Carlo Ancelotti ha probado durante toda la temporada el 4-4-2 en rombo, dejando a un lado el 4-3-3 clásico y se espera que haga lo propio frente al Athletic Club.

Un dibujo de cuatro centrocampistas, posición en la que más competencia tiene el conjunto blanco. Según lo visto en la pretemporada, el alemán Toni Kroos y el croata Luka Modric apuntan a empezar desde el banquillo, pero a la “vieja guardia” no hay que darla por muerta. De ser así, los franceses Aurelien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, junto al uruguayo Fede Valverde, escoltarían a un Bellingham que ejercerá de enganche con una delantera en la que no hay dudas: los brasileños Rodrygo Goes y Vinícius Junior, el nuevo ‘7’ del Real Madrid; el líder.

DESCÁRGATE LA APP DE 'TIEMPO DE JUEGO' Y SUSCRÍBETE A SUS NEWSLETTERS

'Tiempo de Juego' tiene además su propia app en App Store y Android, donde podrás encontrar las últimas noticias, toda la información sobre el programa, vídeos exclusivos con los colaboradores, los resultados de las principales competiciones y los programas deportivos que sólo podrás escuchar en COPE.es. También está disponible de forma gratuita en iPhone y Android la app de COPE con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias y la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil.

Y si quieres recibir diariamente la mejor información del mejor equipo de Deportes, suscríbete a nuestras newsletters. En primer lugar debes registrarte en nuestra web. Para ello, tienes que pinchar en el icono de registro que podrás encontrar en la parte superior de COPE.es, tanto en su versión PC como en móvil. Para registrarte basta sólo con facilitar tu correo electrónico. También puedes acceder con tu perfil en Facebook. Una vez registrado, accede a la opción "Newsletters" de tu perfil y selecciona aquellas a las que quieres suscribirte de manera gratuita. Una vez hecho esto, las recibirás en tu email. En la misma categoría podrás darte de alta en nuevas newsletters o darte de baja en las que ya no quieras recibir.

Estar ahora más cerca de Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Juanma Castaño es más sencillo que nunca gracias a las newsletters de COPE. Para no perderte nada de tu radio favorita e informarte de lo que pasa en el mundo del deporte a través de los comunicadores más influyentes de la radio española.