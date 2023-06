Sigue este sábado desde las 15:00h 'Tiempo de Juego', con la final de la Champions femenina y la Fórmula 1

El Barcelona busca su segunda Champions League en Eindhoven. Empiezan los play-offs de ascenso a Primera División: Eibar-Alavés y Albacete-Levante, además de los play-offs de ascenso a Segunda División. La clasificación del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 15:00 horas, en COPE.

El Barcelona disputará este sábado (16:00 horas), ante el Wolfsburgo, su tercera final consecutiva de la Liga de Campeones -cuarta en cinco años- en el Philips Stadion de Eindhoven, donde intentará romper la hegemonía europea del Olympique de Lyon con su segundo título en la máxima competición continental.

De hecho, la Champions conquistada por las azulgranas en 2021, cuando golearon en la final al Chelsea (4-0), es la única de las últimas siete que no ha ido a parar a las vitrinas del club lionés.

Y es que el Olympique se ha interpuesto dos veces en el camino del Barça en la final por el título (2019 y 2022) y otras tres en el del Wolfsburgo (2016, 2018 y 2020), que en Eindhoven busca su tercer entorchado tras los conseguidos en 2013 y 2014.

Campeón de la Copa de Alemania por noveno año consecutivo, pero subcampeón de Liga por detrás del Bayern de Múnich, el cuadro germano, que este año ha dejado en la cuneta a PSG y Arsenal, quiere despedir la temporada coronándose de nuevo en Europa.

Pero en frente tendrá a un Barcelona, que vuelve a ser el rival a batir, con un récord de 29 goles en la fase de grupos (a pesar de la derrota ante el Bayern) y que llega a esta final tras deshacerse de la Roma y Chelsea en las eliminatorias.

Todo ello logrado sin su gran estrella, la centrocampista Alexia Putellas, que ya está de vuelta tras superar una grave lesión de rodilla y con algunos minutos en los últimos tres partidos de Liga, aunque aún sin ritmo de competición.

El español Fernando Alonso (Aston Martin), la gran sensación del arranque de la temporada -con cinco podios en las seis primeras carreras-, buscará este fin de semana, ante su afición, su trigésima tercera victoria en la Fórmula Uno, en el Gran Premio de España, que se disputa en el circuito de Montmeló (Barcelona). Donde su compatriota Carlos Sainz (Ferrari) irá a por su primer podio del año; y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) debe intentar reducir la ventaja que le ha aumentado su compañero neerlandés Max Verstappen.

Halfway point in the session...



It's Max setting the pace, Fernando's not far behind, followed by Nico Hulkenberg - an impressive lap from the Haas driver ??#SpanishGP#F1pic.twitter.com/3u5SaXmtOT