Sigue este sábado desde las 13:00h 'Tiempo de Juego' con el Real Madrid-Sevilla y el resto de la jornada

Rayo y Cádiz buscan romper su racha de empates. La Real, a por la novena victoria consecutiva ante un Valladolid eufórico. Mestalla mide las inercias de Valencia y Mallorca. El Madrid busca consolidar su liderato ante un Sevilla necesitado. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 13:00 horas, en COPE.

RAYO - CÁDIZ (14.00 horas)

Óscar Trejo es la principal duda de Andoni Iraola para este encuentro puesto que sufre una lesión en el metacarpiano de una mano y, en caso de jugar, lo tendrá que hacer con una férula. Lejeune podría volver al centro de la zaga y Camello podría sustituir a Falcao en la delantera. Sergio González, alineará presumiblemente un equipo muy parecido al que empató en el último desplazamiento a Girona, con la baja destacada del lateral derecho Joseba Zaldúa, lesionado de gravedad. Otra baja destacada es la del centrocampista Iván Alejo.

VALLADOLID - REAL SOCIEDAD (16.15 horas)

El entrenador realista, Imanol Alguacil, no podrá contar con Ander Barrenetxea ni tampoco con los lesionados Aihen Muñoz, Álex Sola, Mohamed-Ali Cho y los habituales lesionados de larga duración Mikel Oyarzabal, Sadiq Umar y Martín Merquelanz. Pacheta ha confirmado que habrá cambios con respecto al encuentro ante el Celta, puesto que se hace necesario dar descanso a jugadores que cuentan con más carga física.





VALENCIA - MALLORCA (18.30 horas)

En el Valencia la única baja segura es la del portero Jaume Doménech por lesión, aunque se da por hecho que Samu Castillejo no será titular. Muriqi volverá al once del Mallorca tras dos partidos de sanción. Aguirre no podrá contar con el mediocampista francés Clément Grenier pero recupera al valenciano Jaume Costa.

REAL MADRID - SEVILLA (21.00 horas)

Con el regreso de Thibaut Courtois tras más de un mes de ausencia, el Real Madrid no quiere detenerse a mirarse en el espejo, como dijo Carlo Ancelotti sobre lo que tiene que mejorar en un equipo que vuela, único invicto en LaLiga, con nueve triunfos y un empate, que mide la recuperación del Sevilla con el impulso de la llegada a su banquillo del argentino Jorge Sampaoli.

Será la entrada de Aurélien Tchoauméni en el centro del campo, lo que bien provoca la suplencia de Luka Modric o Toni Kroos, si Fede Valverde, el jugador en mejor forma del Real Madrid juega de interior, o de Rodrygo en el tridente ofensivo si el uruguayo lo hace de extremo.

Al Sevilla no le llega en el mejor momento la siempre complicada visita al estadio madridista, donde las estadísticas dicen que no obtiene habitualmente buenos resultados, ni tan siquiera cuando el equipo se ha presentado a esa cita en otras campañas con una mucho mejor dinámica de juego.

Otra baja significativa desde hace semanas en el apartado de la contención es el centrocampista brasileño Fernando Reges. Además, el lateral izquierdo argentino Marcos Acuña no está completamente recuperado de una dolencia y seguirá de baja una jornada más el extremo mexicano Jesús 'Tecatito' Corona, que se recupera de una fractura de peroné y rotura de ligamentos del tobillo izquierdo.

