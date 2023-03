Sigue este sábado desde las 13:00h 'Tiempo de Juego' con el Real Madrid-Espanyol y el resto de la jornada

El Real Madrid busca acercarse al Barça ante un Espanyol que se aleja del descenso. Duelo importante por la permanencia entre Elche y Valladolid. Objetivos dispares entre Celta y Rayo Vallecano. Osasuna, a aprovechar la histeria de Mestalla para acercarse a Europa. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 13:00 horas, en COPE.

REAL MADRID - ESPANYOL (14.00 horas)

Ante el rival más propicio según la historia, un Espanyol al que derrotó en 106 de los 175 enfrentamientos en LaLiga, al que más marcó y frente al que dejó su portería a cero en el mayor número de ocasiones, el Real Madrid busca recuperar el "equilibrio" perdido, como reconoció Carlo Ancelotti, tras una racha sin triunfos de tres partidos que ha complicado las opciones al título y el acceso a la final de la Copa del Rey.

Los empates ante Atlético de Madrid y Betis en LaLiga y la derrota en el clásico del Santiago Bernabéu en el primer capítulo de las semifinales de la Copa del Rey dan forma a un momento de irregularidad inesperado del Real Madrid en una fase decisiva. A nueve puntos de distancia del líder, necesitado de dos triunfos en el Camp Nou en visitas inminentes y con todas sus esperanzas puestas en la Liga de Campeones.

El techo retráctil del nuevo Santiago Bernabéu.Twitter: @Fanaticos_RMCF





La principal duda de Ancelotti radica en la posición de Fede Valverde, con el regreso de Luka Modric al centro del campo tras sanción y la opción de que Marco Asensio, sin minutos en los dos últimos encuentros, reciba la oportunidad de inicio.

El partido frente al Real Madrid está marcado en rojo por todo el vestuario del Espanyol. Sin embargo, es probablemente sea algo más especial para el portero Pacheco y para el delantero Joselu, con pasado en las categorías inferiores del club blanco. Su técnico, Diego Martínez, avanzó que el lateral izquierdo Brian Oliván, por sus molestias en la pierna izquierda, y el delantero Puado, por un proceso febril, son duda para el encuentro, a la espera de que dé la lista de convocados.

ELCHE - VALLADOLID (16.15 horas)

El Elche está obligado a ganar, para alimentar sus escasas opciones de permanencia, al Real Valladolid, también necesitado de puntos, en un encuentro marcado por el regreso al Martínez Valero del entrenador José Rojo ‘Pacheta’, ídolo de la afición ilicitana tras llevar al equipo de Segunda B a Primera en dos años y medio.

COPE en el estadio de Manuel Martínez Valero.COPE.es





El partido llega en un buen momento para el Elche, revitalizado en su ánimo tras haber logrado en Mallorca la segunda victoria del curso, primera a domicilio, y haber logrado dejar por primera vez su portería inmaculada. Además, el técnico Pablo Machín recupera efectivos, como Lisandro Magallán y Enzo Roco, quienes regresan tras cumplir un partido de suspensión, por lo que solo mantiene las bajas del sancionado Pape Cheikh.

Aunque Pacheta ha comentado que "no habrá muchos cambios, siempre se da alguno, por diferentes circunstancias", como en este caso podría ser el ya mencionado de Kike Pérez por Roque Mesa, o el de Machís por Iván Sánchez -según haya evolucionado el venezolano de sus molestias musculares-, o la incorporación de Javi Sánchez en defensa, tras haber sido padre.

CELTA - RAYO VALLECANO (18.30 horas)

Celta de Vigo y Rayo Vallecano miden sus rachas opuestas en Balaídos, donde buscarán un triunfo para seguir acercándose a su objetivo, en el caso de los celestes mantenerse en la élite y el equipo madrileño soñar con volver a una competición europea tras encarrilar la permanencia.

Carvalhal tendrá que retocar, de nuevo, su línea defensiva, ya que a la baja del lesionado Óscar Mingueza se une la del capitán Hugo Mallo, que cumplirá ciclo de tarjetas amarillas tras ser amonestado en El Sadar. Todo apunta a que Kevin Vázquez será el elegido para actuar en el lateral derecho. No será el único cambio en el once celeste. El técnico luso medita devolver al once al argentino Franco Cervi tras sus buenos minutos ante el Osasuna, y repetir con Seferovic como compañero de Aspas en ataque. En ese caso, el noruego Larsen volvería al banquillo.

Tiempo de Juego en Balaídos.





En el Rayo, Andoni Iraola debe buscar la fórmula de optimizar su ataque y hasta el último momento no decidirá si apuesta por un único punta o si opta por salir con dos juntos, que en ese caso serían Raúl De Tomás y Sergio Camello juntos. La mejor noticia para el técnico vasco es que recupera a Alejandro Catena, que cumplió un partido de sanción la pasada jornada. El madrileño volverá al centro de la zaga para formar de inicio con el francés Florian Lejeune, en sustitución del ghanés Abdul Mumin, que la pasada semana tuvo su oportunidad.

VALENCIA - OSASUNA (21.00 horas)

Valencia y Osasuna se enfrentarán este sábado en Mestalla en un encuentro en el que los locales necesitan sumar tres puntos para salir del descenso cuanto antes y los visitantes para que no se les escape el tren de Europa.

Para este choque, Baraja recuperará a José Luis Gayà, que se ha perdido los dos últimos por un esguince de tobillo, y también podrá contar con Nico González, dos meses y medio después de haberse roto un dedo del pie. No obstante, aunque el primero tiene opciones de ser titular, el segundo parece tenerlas menos. Para el encuentro son baja segura por los locales Jaume Doménech, Gabriel Paulista, Toni Lato, Marcos André y Edinson Cavani.

Imagen del estadio de Mestalla antes de un partido del Valencia.Cordon Press





Con Aitor Fernández asentado en la portería para la Liga, Osasuna saltará a Mestalla sin guardarse nada. El buen rendimiento de Moncayola en el lateral derecho ha convencido a su entrenador y el joven navarro estará junto a Aridane y David García en defensa. El lateral izquierdo queda abierto, con Manu Sánchez y Juan Cruz como candidatos. Torró, Aimar y Moi Gómez son inamovibles en el centro del campo. La banda derecha será para un motivado Chimy Ávila por visitar un estadio en el que ayudó a su equipo a llevarse la victoria con su tanto. Budimir, falto de gol, será el ariete que trabaje con la defensa rival.

