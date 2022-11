Sigue este sábado desde las 13:00h 'Tiempo de Juego' con el Barcelona-Almería y el resto de la jornada

Gerard Piqué juega su último partido en el Camp Nou. El Getafe, a alejarse del descenso ante el Cádiz. La gran racha del Valladolid en casa ante la necesidad imperiosa del colista Elche. El debut de Carvahal en el banquillo del Celta ante Osasuna. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 13:00 horas, en COPE.

GETAFE - CÁDIZ (14.00 horas)

Quique Sánchez Flores, técnico del Getafe, cuenta para este partido con notables bajas en defensa. No estará por lesión en el lateral izquierdo el argentino Fabrizio Angileri y tampoco el francés Jordan Amavi, sancionado, por lo que el titular por ese costado zurdo será Juan Iglesias. En el Cádiz, Sergio González recupera a Isaac Carcelén, que volverá a la posición de defensa diestro en la zaga tras cumplir un partido de sanción, pero tiene las bajas de los defensas Joseba Zaldúa y el senegalés Momo Mbaye, ambos lesionados.

El equipo de 'Tiempo de Juego' en el Coliseum Alfonso Pérez





REAL VALLADOLID - ELCHE (16.15 horas)

El Valladolid, que ha sacado seis puntos de los últimos doce y se encuentra en la mitad de la tabla, recibe este sábado al colista, un Elche en situación crítica, a seis puntos de la permanencia y único que aún no ha ganado esta temporada. El cuadro pucelano está advertido de que cualquier cosa puede pasar en LaLiga Santander y Pacheta, tras la derrota ante Osasuna, podría hacer cambios en el dibujo y en el once titular. El argentino Jorge Almirón, relevo de emergencia en el Elche tras la destitución de Francisco Rodríguez, ya está muy cuestionado por el entorno del club tras sumar solo dos puntos de los últimos doce disputados, por lo que se juega su futuro en los dos próximos compromisos antes del parón.

Micrófono de Tiempo de Juego en el Nuevo Estadio José Zorrilla de Valladolid



CELTA - OSASUNA (18.30 horas)

La era post-Coudet arrancará con un cambio de dibujo táctico. Carvalhal ha escondido sus cartas para no dar pistas a Jagoba Arrasate, pese a que las numerosas bajas lo limitan. El luso no podrá contar con el capitán Hugo Mallo, por lesión, ni el centrocampista Gabri Veiga, expulsado en Almería. El extremo argentino Augusto Solari y el centrocampista ofensivo Luca de la Torre, dos habituales suplentes con Coudet, tampoco estarán por lesión en el penúltimo duelo liguero antes del parón por el Mundial de Qatar. Osasuna tiene la duda de Aitor Fernández no se ejercitó ayer por una amigdalitis. Esto podría hacer que Juan Pérez ocupe la meta rojilla por primera vez este curso. El canterano afronta su temporada más complicada debido a la competencia con la que cuenta, pero la confianza por parte de su entrenador es plena.

Tiempo de Juego, en el estadio de Balaídos, feudo del Celta de Vigo



BARCELONA - ALMERÍA (21.00 horas)

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Gerard Piqué, el defensa del Barcelona que ha jugado más partidos en la historia del club (615), disputará su último partido en el Camp Nou ante el Almería tras anunciar el jueves que se retira como futbolista. Su titularidad no es segura, ya que Xavi Hernández recupera a dos centrales que estaban lesionados, Eric Garcia y Andreas Christensen. De todas maneras, el Camp Nou podrá despedirse de Piqué, que regresó al Barcelona en el verano de 2008 tras haberse formado previamente en el fútbol base. Desde entonces conquistó 30 títulos con el equipo de sus sueños, entre los que hay tres Ligas de Campeones.

Xavi también podrá contar con el pichichi Robert Lewandowski, que fue baja el martes en el triunfo ante el Viktoria Pilsen (2-4) por unas molestias en la espalda. En cambio, siguen en la enfermería los defensas Ronald Araujo, Joules Koundé y Sergi Roberto, el centrocampista Franck Kessie y el delantero Memphis Depay.

El Almería quiere hacer lo que nunca consiguió: puntuar en el Camp Nou, pues en las siete visitas realizadas al coliseo azulgrana -seis en Liga y una en Copa- no fue capaz de hacerle sombra al Barcelona, que siempre salió airoso. Rubi solo tiene la duda de si Embarba llegará en condiciones, después de retirarse con problemas frente al conjunto vigués, después de trabajar con intensidad en las sesiones desarrolladas hasta el jueves.





DESCÁRGATE LA APP DE 'TIEMPO DE JUEGO' Y SUSCRÍBETE A SUS NEWSLETTERS

'Tiempo de Juego' tiene además su propia app en App Store y Android, donde podrás encontrar las últimas noticias, toda la información sobre el programa, vídeos exclusivos con los colaboradores, los resultados de las principales competiciones y los programas deportivos que sólo podrás escuchar en COPE.es. También está disponible de forma gratuita en iPhone y Android la app de COPE con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias y la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil.

Y si quieres recibir diariamente la mejor información del mejor equipo de Deportes, suscríbete a nuestras newsletters. En primer lugar debes registrarte en nuestra web. Para ello, tienes que pinchar en el icono de registro que podrás encontrar en la parte superior de COPE.es, tanto en su versión PC como en móvil. Para registrarte basta sólo con facilitar tu correo electrónico. También puedes acceder con tu perfil en Facebook. Una vez registrado, accede a la opción "Newsletters" de tu perfil y selecciona aquellas a las que quieres suscribirte de manera gratuita. Una vez hecho esto, las recibirás en tu email. En la misma categoría podrás darte de alta en nuevas newsletters o darte de baja en las que ya no quieras recibir.

Estar ahora más cerca de Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Juanma Castaño es más sencillo que nunca gracias a las newsletters de COPE. Para no perderte nada de tu radio favorita e informarte de lo que pasa en el mundo del deporte a través de los comunicadores más influyentes de la radio española.