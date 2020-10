Sigue este sábado desde las 13:00 'Tiempo de Juego' con el Real Madrid-Huesca y el Alavés-Barcelona

Este sabado continúa la octava jornada de LaLiga Santander, después de que inaugurase la jornada el Eibar-Cádiz de este viernes. Toda la emoción de la mejor competición del mundo la podrás seguir en Tiempo de Juego desde las 13:00 del mediodía. Un 'SúperSábado' donde el Real Madrid recibirá al Huesca a las 14:00 horas en el primer partido del día, al que le seguirá el duelo en San Mamés entre Athletic y Sevilla a las 16:15. Más tarde, el Atlético de Madrid visitará Pamplona para enfrentarse a Osasuna a las 18:30 y después, a las 21:00, el Barcelona de Ronald Koeman se verá las caras con el Alavés en Mendizorroza. LaLiga, Fórmula Uno, LaLiga Smartbank... Una apasionante jornada que podrás vivir en Tiempo de Juego con el mejor equipo de comentaristas.

Real Madrid - Huesca 14:00h.

La situación límite en la Liga de Campeones y una próxima 'final' inesperada, a las primeras de cambio, ante el Inter de Milán impulsan el regreso obligado de Zinedine Zidane a las rotaciones ante el Huesca, pese a que no funcionaron frente a Cádiz y Shakhtar, y a un examen a jugadores que se perfilan titulares como Marcelo, Isco Alarcón y Eden Hazard.

Se levantó el Real Madrid en un partido que siempre marca, el clásico en un Camp Nou que es el jardín de Zidane, pero no confirmó su reacción en la Liga de Campeones. El buen juego no tuvo el premio esperado en Alemania y el empate ante el Borussia Mönchengladbach le deja en una situación límite.

El Huesca buscará dar la sorpresa y reivindicarse ante el Real Madrid tras el mal partido que jugó en San Sebastián contra la Real Sociedad en la pasada jornada, encuentro del que salió mal parado y goleado tras una mala segunda parte. Las buenas sensaciones y resultados que había cosechado el equipo altoaragonés hasta el pasado domingo se fueron al traste en terreno vasco y tras la derrota ocupa posiciones de descenso, lo que ha supuesto una merma en la moral.

A partir de ahora le tocará al Huesca pelear por salir de esa zona peligrosa cuanto antes para que no le pese la responsabilidad y no le entren las dudas y la mejor manera de hacerlo es con victorias, algo que todavía no conoce en la presente temporada.

Athletic - Sevilla 16:15h.

El Sevilla busca este sábado en San Mamés (16.15 horas) reconducir su rumbo en LaLiga Santander después de poner fin a su mala racha de resultados en la Liga de Campeones, en una octava jornada en la que visita a un Athletic Club que necesita levantar la cabeza para alejarse de la zona baja de la clasificación.

La victoria en 'Champions' del pasado miércoles ante el Rennes (1-0) cerró una serie de cuatro encuentros sin vencer para los de Julen Lopetegui, tras empatar con FC Barcelona (1-1) y Chelsea (0-0) y caer con el Granada (1-0) y el Eibar (0-1). Antes de retomar la competición continental ante el Krasnodar, deberán volver a ganar en el campeonato doméstico cuatro partidos después.

Por su parte, el Athletic, el equipo menos goleador de la categoría junto al Celta (4), parecía haber reaccionado con el triunfo ante el Levante (2-0), pero volvió a ceder el pasado fin de semana en El Sadar (1-0). Así, los de Gaizka Garitano cuentan seis puntos, solo uno más que el Huesca, que marca la zona de descenso.

Osasuna - Atlético 18:30h.

Los focos de El Sadar estarán centrados este sábado sobre el delantero portugués Joao Félix, que viene de completar una gran actuación con el Atlético de Madrid e intentará encontrar la regularidad que le pide Diego Pablo Simeone ante Osasuna (18.00 horas), en este partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga Santander.

Antes de un nuevo parón por partidos de selecciones internacionales, el Atlético afronta un tríptico de partidos que no son de la máxima dificultad y aspira a un pleno de puntos que le den tranquilidad en las dos competiciones.

En cuanto a Osasuna, que cumple su segunda temporada consecutiva en la máxima categoría, sigue al buen nivel del pasado curso y llega como séptimo clasificado. Después de un inicio dubitativo, parece haber enderezado el rumbo con dos victorias y un empate en las tres últimas jornadas.

Su solidez defensiva, con cuatro duelos seguidos sin encajar gol, es el principal argumento del equipo navarro, que podría contar con el debut de Ante Budimir. El delantero croata ya ha superado el coronavirus y está listo para disputar su primer partido con la camiseta rojilla, aunque sea partiendo desde el banquillo.

Alavés - Barcelona 21:00h.

Tras firmar el mejor partido de la era Koeman en Turín ante el Juventus en la Liga de Campeones (0-2), el Barcelona regresa a LaLiga Santander dispuesto a enterrar definitivamente su versión de Mr. Hyde para convertirse también en el Doctor Jekyll en la competición domestica.

Ahora, necesita ganar en Vitoria al Alavés para escalar posiciones en una tabla donde actualmente ocupa la duodécima plaza con siete puntos, los mismos que su próximo rival pero con dos partidos menos. Con Piqué y Lenglet como únicos efectivos para ocupar el eje de la zaga, Koeman podría dar entrada a Sergiño Dest en detrimento de Sergi Roberto, en el lateral derecho y devolver a la titularidad a Sergio Busquets en el doble pivote, por lo que Miralem Pjanic regresaría al banquillo.

Le espera un equipo en crecimiento y con ganas de volver a ganar a los culés en Mendizorroza 19 años después.

El estado físico de algunos hombres de Pablo Machín puede alterar una alineación que pretende ser similar a la de la última jornada, siempre y cuando se recuperen los jugadores que han tenido molestias esta semana.

La única baja segura será la de Pere Pons, mientras que serán duda hasta última hora el italo-brasileño Rodrigo Ely, con molestias en el adductor; Édgar Méndez, con problemas en el gemelo, y Lucas Pérez, con un leve esguince de tobillo.

El mejor deporte, con el mejor equipo

Además de una apasionante jornada de LaLiga Santander, este sábado también habrá hueco para la décima jornada de LaLiga Smartbank, el Gran Premio de Fórmula Uno en Imola y una nueva etapa de la Vuelta Ciclista a España. Desde las 13:00 del mediodía, el mejor deporte, con el mejor equipo en COPE.

