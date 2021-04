Sigue este sábado desde las 13:00h 'Tiempo de Juego' con el Real Madrid-Betis y el resto de la jornada

Alavés, Valladolid y Elche buscan puntos claves ante Valencia, Cádiz y Levante. Los de Zidane afrontan un duelo exigente ante el Betis. Podrás seguirlo en Tiempo de Juego desde las 13:00 de la tarde con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

ELCHE - LEVANTE (14:00 horas)

El Elche es penúltimo con 27 puntos y no está en un buen momento después de siete jornadas sin ganar y sólo tres puntos sumados, aunque los de Paco López tampoco andan demasiado finos que en el mismo tramo han sumado seis y sólo han marcado tres goles.



Escribá deberá variar su once respecto a su último partido por las sanciones a Pere Milla y Verdú. Paco López tiene las bajas de Rochina, por sanción, y de Campaña, Miramón, Vukcevic y Radoja por lesión, y lo más seguro es que devuelva al once a Roger y Morales, suplentes en la derrota ante el Sevilla.

Tiempo de Juego en el Martínez Valero, estadio del Elche.

VALLADOLID - CÁDIZ (18:15 horas)

En el José Zorrilla será el turno de un Valladolid que podría afrontar su duelo contra el Cádiz con la presión añadida de estar provisionalmente en puestos de descenso sin el Elche ha sumado los tres puntos. Weissman, El Yamiq y Joaquín estarán listos para formar un once con posibles rotaciones para poner piernas 'frescas'. Salvi y Jonsson, por sanción, y Alex Fernández, por lesión, son ausencias importantes en los visitantes.

VALENCIA - ALAVÉS (18:30 horas)

El Deportivo Alavés también podría empezar su partido ante el Valencia en zona provisional de descenso si ganan Elche y Valladolid, aunque a su favor está su estado de ánimo por el 'efecto Calleja'. Javi Gracia tiene la buena noticia de los regresos de Carlos Soler y Maxi Gómez, mientras que Javi Calleja sigue sin el lesionado Rubén Duarte y podría apostar por Edgar Méndez y Pere Pons en el once inicial.

REAL MADRID - BETIS (21:00 horas)

El Real Madrid se encuentra en el dilema por decidir si va con todo a por el título liguero y pone en juego sus mejores piezas, o reserva las energías que le quedan en algunas de ellas de cara a la importante visita del Chelsea del próximo martes.



Las noticias más alegres para Zidane son en la defensa, donde 'sólo' tiene las bajas del capitán Sergio Ramos y el lateral izquierdo Ferland Mendy, por lo que parece bastante probable que repita la del pasado miércoles, con Carvajal todavía suplente dejando sitio a un Odriozola 'crecido' por su gol, y con una línea de tres que da más libertad a Marcelo.



Manuel Pellegrini tendrá dos bajas importantes como el francés Fekir, expulsado por roja directa el pasado miércoles ante el Athletic, y el extremo Tello, lesionado. El 'Ingeniero' debe decidir entre Guido Rodríguez y Willian Carvalho en el medio, y entre Borja Iglesias y Juanmi para comandar un aspecto ofensivo algo más flojo a domicilio.

Tiempo de Juego en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

