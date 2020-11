Sigue este sábado desde las 13:00 'Tiempo de Juego' con el Barcelona-Betis y el Atlético-Cádiz

Este sábado continúa la novena jornada de LaLiga Santander, después de que inaugurase la jornada el Elche-Celta de Vigo de este viernes. Toda la emoción de la mejor competición del mundo la podrás seguir en Tiempo de Juego desde las 13:00 del mediodía. Un sábado donde el Huesca recibirá al Eibar a las 14:00 horas en El Alcoraz en el primer partido del día. Después, a las 16:15, el Barcelona recibirá al Betis en el Camp Nou. A estos dos partidos les seguirá el Sevilla-Osasuna de las 18:30 y el partido que cierra la jornada de este sábado, a las 21:00, el Atlético de Madrid se verá las caras con el Cádiz en el Wanda Metropolitano. LaLiga, el motociclismo, LaLiga Smartbank... Una apasionante jornada que podrás vivir en Tiempo de Juego con el mejor equipo de comentaristas.

Huesca - Eibar 14:00

Por otro lado, el sábado se abrirá en el Estadio de El Alcoraz (14.00 horas) con un duelo directo entre la SD Huesca y la SD Eibar, con el conjunto oscense en busca de su primera victoria de la temporada ante un rival más peligroso a domicilio en este inicio.

Los de Míchel son, junto al Valladolid, los únicos que todavía no han sumado los tres puntos en un partido, lo que les tiene instalados en la zona de descenso con cinco puntos, todos ellos productos de empates, y a tres de los de José Luis Mendilibar, que tienen dos triunfos, pero ambos lejos de Ipurua y en sus dos últimas salidas.

El Huesca llega algo 'tocado' a un partido clave para intentar salir de la 'quema' y vivir más tranquilo la semana y media de parón internacional. Después de empatar cuatro de sus primeros cinco partidos y de encajar sólo dos goles, ha encadenado tres derrotas en los cuatro siguientes, con diez recibidos en los últimos tres, con sendos 4-1 en San Sebastián y en Madrid. Pese a estas cifras, Míchel parece que no retocará la defensa de un once al que podría volver al medio Mikel Rico y también Borja García.

Por su parte, el Eibar sigue sin dar con la tecla en Ipurua y cayó la pasada jornada ante el entonado Cádiz en casa, por lo que no pudo dar continuidad a su brillante victoria en una plaza difícil como el Sánchez-Pizjuán ni alargar a cuatro sus jornadas sin perder. Edu Expósito podría ser el único cambio en el once de Mendilibar para intentar ganar a un Huesca contra el que perdió sus dos duelos ligueros de hace dos temporadas.

Barcelona - Betis 16:15

Barcelona y Betis se enfrentan este sábado en el Camp Nou en un duelo en el que los barcelonistas no tienen excusas tras sumar sólo dos puntos de los últimos doce en Liga y al que los del chileno Manuel Pellegrini llegan con la ambición de dar continuidad a su juego y a su mejor versión.

Los del holandés Ronald Koeman, sin margen para encadenar el que sería el quinto tropiezo consecutivo en la competición liguera, reciben a un conjunto bético que, tras dos derrotas consecutivas ante la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, lograron frente al Elche un triunfo de reafirmación en la idea de fútbol de Pellegrini.

Los azulgranas no ganan en LaLiga desde el 1 de octubre, cuando golearon al Celta a domicilio (0-3), desde entonces acumulan una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota, con sendos empates (1-1 contra el Sevilla y otro 1-1 ante el Alavés) al principio y al final de este ciclo, y dos derrotas entre medias ante dos equipos madrileños: el Getafe (1-0) y Real Madrid (1-3).

El Betis de Pellegrini, por su parte, llega al Camp Nou con la intención de dar continuidad a su mejor versión con un once que, con la baja confirmada de última hora del francés Nabil Fekir por unas molestias, presentará una mínima variación respecto al que el técnico de Santiago puso en liza en su solvente triunfo ante el Elche en el Villamarín (3-1).

Después de dos derrotas consecutivas ante Real Sociedad y Atlético de Madrid, la victoria ante los ilicitanos supuso para el Betis, además de tres balsámicos puntos, un refrendo a una idea de juego basada en la contención y la concentración defensiva como sustento de la calidad verdiblanca de mediocampo hacia arriba y su vocación de controlar los partidos mandando con la pelota.

Camp Nou, escenario del Barcelona - Dínamo Kiev

Sevilla - Osasuna 18:30

El Sevilla afrontará este sábado un importante partido ante Osasuna, frente al que debe lograr los tres puntos si no quiere descolgarse más de la parte alta de la tabla, mientras que el Huesca busca su primera victoria liguera ante un Eibar más peligroso a domicilio, en partidos correspondientes a la novena jornada de LaLiga Santander.

El Ramón Sánchez-Pizjuán acogerá (18.30 horas) un encuentro clave para calibrar las opciones de un Sevilla al que le está costando arrancar esta campaña doméstica, lastrado por un exigente calendario que poco respiro le ha dado desde que se proclamó brillantemente campeón de la Liga Europa.

De momento, mientras que en Europa el equipo de Julen Lopetegui ya va encarrilando su objetivo de pasar a los octavos de final de la Liga de Campeones, en Liga, el panorama es distinto y desde el esperanzador empate e imagen en el Camp Nou, no ha conseguido volver a sonreír, lo que espera hacer ante un visitante incómodo como Osasuna.

Por su parte, Osasuna llega al Pizjuán con el deseo de aprovechar el desgaste y las posibles rotaciones del rival para sumar algo positivo y compensar así los tres puntos perdidos el pasado sábado ante el Atlético de Madrid en El Sadar (1-3).

El conjunto de Jagoba Arrasate no ha empezado mal la campaña y de momento está en la zona media con 10 puntos, y como visitante se está mostrando bastante sólido, aunque este partido es seguramente su mayor examen hasta ahora.

Los 'rojillos' sólo han perdido en una de sus tres partidos a domicilio, en Getafe, pero por 1-0, en lo que es hasta el momento el único gol encajado por Sergio Herrera fuera de El Sadar tras pasar por Cádiz y Eibar, aunque los dos goles de la victoria en el Carranza son los únicos a favor hasta el momento. Para mejorar esos números ante una defensa fuerte, pero que parece no estar tan sólida como antaño, Arrasate podría apostar con Budimir como única referencia arriba.

Atlético de Madrid - Cádiz 21:00

El Atlético de Madrid intentará encamararse al liderato provisional de LaLiga Santander en su duelo de este sábado frente al Cádiz (21.00 horas), correspondiente a la novena jornada, aunque llega avisado por los antecedentes de su rival, que se ha destapado como el mejor visitante de toda la competición.

Antes del parón de selecciones internacionales, del que el Atlético retornará con un duelo de máxima exigencia frente al Barcelona el 21 de noviembre, el equipo rojiblanco (14 puntos), único que sigue invicto en esta Liga, puede dormir como líder a expensas de que el domingo jueguen Real Sociedad (17), Real Madrid (16) y Villarreal (15), rivales que tienen más puntos, pero también más partidos disputados.

Desde la goleada encajada en Múnich, el equipo entrenado por Diego Pablo Simeone ha elevado sus prestaciones, aunque encalló con el último empate en Moscú (1-1). Pese a la gran cantidad de ocasiones, el Atlético no pudo anotar el segundo gol. Curiosamente, al mismo tiempo, Álvaro Morata anotaba un nuevo doblete con la Juventus para erigirse en máximo goleador de esta Champions.

Los focos se vuelven de esta forma a Luis Suárez, que encadena tres partidos sin marcar, y a Joao Félix, que quiere volver a brillar antes de concentrarse con la selección portuguesa. Se postulan como acompañantes en ataque Ángel Correa y Saúl Ñíguez, ya recuperado de sus problemas físicos, mientras que Koke y Marcos Llorente llegarán aún más motivados tras recibir la llamada del equipo nacional.

Además, parte de la atención en el Metropolitano se centrará en Geoffrey Kondogbia, que podría disputar sus primeros minutos con la camiseta del Atlético de Madrid. Llegado para paliar la marcha de Thomas Partey, el internacional galo vestirá su tercera camiseta en el fútbol español tras defender las de Sevilla y Valencia.

En el capítulo de bajas, el 'Cholo' seguirá sin poder contar en ataque con Yannick Carrasco y Diego Costa, que esperan superar sus respectivas lesiones musculares durante el parón de selecciones y estar a punto para el importante bloque de partidos que llegarán en ese momento, sobre todo los europeos.

A la capital española vuelve el Cádiz tres semanas después de dar la campanada ante el Real Madrid en el Alfredo di Stéfano (0-1). El recién ascendido es quinto en la tabla y el mejor lejos de su estadio con pleno de victorias, ya que también se marchó triunfante de Huesca (0-2), Bilbao (0-1) y Eibar (0-2). Curiosamente, en casa aún no ha logrado ganar.

Apoyado en esta espectacular racha a domicilio, intentará conquistar por primera vez el feudo del Atlético, ya que en sus 12 visitas anteriores cuenta 11 derrotas y un solo empate, si bien el último precedente data de 2005.

Con cuatro jugadores en sus filas con pasado colchonero (Augusto Fernández, Alberto Perea, Iván Alejo y David Gil), el equipo entrenado por Álvaro Cervera llega con la importante baja de José Mari, que se ha sumado en la enfermería a Iza y Nano. Por contra, recupera a Marcos Mauro y al propio Perea. El orden ofensivo y la veteranía en ataque de Álvaro Negredo son las mejores armas visitantes.

