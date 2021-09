Sigue este sábado desde las 12:00 en Tiempo de Juego con el Espanyol - Atlético y el Real Madrid - Celta

Espanyol - Atlético de Madrid (14:00)

El 'Principito' volverá a jugar tras el parón de selecciones en Barcelona, pero no de azulgrana sino de rojiblanco, y no en el Camp Nou sino en el RCDE Stadium. Todo apunta a que arrancará de inicio en la delantera atlética junto al uruguayo Luis Suárez, con el objetivo de hacer olvidar cuanto antes su tortuosa salida a la hinchada rojiblanca, aún herida en su orgullo por cómo se marchó.

848 días después de su último duelo, el 18 de mayo de 2019 en el campo del Levante, cuando ya había anunciado con un vídeo que dejaba el club para el enfado de una afición que un año antes había vivido con estupefacción sus dudas entre seguir y quedarse televisadas en un documental, Griezmann volverá a jugar con el Atlético.

La necesidad del Barcelona de liberar masa salarial, el deseo del jugador de regresar y la salida de Saúl Ñíguez del Atlético hacia el Chelsea inglés conjugaron los ingredientes necesarios para el retorno más inesperado. "Le encontré entusiasmadísimo", aseguró el entrenador argentino Diego Pablo Simeone este sábado.

Griezmann y Joao apuntan a una dura competencia por acompañar a Suárez, un trío de atacantes de ensueño que coloca a esta plantilla como una de las mejores que ha tenido a sus órdenes Simeone. "Hay una imaginación por los nombres, pero los nombres no hacen equipos, sino son los hombres los que hacen equipos", advirtió el técnico.

Será suplente también el argentino Ángel Correa, 'pichichi' rojiblanco del inicio de curso con tres goles pero con solo un entrenamiento en las piernas tras participar en dos encuentros con Argentina. Mismo caso de su compatriota Rodrigo de Paul, el brasileño Matheus Cunha y el uruguayo José María Giménez.

El defensor charrúa, que disputó los tres partidos completos con su selección, ni siquiera se entrenó con el grupo este sábado sino que lo hizo en el gimnasio, por lo que se espera que deje su puesto en el once titular al brasileño Felipe Monteiro, que no fue llamado por Brasil. El resto del once apunta al mismo que empató ante el Villarreal (2-2).

Por su parte, el Espanyol tiene el objetivo de reconducir su inicio de temporada, con dos puntos de nueve posibles, y de ver finalmente portería, ya que es el único equipo de Primera y de Segunda que aún no ha marcado.

El vestuario blanquiazul no enciende las alarmas por su falta de gol y está convencido de que firmará un buen resultado contra el cuadro rojiblanco. De todos modos, los pupilos del entrenador Vicente Moreno son conscientes del peligro del rival, al que califican como el principal candidato para revalidar el título.

Sea como sea, el Espanyol no renuncia a nada. Los 'periquitos' buscarán tres puntos que supondrían un golpe en la mesa contundente después de su inicio gris. La pegada del Atlético, ahora reforzada con Griezmann, es un reto para el anfitrión, que solo ha encajado una diana en tres partidos.

Sin concretar, el cuerpo técnico ha señalado que varios futbolistas arrastran problemas físicos y son duda. Vicente Moreno solo ha valorado en concreto la situación del lateral izquierdo Adrià Pedrosa, que todavía va con una férula tras ser operado de una fractura en su mano derecha y su presencia no está garantizada.

Por su parte, el central Sergi Gómez está sancionado y es baja segura. Como ocurre en los encuentros que el Espanyol juega en casa, la lista de convocados no se conocerá hasta una hora antes del duelo. En cualquier caso, recomponer la parcela defensiva será la principal preocupación del entrenador local.

Osasuna y Valencia medirán este domingo sus fuerzas en El Sadar (16:15 horas, Movistar LaLiga) tras un buen y esperanzador comienzo liguero en el que los hombres de Jagoba Arrasate y los de José Bordalás no conocen la derrota.

Tras dos empates y la victoria in extremis en el Nuevo Mirandilla, Osasuna afronta la cuarta jornada de LaLiga Santander con la ilusión de brindar a su afición los primeros tres puntos desde que estos comenzaron a poblar las gradas del estadio.

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, espera “mantener el nivel mostrado en los tres primeros partidos” con la idea de hincar el diente a un Valencia que no regala “nada” y que cuenta con “pocos puntos débiles”.

Los locales llegan en un buen momento tras abrir el cajón de goles ante el Cádiz hace dos semanas. Fue un partido loco en el que supieron aprovechar sus ocasiones para alcanzar los cinco puntos antes del parón por selecciones.

Como es habitual, Arrasate no ha dado ningún tipo de pista sobre el posible once inicial, pero parece que no moverá mucho sus cartas a excepción de la banda derecha.

El Valencia, por su parte, afronta este encuentro desde la fortaleza de estar invicto en la Liga, de haber sumado siete puntos y de haber transmitido en los tres primeros encuentros ligueros una sensación de equipo sólido, que ha validado la llegada a su banquillo de José Bordalás.

Eso sí, en su primera salida (al campo del Granada), el técnico alicantino no pudo acabar con la mala racha que arrastra como visitante en la Liga y que le mantiene sin ganar un encuentro de esta competición lejos de Mestalla desde enero.

La ‘resaca’ de los encuentros internacionales puede llevar a Bordalás a introducir variaciones en el once tipo con el que ha arrancado la Liga. Eso sí, el técnico aseguró que José Luis Gayà, que tuvo que dejar la concentración de la selección española con un edema en el soleo izquierdo, se ha recuperado y confía en que pueda jugar.

El del Osasuna será el primer encuentro que puedan disputar tanto el carrilero francés Dimitri Foulquier, como el delantero Hugo Duro y el extremo Hélder Costa, los tres últimos fichajes del club en el mercado estival.

Más allá de las dudas por el estado físico de los jugadores, habrá que ver si Bordalás retoma su plan inicial para la portería con Jasper Cillessen de titular o mantiene al sorprendente Giorgi Mamardashvili bajo los palos. La única baja segura por lesión podría ser la de Cristiano Piccini.





El Cádiz repite en el estadio Nuevo Mirandilla con la misión de sumar el primer triunfo de la temporada, ante una Real Sociedad que no sabe lo que es ganar fuera de casa.

Los dos triunfos de los donostiarras se han producido en su estadio, ante el Rayo Vallecano y el Levante, en ambos casos por 1-0. Fuera de casa cayeron frente al Barcelona (4-2) en el único desplazamiento que han realizado hasta ahora.

El Cádiz puntuó en las dos primeras jornadas con dos empates a uno ante los levantinistas en el Mirandilla y la semana siguiente en visita al campo del Betis, pero perdieron por 2-3 en un trepidante final en su último encuentro.

Con una semana más de preparación por el parón por los partidos internacionales, el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, ha intentado trabajar con sus hombres en las consecuencias acaecidas en este último partido, que el Cádiz ganaba por 2-1 al llegar el tiempo añadido y que acabó perdiendo.

No ha podido Cervera entrenar a todos sus efectivos debido a la presencia de algunos jugadores con sus selecciones, que podrían perder en algún caso su plaza en el once inicial. Si Cervera decide no alinear a sus internacionales habitualmente titulares, es probable la vuelta del danés Jens Jonsson al equipo titular o la primera aparición del defensa Juan Cala o los atacantes Álvaro Jiménez y Rubén Sobrino.

En el Cádiz, tampoco estarán frente a la Real Sociedad los lesionados José Mari Martín-Bejarano, Alberto Perea y Jon Ander Garrido.

La Real Sociedad se desplaza a Cádiz con la mejora defensiva mostrada en los dos últimos encuentros como aval al dejar su portería a cero tras ser goleado en el Camp Nou, clave para el fútbol ofensivo que le gusta a Imanol Alguacil.

El preparador guipuzcoano tendrá que dosificar esfuerzos porque la próxima semana comienza su participación en la fase de grupos de Liga Europa en casa del potente PSV Eindhoven y necesitará todos sus efectivos en perfecto estado.

Los guipuzcoanos recuperan a su segundo guardameta, el australiano Matheu Ryan, que curiosamente ha pasado de estar de baja a jugar con la selección de su país sin solución de continuidad y está, por tanto, a disposición de Alguacil por primera vez esta temporada.

No se esperan muchos cambios con respecto al último encuentro en el que los donostiarras ganaron con convencimiento al Levante (1-0), si acaso los que pueda idear Alguacil para gestionar minutos con vistas al encuentro del jueves.

El Real Madrid va dando pasos para su vuelta a la normalidad y este domingo da uno de gigante con su retorno al Santiago Bernabéu y el regreso de sus aficionados 560 días después al recibir a un Celta de Vigo (21:00 horas) que intentará amargar la fiesta y disipar sus dudas tras un mal arranque.

En plenas obras de remodelación del estadio, que el club espera que estén terminadas para finales de 2022, volverá a acoger un partido de fútbol con 20.000 espectadores en las gradas y que será muy emotivo.

Para empezar, habrá un sentido homenaje a todos los fallecidos durante la pandemia, con especial recuerdo a Lorenzo Sanz, presidente el Real Madrid desde 1995 a 2000, periodo en el que se consiguieron 7 títulos: 2 Copas de Europa, la Séptima, tras 32 años de sequía continental, y la Octava, 1 Copa Intercontinental, 1 Liga, 1 Supercopa de España, 1 Liga de baloncesto y 1 Recopa de Europa de baloncesto.

Y en este tiempo sin fútbol en el Santiago Bernabéu, muchas cosas han cambiado. La más sonada, la marcha de Sergio Ramos del Real Madrid casi 16 años después de su llegada. Los aficionados que se den cita en el estadio se extrañaran al no escuchar por megafonía el anuncio del número 4 seguido de “nuestro capitán, Sergio Ramos”.

Al decir su dorsal por la megafonía, sin embargo, servirá para dar la bienvenida a uno de los fichajes para esta temporada, el austriaco David Alaba. Además, el partido podría ser el debut de la última incorporación, el francés Eduardo Camavinga.

Recibimiento especial también para el entrenador italiano Carlo Ancelotti. Fue el técnico que logró la ansiada décima Liga de Campeones y ahora afronta su segunda etapa en el club. Otro futbolista que vuelve tras ser foco de las críticas en pasadas campañas es el galés Gareth Bale, quien, si sigue la tónica de las tres primeras jornadas, será titular.

Además de Bale que es baja segura, como ha adelantado Tiempo de Juego, las dudas del preparador de Reggiolo para el once residen sobre todo en los futbolistas sudamericanos, que volvieron este viernes de sus selecciones tras ampliarse las fechas FIFA para partidos de la Conmebol, y llegan justos al encuentro. Los brasileños Casemiro, Éder Militao y Vinicius Junior y el uruguayo Fede Valverde podrían no partir de inicio pensando en el estreno en ‘Champions League’ del miércoles contra el Inter de Milán. Circunstancia que hace que Antonio Blanco, canterano del Real Madrid, juegue, tras destacar con la selección española sub-21, su primer partido en el Santiago Bernabéu.

En la misma situación se encuentra Eduardo ‘Chacho’ Coudet, quien realizará rotaciones en su once pero mantendrá al peruano Renato Tapia, pese a que solo entrenará el sábado, pero consciente de su importancia en el centro del campo.

El colombiano Jeison Murillo, fichado en el último día del mercado, entrará en el centro de la defensa para acompañar al mexicano Néstor Araujo, otro de los que apenas ha tenido descanso. La otra novedad estará en el centro del campo, donde el extremo argentino Franco Cervi, fichaje estrella del Celta, gozará de su primera titularidad.

El Celta buscará amargar la fiesta del madridismo, con un triunfo que le permita disipar las dudas que dejó en el arranque del curso, sin pegada en ataque y con el internacional español Iago Aspas falto de la chispa que acostumbra