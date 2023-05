Sigue este miércoles en Tiempo de Juego desde las 20:30h. el Real Madrid-Partizán y el Milán-Inter

Este miércoles el Real Madrid y el Partizán de Belgrado se jugarán una plaza en la Final Four de la Euroliga. Después de dos victorias a domicilio de españoles y serbios, la eliminatoria de cuartos de final llega al decisivo partido en el Wizink Center y Tiempo de Juego estará en el feudo blanco para contarlo desde las 20:30 horas. Además, esta tarde también se disputa el partido de ida de la segunda semifinal de la Liga de Campeones, derby della madonnina con el Milán ejerciendo como local en San Siro.

El Real Madrid intentará este miércoles en el WiZink Center (21.00 horas) cerrar su épica remontada en el 'Playoff' de la Euroliga 2022-2023 y sacar el billete para la Final a Cuatro de Kaunas, aprovechando por fin un 'factor cancha' nada decisivo en la serie ante un Partizán serbio que ya vuelve a tener a todo su 'arsenal'.

El conjunto madridista ha logrado lo que parecía casi una quimera tras los dos primeros duelos de la eliminatoria. Dominado por los de Zeljko Obradovic en su propia cancha, el diez veces campeón tenía que devolverle la moneda en el impresionante Stark Arena y en un ambiente 'temible', aún más tras lo sucedido en el segundo duelo, que ha marcado también este cruce, y logró sobrevivir.

Los de Chus Mateo, con mucho sufrimiento y un caro peaje, tiraron de experiencia y defensa para ganarse el derecho a volver a un WiZink Center que se volcará para poner su parte de ayuda en el intento del Real Madrid de alcanzar un año más la 'F4'. Nadie ha remontado un 2-0 en cuartos de la máxima competición continental y el actual subcampeón quiere ser el primero en hacerlo ante un Partizán que busca algo tampoco visto (salvo que Fenerbahce lo haga este martes en El Pireo) como es ganar el quinto y definitivo a domicilio.

El conjunto madrileño ha ganado en confianza tras salir airoso de Belgrado, dos partidos en los que mejoró sobre todo sus prestaciones defensivas, reduciendo por fin en la temporada el daño ofensivo que le hacía el equipo serbio. Lo hizo en buena parte gracias a la vuelta de Walter Tavares, el factor diferencial para los de Chus Mateo, y a una defensa en zona que atascó a los tiradores de Obradovic, menos fiables de lo esperado.

El pívot volverá a ser clave, aún más tras la grave lesión de Gaby Deck en el cuarto choque. Sin este, ausente en el tercer choque por su papel en la tángana que ensombreció el segundo, ni Guerschon Yabusele, que ya no jugará más la Euroliga hasta el año que viene por sanción, y con la duda del estado físico de un Vincent Poirier que poco ha podido ayudar, el caboverdiano, que no jugó el domingo en la victoria ante Unicaja, deberá 'agigantarse' aún más.

El africano necesitá la cooperación por dentro principalmente de Mario Hezonja, que en el tercer duelo, ocupando el rol del 'Tortuga', firmó un óptimo 'doble-doble' con 12 puntos y 14 rebotes. Anthony Randolph y Petr Cornelie deberán estar listos para dar el máximo cuando haya que dar descanso por dentro.

Tavares es la 'obsesión' de Obradovic. Su equipo únicamente ha dominado con mucha autoridad el segundo partido, en el que el '5' no pudo jugar por lesión, y cuando está en pista ha sufrido más para atacar y, sobre todo, para defender. La mejor noticia para el técnico serbio, que tiene la baja de Avramovic, su base titular, es que para este encuentro tendrá ya de regreso a Kevin Punter, cuya ausencia por sanción se notó en el Stark Arena y cuyos puntos echó de menos el campeón de Europa de 1992.

Frenar al escolta estadounidense será una de las principales tareas de un Real Madrid, al igual que encontrar la manera de evitar que Tavares se desgaste mucho y se cargue de faltas ante Matthias Lessort, Zach Leday, soberbio en el cuarto partido, y Alen Smailagic. Hezonja volverá a ocupar el puesto de '4' como en el tercer duelo donde capturó 14 rebotes. En ataque, además de Tavares, necesitará más del resto, sobre todo de un Dzanan Musa, mejorado en el cuarto, pero aún sin la muñeca fina desde el triple.

Alineaciones probables

Real Madrid: Williams-Goss, Causeur, Musa, Hezonja y Tavares --posible quinteto inicial-- Hanga, Sergio Rodríguez, Rudy Fernández, Llull, Cornelie, Randolph, Poirier, Abalde y Ndiaye.

Partizán: Exum, Punter, Trifunovic, Leday y Smailagic --posible quinteto inicial-- Lessort, Madar, Andjusic, Papapetrou, Nunnally, Vukcevic y Koprivica.

El AC Milan y el Inter de Milán se enfrentarán este miércoles (21.00 horas) en la ida de semifinales de la Liga de Campeones, en un 'Derby della Madonnina' trasladado fuera de la competición doméstica y donde el conjunto interista tendrá la oportunidad de conseguir su primera victoria en estas lides.

Así, será el quinto partido entre los vecinos de Milán en competición europea; el cuadro 'rossonero' está imbatido, pues logró dos triunfos y dos empates en los cuatro anteriores. Se midieron en esta misma ronda de la Champions League 2002/03, decantada en favor del Milan gracias al valor doble de los goles a domicilio (1-1 en el global).

