Sigue este miércoles 'Tiempo de Juego' desde las 20:30h con el Real Madrid-Borussia y el Salzburgo-Atlético

Real Madrid y Atlético disputan este miércoles su sexto partido de la fase de grupos de esta Liga de Campeones todavía con todo por decidir. Los de Zidane deben ganar al Borussia para asegurarse no caer eliminados en la fase de grupos de la Champions por primera vez en su historia. Los del Cholo deben, como mínimo, empatar en Salzburgo para acceder a la siguiente fase. Ambos coincidirán en el mismo horario: las 21:00 horas. Podrás disfrutar del mejor fútbol del continente desde las 20:30 en Tiempo de Juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y todo el equipo.

Real Madrid - Borussia Monchengladbach 21:00h.

El Real Madrid se jugará este miércoles (21.00 horas) ante el peligroso Borussia Moenchengladbach alemán en el Estadio Alfredo Di Stéfano su futuro en la Liga de Campeones, un duelo donde sólo el ganar le asegura su presencia en los octavos de final del torneo y, además, como primero de grupo.

El Grupo B de la Champions llega a su jornada final con todo por decidir y sin un panorama claro de quién pasará, quién jugará la Liga Europa y quién quedará eliminado. Los cuatro equipos están separados por tres puntos, con el Borussia, con ocho, y el Shakhtar, con 7, iniciando el día decisivo como los dos clasificados por delante de los madridistas (7) y el Inter (5), los dos teóricos favoritos.

Zinédine Zidane ha escrito páginas de oro en la máxima competición continental y ahora necesita la mejor versión de su equipo para no escribir un borrón que quede para el recuerdo en la historia del club. El 13 veces campeón de Europa ha superado siempre la fase de grupos y el no hacerlo sería considerado una catástrofe en un momento donde su estabilidad deportiva no es la mejor.

Sin embargo, el Real Madrid no necesita un milagro para estar entre los 16 mejores. Únicamente, ganar, pero, en cambio, eso es algo que se le está resistiendo esta temporada en la que, hasta el momento, sólo ha ganado el 50 por ciento (8) de lo disputado, con el añadido de que le cuesta tener regularidad a la hora de saborear triunfos. A partir de ahí, el empate le dejaría en manos del Shakhtar, con el que tiene perdido el 'goal-average', mientras que la derrota le podría incluso dejar fuera de la Liga Europa si no falla el Inter.

"No contemplo otra cosa que no sea pasar", aseveró Zidane en la previa. El técnico francés sabe lo que se juega tanto a nivel deportivo como de prestigio y para ello necesitará un partido sólido y eficaz ante un Borussia, también acuciado de quedarse fuera, aunque también le vale el empate en cualquier caso e incluso la derrota si no hay empate en Milán.

Manolo Lama, en el puesto de comentarista de la Cadena COPE en el Alfredo di Stéfano (@lamacope)

Salzburgo - Atlético 21:00h.

El Atlético de Madrid visita este miércoles al FC RB Salzburg en el Red Bull Arena en la sexta y última jornada de la Liga de Campeones, en un duelo directo por la segunda plaza y por estar en los octavos de final de la competición con ventaja para los 'colchoneros', que les vale el empate.

En la ciudad natal de Wolfgang Amadeus Mozart, el Atlético de Madrid quiere que el 'Réquiem', famosa pieza del compositor usada como oración por los difuntos, suene en honor al Red Bull Salzburg. Al 'Atleti', para salir vivo de Austria, le basta con puntuar.

La calculadora no sacará demasiado humo en este Grupo A de la 'Champions'. El Bayern de Múnich ya es primero, y la segunda plaza será para el Atlético si gana o empata en Salzburgo, o bien para el equipo austriaco si vence a los de Diego Pablo Simeone.

Eso sí, el Salzburgo tiene la presión de jugar en casa y de saber que, si pierde y el Lokomotiv vence a un Bayern que no se juega nada, puede incluso ser colista y quedar fuera de la Liga Europa, segunda competición continental a la que accederán los terceros de cada grupo.

Pero el objetivo del Atlético, fiel a la filosofía del 'cholismo', es ir partido a partido y con el fin de 'ganar, ganar y ganar', que profetizaba Luis Aragonés. Y, ganar, les lleva a los octavos de final de la Liga de Campeones por tercera vez consecutiva.

En la primera vuelta, el Atlético le ganó la partida al Salzburg (3-2) en el Wanda Metropolitano, gracias a la remontada firmada por Joao Félix en el minuto 85'. Se adelantó el equipo español a la media hora, el equipo austriaco le dio la vuelta al marcador pero el portugués, con un doblete, firmó la remontada buena.

