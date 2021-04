Sigue este miércoles en 'Tiempo de Juego' desde las 19:00h con el Athletic-Valladolid y el PSG-City

El Athletic Club recibe este miércoles al Real Valladolid en San Mamés, en el duelo aplazado de la jornada 33 de LaLiga Santander. París Saint-Germain y Manchester City abren en el Parque de los Príncipes el duelo de semifinales de la Liga de Campeones. Dos partidos que podrás seguir en directo en Tiempo de Juego.



ATHLETIC - REAL VALLADOLID (19:00 horas)

Maldini: "El City tiene más fútbol y va a dominar, pero el PSG tiene dinamita en ataque" Julio Maldonado 'Maldini', experto en fútbol internacional de la Cadena COPE, analiza la semifinal de la Liga de Campeones entre París Saint Germain y Manchester City. 27 abr 2021 - 18:23

San Mamés acoge un duelo que fue aplazado por la disputa de la final de la Copa del Rey que el Athletic Club perdió ante el Barcelona. Los de Marcelino García Toral, centrados de lleno ya en LaLiga, vienen de ganar este domingo al Atlético de Madrid.



El buen resultado ante el líder de LaLiga Santander en el Nuevo San Mamés hace pensar en una continuidad en el once. Habrá que ver si ya están disponibles Raúl García de su proceso febril y Yeray Álvarez de la lesión muscular con la que acabó la final de Copa. Las dudas en la alineación son las de Óscar de Marcos o Íñigo Lekue en el lateral derecho, el doble pivote al que optan Dani García, Unai López y Mikel Vesga.



También si Marcelino García Toral mantiene en el once al goleador Alex Berenguer tras tres titularidades en semana y media u opta por devolver a Williams al once, incluyo saliendo en una banda.



El Valladolid está en serios apuros. Ahora mismo, es antepenúltimo y uno de los tres equipos, junto a Huesca y Eibar, que bajarían a LaLiga SmartBank a final de año.



Orellana y Óscar Plano deberían mantenerse en el once titular, siendo la figura de Roque Mesa la que contaría con más dudas en ese centro del campo y, a priori, volvería a contar con Weissman y Marcos André en punta de ataque, puesto que Kodro no puede jugar este partido, mientras que Guardiola quedaría como revulsivo.



Con ello, se podría prever una línea defensiva de cinco jugadores, con tres centrales -ya que ahora tiene a todos disponibles, tras la recuperación de Javi Sánchez y el regreso a la convocatoria de Kiko Olivas-, y Janko y Olaza en los laterales.

PSG - MANCHESTER CITY (21:00 horas)

Ha costado varios años e incalculables inversiones ver afrontarse a dos equipos que comparten un mismo modelo y que persiguen una misma ambición. Duelo también de personalidades en el banquillo, entre el argentino Mauricio Pochettino y el español Pep Guardiola. Todos los ingredientes están reunidos para vivir un choque de los grandes entre los Neymar, Mbappé o Di María, frente a los De Bruyne, Mahrez o Foden.



Pochettino tiene a todas sus estrellas a disposición, con un Neymar y un Mbappé en el mejor momento de la temporada. El City llega como uno de los equipos más en forma del continente, regresa a las semifinales europeas tras cinco años de ausencia y con un nuevo título bajo el brazo, su octava Copa de la Liga.



Guardiola los tiene a todos disponibles, incluso a un Kevin de Bruyne que dio el susto hace unos días al lesionarse el tobillo, pero que pudo disputar el encuentro entero este fin de semana. Arriba se abren las mil alternativas para el técnico español.

Parque de los Principes, estadio del PSG

