Sigue este miércoles desde las 20:30 el Barcelona-Viktoria Plzen y el Atlético-Oporto en Tiempo de Juego

Este miércoles, desde las 20:30, puedes seguir toda la emoción de la Liga de Campeones en Tiempo de Juego. Barcelona y Atlético de Madrid se estrenan en la competición enfrentándose en la primera jornada al Viktoria Plzen y al Oporto, respectivamente. Dos encuentros que podrás seguir en COPEcon el mejor equipo de la radio deportiva.

21:00 Barcelona - Viktoria Plzen

El FC Barcelona inicia este miércoles en el Camp Nou (21.00 horas/Movistar Liga de Campeones) su nueva andadura en la Liga de Campeones ante el Viktoria Plzen checo, en una primera jornada de la fase de grupos en la que el conjunto azulgrana tratará de reafirmar su prometedor estreno de curso en Europa.

La vida en Can Barça ha cambiado en cuestión de meses. Atrás queda su destierro a la Liga Europa el pasado curso, donde el equipo -por aquel entonces de Ronald Koeman- se vio superado en fase de grupos de la Champions por Bayern y Benfica. Una decepción que tocó techo ante el Eintracht en los cuartos de final de la segunda competición continental, lo que supuso un cambio abismal en la planficación azulgrana.

Ahora, los de Xavi Hernández han cambiado la desilusión por un optimismo desmedido debido a la revolucionaria plantilla actual, con siete incorporaciones de peso en el mercado de verano, que han dado alas a un equipo ahora mismo imparable. Un estreno al alcance de lo esperado en la que el Barça ha exhibido su potencial de la mano de Robert Lewandowski, referente en ataque desde su prometedora llegada.

El polaco, con cinco goles en cuatro partidos, se ha convertido en el líder de un ataque que cuenta con múltiples variantes. De momento, Xavi parece haber encontrado en Ousmane Dembélé y Raphinha sus dos acompañantes de lujo en un ataque de ensueño. Algo inimaginable en pretemporada, donde ambos parecían disputarse la banda derecha, aunque el desparpajo del brasileño desde su llegada y las asistencias del francés han valido para afianzarse en el once en las dos últimas jornadas.

El equipo de 'Tiempo de Juego' en el Camp Nou | @tjcope





Sin embargo, la velocidad de crucero del conjunto azulgrana, con tres victorias y un empate en cuatro jornadas, y el ajustado calendario podría suponer la primera titularidad de Ansu Fati, quien sigue con pies de plomo en su puesta a punto para el Mundial pese a demostrar su pólvora como revulsivo.

Junto a él podría acompañarle Ferran Torres, aún en busca de su mejor versión desde su llegada en el pasado invierno a la Ciudad Condal, o el propio Memphis Depay una vez focalizado en el ámbito deportivo tras relacionarle todo el verano con su marcha a la Juventus.

En la medular, el marfileño Franck Kessié o el neerlandés Frenkie de Jong ganan enteros para dar descanso a un Gavi vital en el esquema azulgrana para Xavi Hernández, por lo que podrían acompañar a los inamovibles Sergio Busquets y Pedri. Algo parecido a la zaga defensiva, donde Gerard Piqué apunta al once por delante de Ronald Araujo y también podría retornar Jordi Alba. Héctor Bellerín y Marcos Alonso, aún no están listos.

21:00 Atlético de Madrid - Oporto

El Atlético de Madrid debutará este miércoles (21.00 horas) en la Liga de Campeones 2022-2023 con un siempre complicado partido ante el Oporto portugués, primer visitante europeo del Cívitas Metropolitano ante el que los de Diego Pablo Simeone buscan mejorar sus sensaciones en este inicio de campaña y romper su mala racha como local en el torneo.

Al igual que la pasada temporada, el conjunto luso es el primer rival en el nuevo asalto colchonero a la máxima competición continental, donde el año pasado llegó hasta los cuartos de final y le compitió hasta el último minuto de su eliminatoria ante el todopoderoso Manchester City.

Ahora, tras un arranque algo dubitativo en LaLiga Santander, el equipo madrileño espera que la música de la Champions le haga traer una mejor versión que en sus primeros cuatro partidos y sumar tres puntos que no sólo le afiancen como el favorito de su grupo, el B, sino que le permita a su afición saborear una victoria europea como local en casi dos años.

La COPE, en el Metropolitano.@sergiotalavr





El 27 de octubre de 2020, el Atlético, gracias a un postrero gol de Joao Felix, ganaba por 3-2 al RB Salzburgo austriaco, en lo que es su última victoria en el Metropolitano en la Liga de Campeones. Desde entonces, cinco empates (Bayern, Lokomotiv y Oporto, en fase de grupos, y Manchester United y Manchester City, en eliminatorias) y dos derrotas (Liverpool y Milan en el grupo del año pasado).

Una mala racha que espera quebrar ante un Oporto que en su visita de hace un año le propuso un partido muy competido, que se cerró sin goles, y que le sirva también para coger impulso en este inicio de temporada donde no está mostrándose un tanto irregular. Así, tras comenzar con una prometedora victoria en Getafe (0-3), se dejó tres puntos en el Metropolitano ante el Villarreal (0-2), los recuperó con mucho esfuerzo en Mestalla (0-1) y arañó un empate en San Sebastián (1-1).

Cuatro partidos donde no ha logrado firmado 90 minutos completos, un aspecto que sí suele ser necesario cuando llegan las noches europeas para no tener las complicaciones que ha vivido en el pasado en una fase de grupos más 'cómoda' que antaño porque pese a la presencia del experimentado Oporto, doble campeón de Europa, no tiene ninguno de los considerados candidatos a llegar lejos y parece también superior al Bayer Leverkusen alemán y al Brujas belga.

En lo deportivo, la principal preocupación para Simeone es si podrá contar con el guardameta esloveno Jan Oblak, que recibió un fuerte golpe en el duelo del sábado ante la Real Sociedad y que parece que dejará su sitio al croata Ivo Grbic para recuperarse plenamente.





