Sigue este martes desde las 20:00h en 'Tiempo de Juego' el Levante-Barcelona

Este martes continúa la emoción de LaLiga Santander en la antepenúltima jornada que, en este caso, es intersemanal. Una jornada que comienza este martes desde las 19:00 horas con el Osasuna - Cádiz, partido sin presión ya que ambos equipos han conseguido ya sus objetivos. Después, a las 20:00, Elche y Alavés disputan una final por la permanencia para, a las 21:00, dar paso a un nuevo partido decisivo por el título de Liga en el que el Barcelona visita al Levante. Toda la emoción del mejor fútbol puedes seguirlo desde las 20:00 en Tiempo de Juego en COPE.

domingo se pone en juego el liderato de LaLiga Santander tras el empate (0-0) entre Barcelona y Atlético de Madrid. Si el Real Madrid gana al Sevilla (21:00) se colocará como primer clasificado del campeonato. Antes, abrirá la jornada a las 14:00 un duelo clave por la salvación con la visita del colista, el Eibar, a un Getafe que aspira a certificar su permanencia. A las 16:15 el Valladolid aspira a alejarse de la zona baja en Mestalla y meter en problemas al Valencia. A las 18:30 el Villarreal medirá su resaca europea recibiendo al Celta. Todos los partidos podrán seguirse en Tiempo de Juego desde las 12:00 horas.

Osasuna - Cádiz 19:00h.

Osasuna recibe al Cádiz este martes sin la presión por lograr los tres puntos, tras la consecución de la permanencia la jornada pasada, idéntica situación a la del equipo cadista, que también llega con los deberes hechos y con la ilusión de seguir demostrando su ambición. El Estadio de El Sadar vivirá un encuentro entre dos conjuntos ya salvados de manera matemática, que buscarán dar una nueva alegría a su afición en forma de tres puntos que refuercen su notable curso.

A pesar de no poder entrar en competición europea, los navarros lucharán por quedar lo más alto posible. A mejor puesto clasificatorio, el equipo recibirá más dinero de cara a la próxima temporada, algo a tener en muy cuenta en un club donde la directiva y la dirección deportiva deben hacen malabares económicos para armar un plantel competitivo. El cansancio y el poco tiempo para preparar el choque hará que Arrasate introduzca cambios en el once para dar frescura al equipo ante un rival que hará también la propio.

El Cádiz viaja con la intención de seguir la línea de una gran temporada, la de su reencuentro con la máxima categoría, en la que han sabido sobreponerse a los momentos delicados en los que enlazaron varios partidos sin ganar. Sustentada la salvación en un estupendo inicio liguero y en su fortaleza defensiva, al más puro estilo de Álvaro Cervera, el Cádiz arañó puntos ante los equipos de la parte baja de la tabla y, además, fue capaz de hacerlo también frente a conjuntos de arriba.

Sólo Atlético de Madrid y Sevilla, entre los cuatro primeros clasificados, consiguieron vencerle en los dos partidos, no así el Real Madrid y el Barcelona. Con esto datos y la satisfacción cadista, el equipo afronta el partido con la bajas el defensa Juan Cala, por lesión, y el volante José Mari Martín-Bejarano, éste por sanción.

Elche - Alavés 20:00h.

Elche y Alavés disputan mañana una final por la permanencia en Primera, separados solo por dos puntos y con muy poco margen de error porque el perdedor quedará prácticamente condenado al descenso.

El partido es más dramático para el Elche, que, para salir del descenso y depender de sí mismo en las jornadas que restan para el final, está obligado a ganar y a esperar que Huesca y Valladolid se dejen algún punto.

Los vitorianos llegan relativamente aliviados tras lograr un valioso punto ante el Levante que les mantiene a dos de los puestos de descenso y tienen en su mano continuar un año más en la máxima categoría.

Los locales, penúltimos, afrontan el partido como última tabla de salvación ante un adversario que ha ido de menos a más desde la llegada a su banquillo de Javi Calleja y que tiene la oportunidad de eliminar a un rival directo por la permanencia.

Tras enlazar dos derrotas en las últimas jornadas, el Elche se agarra a sus buenos resultados como local para intentar superar al Alavés, equipo ante el que logró su última victoria como visitante en el pasado mes de octubre.

Levante - Barcelona 22:00h.

El Barcelona visita al Levante con la obligación de ganar para meter presión a sus rivales por el título la Liga, mientras que al equipo local le basta un punto para certificar matemáticamente la permanencia en Primera División.

El conjunto que dirige Ronald Koeman acude a este partido con el regusto amargo que en la última jornada dejó el empate en el Camp Nou frente al Atlético de Madrid (0-0). Una gran parte de las opciones azulgranas para ganar LaLiga pasaban por lograr una victoria frente a los rojiblancos y esperar un tropiezo del Real Madrid ante el Sevilla, que finalmente se produjo (2-2).

Sin embargo, el empate contra el Atlético deja al conjunto barcelonista sin depender de sí mismo, a expensas de que pinchen los dos equipos madrileños en las tres jornadas restantes. Eso sí, para tener alguna posibilidad, es indispensable que los hombres de Koeman sumen de tres en tres hasta final de temporada.

Ante el Levante, los azulgranas se juegan la supervivencia. Todo ello, con la duda del centrocampista Sergio Busquets, que tuvo que ser sustituido ante el Atlético tras recibir un cabezazo en la cara del rojiblanco Stefan Savic.

Según el último parte médico del Barça, Busquets "progresa favorablemente" de una fisura maxilar superior que sufrió tras el golpe. Si el mediocentro de Badia del Vallés no llega a tiempo, su puesto en el once podría ocuparlo Ilaix Moriba, su sustituto en el duelo ante el Atlético, o Sergi Roberto, junto a los habituales Frenkie de Jong y Pedri González.

Por su parte, el técnico Ronald Koeman regresará al banquillo tras cumplir dos partidos de sanción por decirle "vaya personaje" al cuarto árbitro del Barcelona-Granada (1-2). Lo más probable es que frente al Levante el neerlandés repita el sistema 3-5-2, con tres centrales y dos carrileros, consolidado desde hace muchas jornadas.

El uruguayo Ronald Araujo, que entró en el segundo tiempo ante el Atlético, podría quitarle la titularidad a Óscar Mingueza y formar así la zaga junto a Gerard Piqué y Clement Lenglet, acompañados por Sergiño Dest y Jordi Alba en los carriles.

En la delantera, la novedad podría ser la entrada de Ousmane Dembélé por Antoine Griezmann como compañero del indiscutible Leo Messi. Los atacantes Ansu Fati y Philippe Coutinho siguen de baja, ambos lesionados de larga duración.

El Levante, mientras, rompió una racha de cuatro derrotas seguidas con un empate ante el Alavés (2-2) en un partido en el que, según su entrenador, Paco López, recuperó sus mejores sensaciones. Los jugadores Nemanja Radoja y Nikola Vukcevic siguen, en principio, lesionados y la gran novedad en la convocatoria podría ser la presencia de José Campaña, que recibió el alta médica la pasada semana y no juega desde noviembre de 2020.

Además, el central Sergio Postigo sufrió el pasado sábado en Vitoria un esguince en el tobillo izquierdo y podría ser baja para este encuentro.

Paco López explicó tras el partido ante el Alavés que Jorge Miramón había acabado muy cansado, así que podría dejar su sitio en el equipo a Coke o Son, mientras que el técnico no ha querido desvelar en sus últimas comparecencias quién será el portero. Futbolistas como Bardhi, Vezo o Roger, que fueron suplentes en la última jornada, podrían entrar en el once inicial para dar descanso a algunos compañeros. Además, el joven Álex Cantero, tras dos partidos seguidos en el once, podría empezar el choque en el banquillo.

