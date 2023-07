Sigue este lunes desde las 9:00h 'Tiempo de Juego', con el Japón - España del Mundial femenino

Ya clasificada para los octavos de final y con las dudas de Athenea del Castillo e Ivana Andrés, España se medirá este lunes a Japón, su rival más duro hasta el momento y con el que se juega el liderato del Grupo C para definir el trayecto de La Roja en la siguiente etapa del Mundial femenino. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 9:00 horas, en COPE.

Tras encadenar dos goleadas consecutivas en sus encuentros anteriores (3-0 frente a Costa Rica y 5-0 ante Japón), las españolas llegan impulsadas también por una impecable racha de ocho partidos ganados, que incluye una ajustada victoria sobre las japonesas en un amistoso el pasado noviembre.

Sin embargo, la delantera Athenea del Castillo y la defensora Ivana Andrés han encendido las alertas tras presentar molestias y su presencia en la cita el lunes permanece en el aire.

Tras sufrir un aparente esguince en el tobillo en el duelo frente a Zambia, Athenea ha realizado entrenamientos separada del grupo durante la semana, aunque volvió a la normalidad este domingo.

??? ?????????? ???? ???????????? previa al Japón - España:



??? Jorge Vilda: "España siempre va a salir a ganar".



??? @Estheeer9: "Estamos deseando que llegue el partido".#JugarLucharYGanar I #FIFAWWCpic.twitter.com/UPnHSqC9d6 — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) July 30, 2023

El seleccionador, Jorge Vilda, anticipó en una rueda de prensa de este domingo que el estado de la delantera evoluciona de forma positiva. Sin embargo, con menos optimismo se ha manifestado sobre Ivana, quien ha sentido unas molestias en el sóleo y cuyo estado físico sigue "pendiente de evolución".

Por otro lado, todo indica que el entrenador sí tendrá a su disposición a la volante Alexia Putellas, quien no hace más que sumar minutos y parece estar en plena forma después de la grave lesión que sufrió en la rodilla, que la dejó apartada del terreno de juego por casi toda una temporada.

Vilda reconoció que el compromiso frente a la selección nipona, campeona mundial en Alemania 2011 y subcampeona en Canadá 2015, supone el partido "más complicado" de España en lo que va de Mundial y servirá como "una buena prueba" para averiguar el nivel de la escuadra roja.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En ese marco destacó que Japón es un equipo "muy completo", con "jugadoras polivalentes que pueden jugar en prácticamente todas las posiciones" y así amenazar el juego de las españolas.

"Lo que más me llama la atención es que interpretan muy bien el juego, no son jugadoras autómatas, son jugadoras que cuando entran al campo tienen claro su plan. Es un equipo muy inteligente y muy bien trabajado", destacó en la rueda de prensa. Para contrarrestar la disciplina y el vasto repertorio nipón, el seleccionador aseguró que España saldrá determinada a ganar el duelo, pues no "piensa otros resultados".

"Ganar el partido, jugar bien, España reconocible y que las jugadoras acaben bien. Eso es lo que pido para el partido de mañana" hizo hincapié.

JAPÓN CERRARÁ FILAS Y BUSCARÁ EL BALÓN

Por su parte, el combinado japonés, comandado por Futoshi Ikeda y con un estilo de juego bastante similar al español, buscará cerrar sus filas y dará prioridad a la defensa, al paso que intentará crear espacios para sacar provecho de su disciplina en el campo.

"El equipo español va a construir pases de manera muy eficaz y por lo tanto queremos concentrarnos intensamente en la defensa. Esperamos poder quitarles el balón y quizás, en una especie de combate uno a uno, crear las oportunidades para nuestras jugadoras", dijo en una rueda de prensa el seleccionador.

A dominant display from #JPN means they now hold a four goal advantage over #ZAM!#BeyondGreatness | #FIFAWWC — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 22, 2023

Japón, que llega con un equipo completo y sin bajas, apostará por el intento de neutralizar el "creativo" y potente medio de campo español, una estrategia con la que confía en mantener el "buen momento" que vive en el Mundial, tras los triunfos cosechados antes Zambia (5-0) y Costa Rica (2-0).

"El equipo español tiene la técnica, las destrezas y un juego muy inteligente", indicó el técnico.

"Vamos a emplear a diversas combinaciones de las jugadoras y evaluaremos las condiciones físicas y resistencia para poder disputar este partido con la mejor capacidad que tengamos", remató.

DESCÁRGATE LA APP DE 'TIEMPO DE JUEGO' Y SUSCRÍBETE A SUS NEWSLETTERS

'Tiempo de Juego' tiene además su propia app en App Store y Android, donde podrás encontrar las últimas noticias, toda la información sobre el programa, vídeos exclusivos con los colaboradores, los resultados de las principales competiciones y los programas deportivos que sólo podrás escuchar en COPE.es. También está disponible de forma gratuita en iPhone y Android la app de COPE con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias y la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil.

Y si quieres recibir diariamente la mejor información del mejor equipo de Deportes, suscríbete a nuestras newsletters. En primer lugar debes registrarte en nuestra web. Para ello, tienes que pinchar en el icono de registro que podrás encontrar en la parte superior de COPE.es, tanto en su versión PC como en móvil. Para registrarte basta sólo con facilitar tu correo electrónico. También puedes acceder con tu perfil en Facebook. Una vez registrado, accede a la opción "Newsletters" de tu perfil y selecciona aquellas a las que quieres suscribirte de manera gratuita. Una vez hecho esto, las recibirás en tu email. En la misma categoría podrás darte de alta en nuevas newsletters o darte de baja en las que ya no quieras recibir.

Estar ahora más cerca de Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Juanma Castaño es más sencillo que nunca gracias a las newsletters de COPE. Para no perderte nada de tu radio favorita e informarte de lo que pasa en el mundo del deporte a través de los comunicadores más influyentes de la radio española.