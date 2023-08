Sigue este lunes desde las 15:00h 'Tiempo de Juego' con el Mundial de baloncesto

La selección española se enfrenta a Brasil en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial de Indonesia. Los de Scariolo buscarán clasificarse como primeros de grupo para la siguiente ronda del torneo. En fútbol, Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 15:00h, en COPE.

Brasil - España (15:30h)

Tras la primera victoria mundialista ante Costa de Marfil (94-64) con una actuación imperial -una más- de Willy Hernangómez, la selección española se mide este lunes a la brasil de Marcelinho Huertas, la primera prueba de nivel del Mundial, en lo que será el partido que, salvo sorpresa, decida la primera plaza del Grupo G.

Brasil no es Costa de Marfil. España, con la vista puesta en clasificarse a la segunda fase como primera de grupo, tendrá ante los sudamericanos la primera prueba de fuego de este campeonato del mundo, la oportunidad de medir realmente el nivel del equipo en el escenario oportuno y de demostrar que, pese a no ser unas de las máximas favoritas, puede competir por revalidar la corona conquistada en China hace cuatro años.

El pleno de victorias en la primera fase se presenta fundamental para poder encarar la segunda fase, en la que estarán, previsiblemente, Canadá y Francia, con más tranquilidad. "La siguiente fase tiene pinta de que va a ser muy complicada y si vas con 3-0 te da un poco de aire, si vas con 2-1 se te puede complicar", dijo Darío Brizuela este viernes, un día antes del debut ante Costa de Marfil.

Con un solo día entre partidos, la actual campeona del mundo, de Europa y número 1 del ránking FIBA, tendrá que pulir los detalles para enfrentarse a una Brasil que se antoja un rival mucho más completo que la selección africana y que llega al choque con la confianza por las nubes después de haber atropellado a Irán en su debut (59-100).

"El primer partido es siempre una trampa, nunca sabes lo que vas a encontrar en términos de nervios, mentalidad o concentración. Lo hicimos bastante bien, pero sabemos que necesitamos mejorar", valoró en rueda de prensa. "La actitud ha sido buena pero las 18 pérdidas han sido un número demasiado alto. Algunas forzadas y otras sin ningún sentido, pero tenemos que trabajar para evitarlas", añadió.

La gran noticia para España es que el MVP del pasado Eurobasket volvió a erigirse como el líder indiscutible del grupo, un Willy que apareció en el momento de mayor necesidad para tirar del carro con 14 puntos seguidos que permitieron ganar la distancia necesaria para encarrilar la victoria.

La nota negativa la pone la duda que se cierne sobre Alex Abrines. El escolta del Barcelona recibió un golpe en la rodilla derecha en el segundo tiempo y Scariolo no volvió a darle minutos. De hecho, el técnico aseguró que no era una lesión grave pero puso un duda su presencia en el partido."Lo de Alex no es grave, le harán pruebas pero no se si le dará para jugar el lunes", explicó Scariolo en rueda de prensa.

El duelo por la primera plaza del Grupo G dejará también un bonito enfrentamiento entre dos jugadores que han hecho historia como Marcelinho Huertas y Rudy Fernández, que con sus minutos ante Irán y Costa de Marfil, respectivamente, entraron en el selecto club de jugadores que han disputado la friolera de cinco mundiales.

Este lunes, a las 15.30h, Brasil y España dirimirán, en una examen de nivel para ambas, la primera plaza del Grupo H en lo que será un choque trascendental para poder superar la segunda fase, en la que este Grupo G se cruzará con el H, en el que están Francia y la poderosa Canadá.

Getafe - Alavés (19:30h)

Urgido por la falta de gol y también de puntos, el Getafe recupera su condición de localpara recibir al Alavés en el Coliseum este lunes, en un duelo con pinta de "final" para el cuadro madrileño a pesar de que la competición está aún en sus primeros pasos.

El empate ante el Barcelona, el único botín del conjunto azulón, y la dura derrota sufrida en Girona en la pasada jornada, han precipitado las urgencias en el cuadro de José Bordalás que asume sin paliativos la relevancia del compromiso que califica de "trascendental".

Asume el Getafe que su adversario de la tercera jornada puede ser un rival directo. El Alavés es uno de los recién ascendidos y su objetivo inicial es la permanencia. Igual que el del Getafe que aún confía en la llegada de refuerzos en la última semana de mercado para ampliar un plantel corto de efectivos. Al menos confía el entrenador en no perder futbolistas clave en su proyecto.

Recupera Bordalás a Jaime Mata, expulsado contra el Barcelona y que en Girona cumplió su partido de sanción. No llegan a tiempo todavía jugadores básicos como el uruguayo Mauro Arambarri, el delantero turco Enes Unal, el centrocampista Luis Milla, el central paraguayo Omar Alderete ni Jose Ángel Carmona, lesionados.

El preparador del Getafe asume la necesidad de marcar para dar el salto clasificatorio esperado. "Somos el único equipo de la categoría que no ha marcado y es una señal. Tenemos que recuperar el gol lo antes posible porque para ganar partidos hay que marcar goles; si no es muy complicado. Insistimos para mejorar. El primer partido fue difícil. Se habló mucho más de cosas que no tenían nada que ver con el trabajo del equipo y quizá eso nos distrajo también a todos en la segunda jornada. Estamos centrados en recuperar eso y el mejor juego y nivel y ganar el partido", apuntó Bordalás que elogió al Alavés.

Los vitorianos llegan a este duelo cargados de confianza tras el triunfo por 4-3 que consiguieron ante el Sevilla la pasada jornada, que les dio los primeros puntos del curso después de haber empezado con derrota en Cádiz (1-0). Kike García ha caído de pie en el esquema de Luis García Plaza con dos goles en dos partidos y volverá a ser la referencia de un Alavés que acaba de reforzar ese parcela con la cesión de Samu Omorodion, procedente del Atlético de Madrid.

El delantero irá en la expedición vasca junto a Nahuel Tenaglia, los dos últimos en llegar a la disciplina vitoriana que podrían debutar esta jornada con el Glorioso pero no serán titulares. La dupla formada por Carlos Benavídez y Ander Guevara dio buenos resultados en el centro del campo del cuadro albiazul, que intentará ganar de nuevo en la cancha azulona en el campeonato liguero desde 1995.

La banda izquierda compuesta por Rubén Duarte y Luis Rioja fue la mejor arma alavesista para hacer daño al Sevilla y ambos futbolista repetirán en este encuentro. Aunque el Alavés espera refuerzos esta semana, Luis García Plaza cuenta con todos sus hombres disponibles para visitar al Getafe, excepto Giuliano Simeone, lesionado de gravedad en pretemporada.

Rayo Vallecano - Atlético de Madrid (21:30h)

Con el ritmo en la cima del Real Madrid, con un pleno de nueve puntos, y frente al aspecto imponente del Rayo, ganador de los dos partidos disputados, la tercera jornada ya presiona al Atlético de Madrid de Diego Simeone, exigido y examinado en su visita de este lunes a Vallecas, donde ha ganado en sus tres últimos choques por una mínima diferencia, no pierde desde febrero de 2013 y necesita un triunfo fundamental.

No hay apenas margen de error para ganar LaLiga EA Sports. Advertido está el conjunto rojiblanco por todo lo que le sucedió en el primer semestre del pasado curso. Su registro de 23 de 42 puntos entonces lo aisló de la pugna por el liderato, cuando en las primeras catorce citas ganó siete partidos por tres empates y cuatro derrotas. Después, reaccionó. No le dio tiempo para alcanzar las cotas que se plantea siempre cada inicio de campaña.

Lejos de su mejor versión en este inicio de curso, cambiado al descanso contra el Betis, llama la atención la posible suplencia de Llorente, indudable en el esquema de Simeone durante las últimas tres campañas, fuera en el puesto que fuera cuando estaba disponible, y este lunes al banquillo entre la competencia que hay en el equipo, que también relegará a César Azpilicueta o Álvaro Morata a la unidad de reservas en Vallecas.

Sin Koke Resurrección -baja por segundo choque seguido-, José María Giménez -en recuperación de una fisura en la tibia-, Reinildo Mandava -por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha- y Thomas Lemar -por unas molestias-, Pablo Barrios será el medio centro, mientras Simeone aguarda ahí un refuerzo antes del cierre del mercado, y Stefan Savic, Axel Witsel y Mario Hermoso formarán como centrales.

Yannick Carrasco será el carrilero izquierdo; Rodrigo de Paul y Saúl Ñíguez, la novedad del once junto a Molina, compondrán el centro del campo como interiores a los lados de Pablo Barrios y Memphis Depay y Antoine Griezmann jugarán en la delantera, a falta de que alcancen su mejor nivel, sobre todo el francés. Es esencial. La portería será para Jan Oblak.

A la vez, Ángel Correa y Joao Félix, restablecidos de sus molestias, retornarán a la convocatoria de Simeone, con el argentino como alternativa durante el partido y con el portugués sin ninguna opción aparente de disputar ningún minuto, mientras el mercado entra en su tramo final en las cinco grandes ligas europeas aún sin destino para el atacante luso, con el Barcelona como principal opción para cubrir su deseo de marcharse del Atlético.

Enfrente, el Rayo afronta su estreno en Vallecas en un momento anímico inmejorable después de sumar dos victorias en los dos primeros partidos de Liga ante Almería y Granada, ambos fuera de casa y ambos saldados con el mismo resultado: 0-2.

El equipo madrileño, que ha iniciado un nuevo proyecto deportivo desde el banquillo con Francisco Rodríguez, mantiene la base de la plantilla de la pasada temporada, por lo que el técnico almeriense cuenta con ese punto a su favor de que gran parte del vestuario ya se conocía entre sí y su integración ha sido más fácil.

Lo más probable es que mantenga su esquema y el once inicial que ha repetido en los dos primeros partidos, liderado desde la mediapunta por el argentino Óscar Trejo, que esta semana se significó, en nombre de la plantilla, en apoyo a Jenni Hermoso. El club, por el momento, no ha hecho ninguna comunicación oficial.

