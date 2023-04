Sigue este jueves Tiempo de Juego desde las 19:00 horas, con tres duelos clave por Europa y el descenso

El Valencia busca huir del descenso ante un Valladolid lanzado. Europa y la permanencia en juego entre Villarreal y Espanyol. El Athletic busca asaltar las plazas europeas ante un Sevilla que sigue en línea ascendente. Puedes seguir los partidos en Tiempo de Juego desde las 19:00 horas con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y todo el equipo del programa.

Valencia - Valladolid (19.30 horas)

Valencia y Valladolid se miden este jueves en Mestalla en un duelo directo por la permanencia que los locales afrontan con la idea de sumar tres puntos que le saquen de los puestos de descenso y los visitantes de continuar con su escalada hacia la salvación tras haber sumado siete de los nueve puntos desde que se hizo cargo del equipo el uruguayo Paulo Pezzolano.

?? @RubenBaraja: "Vamos a necesitar a nuestra gente, que sabe lo importante que es para el equipo"



??? Rueda de prensa previa al #ValenciaRealValladolid#CORVCF#ADNVCF — Valencia CF (@valenciacf) April 26, 2023

Los cambios en el once del Valencia podrían llegar principalmente por las molestias físicas que impidieron acabar ese encuentro a los centrales Gabriel Paulista y Mouctar Diakhaby y al mediocentro Nico González. El suizo Eray Cömert entrará si hay que sustituir a alguno de los defensas y Hugo Guillamón sería en principio el recambio del centrocampista.

El Real Valladolid mantendrá su continuidad, con escasos cambios en el esquema inicial planteado por el nuevo técnico, Paulo Pezzolano, salvo la posible entrada de Javi Sánchez en el centro de la defensa, ante la lesión del marroquí El Yamiq, que es seria duda para el encuentro ante un rival directo como es el Valencia, por un golpe en el ojo.

??CONVOCATORIA

Los jugadores con los que viajamos a Valencia para sumar +3#ValenciaRealValladolidpic.twitter.com/3gAraF1Yj2 — Real Valladolid C.F. ?? (@realvalladolid) April 26, 2023

Villarreal - Espanyol (19.30 horas)

El Villarreal y el Espanyol juegan este jueves es un partido vital para los objetivos de ambos equipos, ya necesitan el triunfo para seguir en la pelea por Europa, en el caso de los locales, y por la salvación, los visitantes. Los castellonenses vienen de sumar dos derrotas seguidas, lo que les ha hecho perder la distancia de seguridad con sus perseguidores. Además, de no ganar, se les acabarían las opciones de poder alcanzar la cuarta plaza, última que da opción a jugar la próxima edición de la Liga de Campeones.

?? Setién: "Las diferencias entres los equipos que luchamos por Europa no son grandes. Hay muchísima igualdad, es el sino de la categoría y del fútbol actual"#VillarrealEspanyolpic.twitter.com/0i2weeytyC — Villarreal CF (@VillarrealCF) April 26, 2023

El entrenador del Villarreal, Quique Setién, seguirá sin poder contar con los lesionados Francis Coquelin, Gerard Moreno y José Luis Morales, además de los defensas Kiko Femenía y Raúl Albiol. La buena noticia para el técnico, es que ha podido recuperar a los futbolistas Gio Lo Celso y Aïsa Mandi, que acabaron en el último partido con molestias. El gran problema de cara al posible once son las bajas en ataque, ya que solo queda como delantero referente, el joven Nico Jackson.

El Espanyol encara el choque como una oportunidad para salir de los puestos de descenso, consciente del reto que supone medirse a un rival que pelea en la zona europea y que únicamente ha cedido cuatro derrotas en su estadio. Los pupilos de Luis García llegan al choque tras empatar a cero contra el Cádiz. El vestuario, pese a los malos resultados, está convencido de que el trabajo tendrá su recompensa y se ve capaz de sorprender al Villarreal. En cualquier caso, los jugadores saben que deben traducir su convencimiento en hechos pronto.

Los blanquiazules acumulan dos meses sin ganar. Tras vencer al Mallorca (2-1), han firmado seis derrotas y un empate y han vivido un relevo en el banquillo con la salida de Diego Martínez y la llegada de Luis García. Acabar este encuentro con buenas sensaciones es clave para aspirar a la salvación.

Athletic - Sevilla (22.00 horas)

El Athletic Club y el Sevilla confrontan este jueves en San Mamés, en el partido que cierra la jornada 31 de LaLiga Santander, sus respectivos buenos momentos tanto de juego como de resultados. Un fútbol y unos marcadores que han permitido a los de Ernesto Valverde auparse a las puertas de Europa (asaltarían, como mínimo, la sexta plaza en caso de ganar) y a los de su amigo José Luis Mendilibar a poner tierra de por medio con el descenso y clasificarse para las semifinales de su icónica Liga Europa.

CONVOCATORIA I Valverde cita a 2?1? jugadores para la jornada 31 de @LaLiga que se disputará mañana ante el @SevillaFC en San Mamés.#AthleticSevillaFC#AthleticClub ?? pic.twitter.com/j9DIylQTEE — Athletic Club (@AthleticClub) April 26, 2023

Un Athletic que llega al choque con numerosas bajas, hasta seis, incluida la de Iñigo Martínez, que el martes no pudo entrenarse junto a sus compañeros por una sobrecarga muscular. Aunque no está descartado, el zurzo internacional no parece que vaya a llegar disponible para mañana. En una situación parecida están el capitán Iker Muniain e Iñigo Lekue, ambos pendientes de lesiones también musculares que no se presume tengan superadas y cuya disponibilidad confirmará Ernesto Valverde esta tarde en la rueda de prensa previa al choque o después del entrenamiento posterior.

Sí son bajas seguras para mañana los sancionados Mikel Vesga y Oier Zarraga, los dos tras cumplir ciclo de amonestaciones el sábado en la victoria en Almería (1-2), y el lesionado de larga duración Jon Morcillo, que se recupera de una fractura de clavícula.

?? @teixeira_marcao, Joan Jordán y Nianzou, bajas en una lista de 2?2? a la que regresa @AcunaMarcos17 de cara al @AthleticClub.#WeareSevilla#NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 26, 2023

El Sevilla mantiene las bajas por lesión del central brasileño Marcao Teixeira y del centrocampista Joan Jordán, a las que se suma la del central francés Tanguy Nianzou, según desveló el propio técnico.

Por contra, vuelve al equipo, tras dos partidos de sanción en LaLiga, el latera izquierdo argentino Marcos Acuña, mientras que en este capítulo disciplinario no hay bajas para el viaje a la capital vizcaína.

Mendilibar, que hizo el pasado domingo ante el Villarreal hasta nueve cambios en relación al once que el jueves anterior goleó al United, podría volver a hacer una masiva rotación y que ante el Athletic el equipo se pareciera mas al que utilizó frente al conjunto inglés.

