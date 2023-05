Sigue este jueves desde las 19:00h en 'Tiempo de Juego' la lucha por Europa y la salvación

Este jueves se cierra la 33ª jornada de LaLiga Santander con cuatro nuevos partidos en los que estará en juego toda la emoción de la pelea por Europa y la salvación. El Espanyol, penúltimo, abre la jornada visitando a un Sevilla (19:30) que sigue soñando con Europa como también lo hace un Girona que a esa misma hora viaja a Mallorca. A las 22:00 el Rayo Vallecano recibirá al Valladolid y el Athletic al Betis en la pelea por la sexta posición.

Sevilla - Espanyol (19:30 horas)

El Espanyol de Luis García parece haber descorchado la botella, dejando de lado la ansiedad, con el primer triunfo (1-0) del nuevo técnico el pasado fin de semana ante el Getafe. Joselu, autor de 14 tantos este curso, dio alas a un conjunto catalán que recuperó la fe en sí mismo y se cargó de confianza para la recta final.

La victoria permitió poner fin a una racha de ocho jornadas sin ganar que hizo que los 'pericos' cayeran de la mitad de la tabla a un descenso en el que permanecen, aunque a solo dos puntos de la salvación momentánea. El conjunto de Cornellà viaja sin Braithwaite ni Gragera al Sánchez-Pizjuán, donde esperan dar continuidad a su euforia y reforzar sus argumentos para lograr la permanencia. Sin embargo, no gana al Sevilla desde 2017, y como visitante no lo hace desde 2011.

En Nervión, el 'efecto Mendilibar' parece haber sido la mejor noticia para un equipo que se ha levantado a base de exhibiciones en la Liga Europa, con un fútbol efectivo y pasional que gusta a la parroquia sevillista. Los hispalenses ya respiran tranquilos en Liga, undécimos con 41 puntos, aunque sufrieron un 'frenazo' a sus aspiraciones europeas al caer 0-2 frente al Girona, por lo que solo les vale ganar para seguir soñando con Europa en la tabla -ahora a 8 puntos-.

Alineaciones probables:

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Pape Gueye, Rakitic; Ocampos, Suso, Óliver Torres; y En-Nesyri.

Espanyol: Pacheco; Óscar Gil, Montes, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Melamed, Darder, Vini Souza; Joselu y Puado.

Girona - Mallorca (19:30 horas)

Este jueves también se disputa un Girona-Mallorca, entre dos equipos que ya no sienten la presión del descenso y miran hacia arriba. El Girona es octavo con 44 puntos, a solo 3 de esa probable previa de Conference League, y su sueño europeo sería posible si dan continuidad al brillante triunfo (0-2) en territorio sevillista. Deberá imponerse a un Mallorca relajado -12º (41)-, aunque con el deseo de prosperar como visitante, ya que suma solo un triunfo en los últimos nueve partidos lejos de Son Moix.

Alineaciones probables:

Girona: Gazzaniga; Arnau, Santi Bueno, Juanpe, Javi Hernández; Romeu; Couto, Tsygankov, Iván Martín, Riquelme; y Castellanos.

Mallorca: Rajkovic; Copete, Valjent, Hadzikadunic, Agustinsson, Jaume Costa; Baba, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez, Kang In Lee y Muriqi.

Athletic - Betis (22:00 horas)

El Athletic y el Real Betis se enfrentan este jueves (22.00 horas) con la plaza de Conference League en juego, un duelo al que tanto vascos como béticos llegan algo alicaídos sin el sabor reciente del triunfo. Los de Ernesto Valverde, séptimos con 47 puntos, intentarán arrebatar a los verdiblancos la sexta plaza, la última que da acceso a Europa. Para ello deberán reencontrarse con su mejor versión como local, después de que, pese a su solvente victoria (2-0) en el derbi ante la Real Sociedad, cayeran por la mínima (0-1) frente al Sevilla. A ese 'palo' en San Mamés le siguió otro 'tropiezo' en Son Moix en forma de empate (1-1).

Valverde no podrá contar con los lesionados Yeray, Muniain, Morcillo y Capa, mientras que Iñigo Martínez sigue siendo seria duda. Así, el técnico vasco no tendrá mucho margen para rotar ante un Betis que viaja a San Mamés para disputar un duelo crucial para defender su plaza europea y no caerse definitivamente de la milagrosa lucha por el cuarto puesto. Los de Manuel Pellegrini atraviesa un bache todavía más profundo, con solo dos triunfos en sus últimos nueve encuentros.

Por ello, el partido en Bilbao, para bien o para mal, se antoja como un punto de inflexión en esta recta final. Si caen en San Mamés, sería su cuarta derrota consecutiva como visitante, una racha que no sufre desde junio de 2020. Además, su ánimo y moral llegan muy tocados, después de que el FC Barcelona les arrollara (4-0) en el Camp Nou.

El conjunto verdiblanco presenta las bajas del sancionado ante los azulgranas Édgar González y los lesionados Fekir y Luiz Felipe, más las dudas de Sabaly y Borja Iglesias. Estas ausencias complican al 'Ingeniero', obligado a confeccionar un equipo competitivo con lo justo en el momento clave, para recuperar al Betis contundente en las dos áreas. Joaquín ha entrado en la lista en busca de su récord de partidos.

Alineaciones probables:

Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Vesga, Herrera; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Raúl García.

Betis: Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Paul, Miranda; Guido Rodríguez, Guardado; Canales, Carvalho, Ayoze; y Borja Iglesias.

Rayo Vallecano - Valladolid (22:00 horas)

El trabajado y meritorio triunfo (2-1) del Rayo sobre el FC Barcelona en su último compromiso como local, que daba la salvación virtual a los de Vallecas, provocó un descenso en la tensión en la jornada posterior. Los madrileños evidenciaron un bajón y vieron como el Elche les endosaba un contundente 4-0 en el Martínez Valero. Así, necesitan reencontrarse con su versión más cómoda y fiable en su feudo, para seguir soñando con la segunda clasificación de su historia para una competición europea.

La 'franja' marcha décima con 43 puntos, a 4 de una séptima plaza que sería de previa de Conference si el Real Madrid gana la Copa a Osasuna este sábado. Iraola podrá presentar su once de gala, solo con las bajas del sancionado Lejeune y el lesionado Falcao, para enlazar tres triunfos como local por primera vez desde diciembre de 2021.

Enfrente estará un Valladolid que ha vuelto a estancarse en la tabla, decimosexto (35) con un 'colchón' de 4 unidades, tras sus dos últimas derrotas ante Valencia (2-1) y Atlético (2-5). Solo han cosechado 8 de los últimos 24 puntos posibles, encajando 21 goles en 8 encuentros. Su mejoría y la anhelada salvación pasa por mejorar lejos del José Zorrilla, donde solo ha logrado 3 victorias en 16 partidos de Liga como visitante.

Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Catena, Mumin, Fran García; Comesaña, Valentín; Isi, Trejo, Álvaro; y De Tomás.

Valladolid: Masip; Fresneda, Joaquín, Hongla, El Yamiq, Escudero; Kike Pérez, Aguado, Monchu; Plata y Larin.

