Sigue este domingo desde las 15:00h en Tiempo de Juego la penúltima jornada de LaLiga Santander

Real Sociedad - Valladolid (18:30h)

La Real Sociedad buscará ante el Valladolid una victoria que le acercaría mucho a su objetivo de garantizarse una plaza en la Liga Europa la próxima temporada, a costa de un conjunto pucelano que llega al Reale Arena con el agua al cuello en su lucha por evitar el descenso a Segunda División.

La Real podría conseguir matemáticamente la quinta o sexta plaza que dan acceso a la Liga Europa en caso de que la hipotética victoria frente al Valladolid llegue acompañada de una derrota de Betis o Villarreal en sus respectivos compromisos ligueros.

Esta jornada está marcada con un círculo por Imanol Alguacil, quien dio descanso a alguno de sus mejores hombres en la derrota en el Wanda Metropolitano (2-1) con el fin de reservarlos para esta cita, como David Silva, Adnan Januzaj o el central Robin le Normand, todos justos físicamente por la acumulación de esfuerzos.

Ahora, con Silva en el once titular como se espera, la versión del equipo txuriurdin puede volver a ser la mejor, porque de las botas del centrocampista canario surge la magia del fútbol exhibido por los donostiarras en muchos encuentros de esta temporada, mientras que con Le Normand mejorará la solvencia defensiva que brilló por su ausencia en la primera parte contra los colchoneros.

Podría haber también cambios en el lateral, con la entrada de Gorosabel por Zaldua, mientras que en el flanco izquierdo Monreal volverá a jugar por su experiencia para un partido con aroma de final, sobre todo para los pucelanos.

El Real Valladolid quiere aprovechar "la última bala" y buscar este domingo la sorpresa ante la Real Sociedad, sin El Yamiq ni Guardiola, que cumplirán ciclo de sanción, y con la incógnita sobre el esquema que Sergio planteará en el césped del Reale Arena, en el que se prevén nuevos cambios.

La ausencia de El Yamiq, junto con la duda de Bruno y Roque Mesa, ya implican modificaciones respecto al encuentro con el Villarreal, en el que el 4-1-4-1 de los blanquivioletas no resultó efectivo y suscitó controversias, al dejar aparcado a Olaza de inicio.

Todo apunta a que Olaza va a recuperar la titularidad y Sergio apueste por reforzar el centro del campo, aunque también podría buscar más capacidad ofensiva y añadir a Marcos André en punta de ataque junto a Weissman, para regresar al 4-4-2.

La consigna es no dejar que nadie tenga información de lo que ocurre con los otros equipos que están luchando por la permanencia, para que esa situación no añada más tensión, al menos mientras el balón esté en juego, tal y como ha advertido el técnico del equipo blanquivioleta, Sergio González.

La única opción para seguir contando con opciones de mantener la categoría es ganar al cuadro donostiarra y esperar a que fallen Elche y Huesca. De esa manera, volverían a depender de sí mismos de cara a la última jornada, en la que el Real Valladolid recibe a un Atlético de Madrid que se juega el título de liga.

Alavés - Granada (18:30h)

El Deportivo Alavés puede certificar este domingo la permanencia en Primera División ante el Granada en un partido correspondiente a la trigésima séptima jornada de LaLiga Santander, que se disputará en el estadio de Mendizorroza, adonde los nazaríes acuden sin posibilidades de llegar a las plazas europeas.

La victoria albiazul ante el Elche ha dejado a los babazorros a las puertas de lograr el objetivo tras una complicada temporada en la que han pasado tres entrenadores por el banquillo alavesista.

Javi Calleja dio con la tecla nada más llegar y el club vitoriano aspira a conseguir su meta una jornada antes de finalizar una de las campañas más apretadas de la historia.

Una victoria dejaría al Glorioso una campaña más en la máxima categoría. En caso de no lograr los tres puntos tendría que mirar a otros resultados de una jornada que se celebrará con horarios unificados en todos los encuentros.

El empate le valdría al Alavés siempre y cuando el Valladolid y el Elche no ganen. Si los de Calleja pierden, a la ecuación anterior se debe sumar el Eibar, que tampoco tiene que ganar para que los vitorianos se queden en Primera.

Para este duelo serán baja por lesión Rodrigo Ely, Javi López, Jorge Franco "Burgui" e Iñigo Córdoba y tampoco podrá vestirse de corto Édgar Méndez por acumulación de amonestaciones, pero el técnico madrileño volverá a contar con Rodrigo Battaglia después de perderse el partido ante el Elche.

Por otro lado, Alberto Rodríguez "Tachi" y Jota Peleteiro serán duda hasta última hora debido a que no han podido ejercitarse en los últimos días por un proceso gripal.

Así, además del centrocampista argentino podrían recuperar la titularidad hombres como Ximo Navarro o Lucas Pérez, ausentes en el once titular que saltó al Martínez Valero la pasada jornada.

El Granada, por su parte, visita este domingo al Alavés con poco en juego, una vez que alcanzó la permanencia hace ya varias semanas y que se ha quedado sin opciones matemáticas de alcanzar plaza europea para la próxima temporada.

El equipo dirigido por Diego Martínez afronta tanto este choque como el de la última jornada ante el Getafe con el objetivo de acabar de la mejor manera posible una campaña histórica por su exitosa primera participación europea.

Los rojiblancos pretenden conseguir los máximos puntos posibles en estos dos últimos choques para concluir LaLiga Santander lo más arriba posible en la clasificación y acabar, al menos, entre los diez primeros de la tabla.

El Granada llega al partido en una mala dinámica de resultados, ya que tras vencer al Barcelona en el Camp Nou (1-2) ha perdido de forma consecutiva sus tres últimos choques ante el Cádiz (0-1), el Betis (2-1) y el Real Madrid (1-4).

El choque de Vitoria será el tercero que juegue el cuadro andaluz en sólo seis días, ya que el lunes visitó al Betis y el jueves recibió al Real Madrid, y volverá a estar condicionado por las numerosas bajas que arrastra.

Faltará por sanción Roberto Soldado, que cumplirá ante el Alavés su tercer y último partido de castigo tras ser expulsado frente al Cádiz, y por estar aislado en su domicilio al estar con coronavirus Víctor Díaz, que se unen a los lesionados que hay actualmente en la plantilla.

Los ausentes por problemas físicos son Jesús Vallejo, Carlos Neva, Luis Milla, Ángel Montoro, el venezolano Yangel Herrera, el brasileño Robert Kenedy y el colombiano Neyder Lozano.

Diego Martínez meterá varios cambios en su once en relación al elegido contra el Real Madrid para tratar de refrescar el mismo, con el regreso de jugadores como el argentino Nehuén Pérez o el colombiano Luis Suárez.

Athletic Club - Real Madrid (18:30h)

El Real Madrid visita San Mamés bajo máxima presión, con la amenaza de sentir de cerca un año en blanco y la obligación de apurar hasta el final las opciones que le quedan de ganar la Liga, un título en el que está a expensas de un tropiezo del Atlético de Madrid en las dos últimas jornadas.

Para mantenerse en la pelea y que no haya campeón en la penúltima jornada, lo primero que tienen que hacer los de Zinedie Zidane es superar a un Athletic ya definitivamente descabalgado de la pelea europea y que se ha convertido en juez de LaLiga Santander, tanto por arriba, ganando al líder Atlético de Madrid y al Sevilla, como por abajo, cediendo puntos ante la mayoría de los equipos implicados en el descenso: Eibar, Alavés, Valladolid y Huesca.

En el Real Madrid todo pasa por un triunfo, por extender una racha sin perder que pasaría a ser la mejor de Zidane como técnico. Pelea por el título gracias a 16 jornadas sin salir derrotado, una dinámica que contrasta con el misterio de su futuro. Sin confirmar sus intenciones para la próxima temporada y alimentando en cada comparecencia las dudas sobre su continuidad. Solo le importa lo deportivo y no quiere desviar el foco.

San Mamés

Nunca había perdido Zidane ante el Athletic hasta esta temporada. El primer título que dejó escapar en 2021 se produjo con la derrota en semifinales de la Supercopa de España, el día que forzó Sergio Ramos e inició una racha de lesiones que ha dejado al Real Madrid sin su capitán y gran referente.

Junto al camero se mantiene la plaga de bajas defensivas, con lo justo para jugar con cuatro defensas del primer equipo y gracias al regreso del brasileño Marcelo. Sin Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Raphael Varane ni Ferland Mendy. Tirando de canteranos como Marvin, que acabó lesionado tras una fuerte entrada, y Miguel Gutiérrez, que brilló con una asistencia en Granada. En San Mamés se perfila el regreso al once de Álvaro Odriozola y la duda entre Marcelo o Miguel en el carril izquierdo.

Las bajas no se detienen en el Real Madrid y el alemán Toni Kroos ha sido el último afectado de la situación del coronavirus. Permanece confinado en su domicilio y se pierde el final de la Liga. Fede Valverde ocupará su sitio y en ataque se esperan novedades. Eden Hazard y Marco Asensio cuentan con opciones de titularidad en un tridente que lidera Karim Benzema. El francés, tras reencontrarse con el gol ante el Granada, se mide a su víctima favorita, un Athletic al que marcó 14 en 23 enfrentamientos.

Las opciones europeas del Athletic se terminaron de evaporar el miércoles con un penoso partido ante el Huesca, en El Alcoraz, que no dimensionó el 1-0 final. Para limpiar la imagen de ese encuentro, y por ser el partido que es, tradicionalmente el de liga más esperado de la temporada en Bilbao, el Athletic quiere imponerse al Real Madrid a pesar de sus numerosas bajas.

Entre ellas las más importantes las de Iker Muniain, Yuri Berhiche y Ander Capa, tres asiduos en el once. Además, Marcelino García Toral está prescindiendo tras las derrotas en las finales de Copa ante Real Sociedad y Barça de Raúl García e Iñaki Williams.

Mientras que Williams parece que seguirá dejando el puesto a Asier Villalibre, Raúl podría volver al equipo, como casi seguro que también regresarán desde el inicio Unai Vencedor y Alex Berenguer, que descansaron como titulares en Huesca.

También podría volver Dani García, ya de regreso tras tener que estar aislado por ser contacto cercano de un positivo por covid. No obstante, se ha entrenado estos días con un aparatoso vendaje en la rodilla derecha. Asimismo ha vuelto a la convocatoria Yeray, aunque los recurrentes problemas físicos que ha sufrido hacen pensar que junto a Íñigo Martínez va a seguir teniendo continuidad Unai Nuñez.

Villarreal - Sevilla (18:30h)

El Villarreal y el Sevilla se miden este domingo en La Cerámica en un duelo al que los sevillistas llegan sin apenas presión por su situación clasificatoria y medirán las opciones europeas del equipo de Unai Emery, que contará con apoyo de aficionados en las gradas por primera vez desde que estalló la crisis sanitaria por la covid-19.

En la Cerámica se esperan 5000 espectadores, a los que el club castellonense ha elegido entre los primeros que se apuntaron en su web y entre los aficionados que viajan a Gdanks para presenciar la final de la Liga Europa, con los que se ha cubierto este cupo.

En lo deportivo, el Villarreal afronta este partido con la necesidad de ganar para asegurar una plaza de Conference League, y para seguir en la pelea por la Liga Europa, de la Europa para lo que necesitan ganar estos tres puntos ya que en las dos jornadas que restan tendrán una dura pugna con el Betis y la Real Sociedad.

A este partido hay que sumarle además que se enfrentan otra vez Unai Emery y el Sevilla, con lo que ello supone para ambas partes.

El Villarreal sigue contando con las cinco bajas del partido anterior, como son los lesionados Vicente Iborra, Samu Chukwueze o Juan Fotyh, a los que se suman los sancionados Mario Gaspar y Gero Rulli, una lista a la que se une Étienne Capoue, que fue expulsado en el partido de este jueves frente al Real Valladolid.

Además, Emery está a la espera de la evolución del centrocampista francés Francis Coquelin, que con molestias musculares no jugó este jueves y aunque ha entrenado este sábado se esperará hasta el último momento para saber si cuenta con él.

Estas ausencias complican poder hacer las rotaciones que el técnico venía haciendo en las jornadas anteriores, al ser alguno de estos futbolistas los habituales en estos cambios.

El Sevilla aún no descarta, aunque con pocas posibilidades, superar al Real Madrid, del que le separan cuatro puntos, o al Barcelona, que tiene dos más, por lo que la aspiración de estar en el podio del campeonato aún es un aliciente.

Otra motivación sevillista es que, con 74 puntos, está a dos de igualar su tope en la máxima categoría, que lo dejó en 76 en la temporada 2014-15 con Unai Emery como entrenador, precisamente el técnico que tendrá ahora enfrente en el partido del domingo.

Una victoria de la formación hispalense marcaría un nuevo registro con 77 puntos y un empate le dejaría a uno con la posibilidad de igualarlo o mejorarlo en la última jornada, en la que recibe en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán al Alavés.

Del partido ante el Valencia salieron sin tarjetas amarillas los habituales cuatro titulares en la defensa, Jesús Navas, el francés Jules Koundé, el brasileño Diego Carlos y el argentino Marcos Acuña, quienes siguen apercibidos de sanción pero que podrán jugar en Villarreal.

El técnico guipuzcoano dejó el miércoles en la suplencia a jugadores como los argentinos Lucas Ocampos, Acuña y el Papu Gómez, el brasileño Fernando Reges o el croata Iván Rakitic, todos muy utilizados por el vasco y que salieron en la segunda parte, por lo que ahora es posible de que vuelven desde el inicio.

Lopetegui, además de no tener sancionados, cuenta en condiciones físicas con todos los jugadores de la plantilla, así que apurará hasta el último momento para decidir el 'once' que con más garantías se mida al Villarreal.

Atlético de Madrid - Osasuna (18:30h)

El título de Liga se juega en el Wanda Metropolitano. Incluso el trofeo estará presente en el feudo del Atlético de Madrid, que afronta su primera opción de hacerse con el campeonato español si logra este domingo la victoria ante el Osasuna y le acompaña un empate o una derrota del Real Madrid en San Mamés.

Las cuentas son sencillas. Ganar y que el Real Madrid no sume los tres puntos. Cualquier otro escenario aplazaría la pugna por el título a la última jornada, en la que el Atlético viajará a Valladolid y su rival blanco recibirá al Villarreal.

El trofeo del campeonato estará en el coliseo rojiblanco, según confirmó la Real Federación Española de Fútbol. Si se dan las dos premisas, el nuevo estadio rojiblanco, inaugurado en septiembre de 2017, viviría su primer título en directo, la undécima Liga de la entidad y la segunda del entrenador Diego Pablo Simeone. Lo hará sin espectadores por la situación de la pandemia en la región madrileña, que al no estar en fase 1 no podrá recibir aficionados.

Wanda Metropolitano

En el vestuario que comanda el 'Cholo', ni una palabra de esto. El lema del partido a partido y la letanía de que quedan dos finales son las consignas de la plantilla. "Nosotros dependemos siempre de lo que podamos generar, y mañana no será la excepción. Vamos a ocuparnos de centrarnos en nuestros partidos y volcar nuestra ilusión para ir partido a partido como fuimos toda la temporada", manifestó Simeone en rueda de prensa.

La precaución es comprensible dado que este Atlético es especialista en complicarse los finales de partidos. Le pasó el miércoles contra la Real Sociedad (2-1), cuando pudo haber sentenciado en la primera mitad y acabó pidiendo la hora, y le ocurrió once días antes en Elche (0-1) donde venció gracias a que Fidel falló un penalti en el tiempo añadido.

Para ahuyentar fantasmas, un nombre emerge entre todos: Luis Suárez. Los momentos decisivos son terreno abonado para el uruguayo, que lleva cinco jornadas sin marcar. "Entramos en la zona Suárez", proclamó Simeone este sábado. "Es un momento ideal para que un futbolista como él pueda resolver, porque está acostumbrado a estos partidos y porque tiene la jerarquía de poder hacerlo", añadió.

En el acompañante del charrúa puede haber novedades. El portugués Joao Félix ensayó con el equipo titular este sábado, algo sorprendente después de cuatro suplencias, y volcado a la banda izquierda, territorio hasta ahora del belga Yannick Carrasco, que podría bien adelantar su posición o comenzar en el banquillo.

En el centro del campo, el francés Geoffrey Kondgobia entrará en lugar de Saúl Ñíguez, acompañando a Koke Resurrección en el centro y con Marcos Llorente como interior derecho.

El brasileño Renan Lodi sería la novedad en una defensa que podría volver a los carrileros, con el brasileño por la izquierda y el inglés Kieran Trippier por la derecha. El montenegrino Stefan Savic, el brasileño Felipe Monteiro y Mario Hermoso en la línea de tres centrales.

La única baja para el partido es el centrocampista francés Thomas Lemar, que ya se perdió el duelo del miércoles contra la Real Sociedad por una lesión miotendinosa en el muslo izquierdo y no ha podido sumarse al grupo en los entrenamientos. El objetivo del club es que esté para la última jornada liguera en Valladolid.

Osasuna llega al Wanda Metropolitano para ser juez de la Liga. Con la permanencia en el bolsillo, viaja a Madrid con la idea de seguir sumando ante el rival que, según Jagoba Arrasate, es el que "más y mejor" les ha superado "este y el pasado año".

El club de Tajonar volverá a hacer rotaciones para dar frescura al equipo con la esperanza de chafar la fiesta a los del 'Cholo' Simeone en su propio estadio, una misión complicada en un campo en el que solo el Levante ha podido llevarse los tres puntos.

Llegará al choque algo más descansado que su oponente tras vencer al Cádiz el martes (3-2) en un partido en el que la estrella fue el croata Ante Budimir con dos goles. El delantero cedido por el Mallorca atraviesa un gran momento de forma y ya ha alcanzado la decena de goles.

Arrasate no podrá contar con Adrián López, Aridane Hernández y el delantero argentino Jonathan Calleri, que no entrenaron este sábado y se han quedado fuera de la convocatoria. Aridane y Calleri son dos bajas sensibles, ya que han contado con mucho protagonismo en la temporada del centenario rojillo. Nacho Vidal tampoco estará, al cumplir ciclo de amonestaciones.

El Atlético ha ganado todos sus partidos en casa contra el Osasuna en la etapa de Simeone en el banquillo, que también se ha impuesto en cinco de sus seis visitas a Pamplona. Para encontrar un triunfo rojillo en feudo madrileño hay que retroceder al Viejo Vicente Calderón y al año 2009, cuando el conjunto local dirigido por Abel Reino se impuso a los navarros de José Antonio Camacho.

Getafe - Levante (18:30h)

El Getafe se jugará este domingo su existencia en LaLiga Santander en un duelo clave, ante el Levante, que no pelea po nada y será testigo directo de los nervios de un club que intentará enmascarar un curso errático con una victoria que pueda darle la salvación con la que pasar página.

Los hombres de José Bordalás sueñan desde hace tiempo con tres puntos con los que conseguir la permanencia. Sistemáticamente se han escapado jornada a jornada por culpa de una dinámica de malos resultados que han metido al Getafe en un lío impensable hace un mes.

Derrotas dolorosas e inmerecidas en casi todos los casos han colocado al Getafe al borde del descenso, sólo tres puntos por encima del último equipo que perdería la categoría, el Valladolid, con el que tiene perdido los enfrentamientos directos en caso de empate a puntos.

Después de caer ante el Cádiz 0-1 con un tanto en propia meta de David Timor, de sufrir una derrota contra el Eibar por el mismo resultado con un penalti en el minuto 86 transformado por José Recio, y de caer 1-0 en sus visitas al Villarreal y al Celta, el equipo de Bordalás se asomó definitivamente al abismo hace una semana.

La pasada jornada, en el estadio de Balaídos, desperdició hasta cuatro ocasiones muy claras para marcar, mientras que el Celta, en su único disparo a portería entre los tres palos, marcó por medio de Nolito. Y es que ese es su mal endémico, la falta de acierto de cara a portería. Con 26 tantos a favor, es el equipo que menos ha marcado de LaLiga Santander y la semana pasada era el sexto con peor promedio anotador de seis grandes ligas europeas.

Con ese lastre, el Getafe se ha metido en un problema muy gordo. Su falta de goles ha provocado una ausencia de puntos alarmante después de sumar 10 de las últimas 48 unidades. Esa cifra, le ha llevado a una situación de alarma absoluta y quiere ganar para cerrar una permanencia que llegaría en caso de victoria y de empate o derrota del Valladolid en el campo de la Real Sociedad.

Para afrontar el duelo, Bordalás tiene dos ausencias por lesión, la del colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández y la de Darío Poveda. Sin embargo, recupera a David Timor, ausente la pasada jornada por sanción, y es posible que el centrocampista azulón vuelva a ocupar un hueco en el centro de la defensa junto al togolés Djené Dakonam.

También podría volver el uruguayo Erick Cabaco después de dos meses ausente tras operarse su rodilla derecha. El central del Getafe ya se entrena junto al resto del grupo y Bordalás aseguró que el mismo domingo verá si le incluye en la convocatoria.

El resto de la plantilla está a disposición del técnico alicantino, que podría introducir alguna variante respecto al once del Celta con el regreso a la alineación del charrúa Mauro Arambarri, suplente en Vigo. En ataque, Jaime Mata y Ángel Rodríguez se disputarán un puesto para jugar junto a Enes Ünal y Carles Aleñà y Take Kubo pelean por abrirse hueco en una formación clave que intentará ganar para no jugarse la permanencia la última jornada en Granada.

El Levante llega salvado a Getafe tras certificar su permanencia con el punto que logró la pasada jornada ante el Barcelona, pero su racha no es la mejor, ya que lleva cuatro derrotas y dos empates consecutivos y no gana desde el pasado 10 de abril.

El equipo valenciano, sin embargo, ya le amargó al Getafe el final de la temporada pasada, cuando le ganó 1-0 en el último partido pese a que no se jugaba nada y el cuadro madrileño, en cambio, peleaba por entrar en la Liga Europa.

Los centrocampistas Nemanja Radoja y Nikola Vukcevic están lesionados y siguen sin estar a disposición del entrenador Paco López, mientras que Sergio Postigo se ha resentido en el entrenamiento del sábado de las molestias en el tobillo izquierdo ocasionadas por la lesión sufrida ante el Deportivo Alavés.

En principio, y por los partidos jugados por cada uno en las últimas semanas, el meta Dani Cárdenas sería el encargado de defender la portería del Levante en Getafe y Aitor Fernández volvería al banquillo.

El entrenador del Levante podría recuperar a Carlos Clerc para la defensa después de haber descansado entre semana ante el Barcelona y tendrá que evaluar el cansancio de algunos jugadores, como De Frutos o Melero, que han sido titulares en los dos últimos partidos.

Betis - Huesca (18:30h)

El Huesca se presenta este domingo en el Benito Villamarín con la intención de seguir la buena línea emprendida en las últimas semanas, la que le ha sacado de los puestos de descenso, pero para ello debe ganar en la penúltima jornada al Betis, un rival que no le puede dar facilidades porque se juega mantenerse en puestos de la Liga Europa.

Si el partido es importante para el conjunto oscense, que podría certificar la permanencia según los resultados de la jornada, también lo es para el sevillano en su objetivo de volver a un torneo continental, que disputó por última vez en la campaña 2018-19.

El entrenador de los verdiblancos, el chileno Manuel Pellegrini, cuenta para el partido con el grueso de su plantilla, ya que solo pasan por problemas físicos el centrocampista marfileño Paul Akouokou y el lateral diestro Martín Montoya, además de las dos bajas de larga duración, como son el portero Dani Martín y el centrocampista Víctor Camarasa.

Pellegrini, que no cuenta con sancionados, podría utilizar un equipo inicial parecido al que empató el jueves en Eibar (1-1), aunque el hecho de actuar de local y que esta cita llega tres días después también puede que haya rotaciones.

En este caso, jugadores como el central argelino Aïssa Mandi, el lateral izquierdo Juan Miranda o el centrocampista Sergio Canales, quienes no fueron titulares en el estadio Ipurúa, podrían volver desde el inicio ante el Huesca.

El Huesca volvió a engancharse a la permanencia en la categoría en la pasada jornada con su triunfo ante el Athletic y gracias también a la derrota del Valladolid frente al Villarreal, algo que le permitió salir de la zona de descenso y depender de sí mismo a falta de dos encuentros para la conclusión del campeonato.

El partido se espera más competido que el anterior contra el Athletic al enfrentarse dos equipos que tienen un objetivo que cumplir, aunque sea diferente, ya que los andaluces quieren jugar en Europa la próxima temporada y los altoaragoneses aspiran a mantenerse en Primera.

Al no haber bajas ni por sanción ni por lesión el técnico del conjunto altoaragonés, José Rojo "Pacheta" es muy probable que repita la misma alineación que contra el Athletic.

Barcelona - Celta (18:30h)

El Barcelona, que prácticamente ya no tiene opciones de ganar LaLiga tras empatar ante el Atlético de Madrid y el Levante, recibirá al Celta de Vigo el domingo a las 18.30 horas (16.30 GMT) con ganas de finalizar la temporada con la cabeza alta, uno de los motivos por los que el jueves el presidente Joan Laporta se reunió con el entrenador Ronald Koeman en un restaurante barcelonés.

El conjunto colchonero, el líder, ya se encuentra a cuatro puntos de distancia y el Real Madrid a dos cuando tan solo faltan por disputarse seis, pero los azulgranas no quieren acabar con un mal sabor de boca una temporada en la que estaban destinados a no levantar títulos y han acabado conquistando la Copa del Rey y haciendo una notable segunda vuelta en la competición regular.

Este es el propósito de Laporta, quien aún no ha decidido si Koeman seguirá como técnico la próxima temporada o buscará una alternativa para afrontar el futuro del Barcelona.

Tiempo de Juego, en el Camp Nou.@tjcope

Las dos últimas jornadas de Liga se disputarán en horario unificado y este hecho no permitirá al conjunto azulgrana poner presión a los rivales con un triunfo, oportunidad que sí tuvo el pasado martes pero que desaprovechó al empatar a tres ante el Levante. Los posteriores triunfos del Atlético de Madrid y el Real Madrid aún le complicaron más la situación.

Además, en el Ciutat de València el azulgrana Sergi Roberto se resintió de su lesión en el recto femoral del muslo derecho y prácticamente se descarta que vuelva a pisar un terreno de juego esta temporada.

También será baja ante el Celta el central Óscar Mingueza, quien se ha unido a la dinámica del filial para afrontar la promoción de ascenso a Segunda División A. Este domingo el Barça B disputará las semifinales ante el UCAM Murcia en el Estadio Municipal Vicente Sanz de Don Benito.

Otro futbolista que estuvo a punto de acudir a la cita de García Pimienta es el centrocampista Ilaix Moriba, pero finalmente la baja de Frenkie de Jong por acumulación de tarjetas obligó a Koeman a mantenerlo en el primer equipo. El resto de bajas ante el conjunto gallego serán los lesionados de larga duración Ansu Fati y Phillipe Coutinho.

El Celta de Vigo, por su parte, necesita ganar este domingo en el Camp Nou y que Betis o Villarreal pinchen en sus respectivos partidos ante Huesca y Sevilla para llegar a la última jornada con opciones de pelear una plaza europea.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet viaja a Barcelona en su mejor momento de la temporada después de encadenar cuatro victorias consecutivas, liderado por el gran momento de forma que atraviesan Brais Méndez, Denis Suárez y Nolito.

El Celta llega justo de gasolina y corto de efectivos a este final de curso. Sin dos de sus pilares, el defensa colombiano Jeison Murillo y el mediocentro peruano Renato Tapia, la segunda línea ha respondido a la exigencia, especialmente el internacional sub-21 Fran Beltrán, que se ha reivindicado como mediocentro defensivo.

Coudet únicamente realizará dos cambios respecto al último partido. El central mexicano Néstor Araujo regresará al once tras cumplir sanción ante el Getafe, formando pareja con Joseph Aidoo. La otra novedad estará en la vuelta del capitán Hugo Mallo al lateral derecho. Aarón Martín es fijo en el izquierdo, al igual que los seis de arriba: Beltrán, Brais, Denis, Nolito, Aspas y Mina.

Valencia - Eibar (18:30h)

El estadio de Mestalla abrirá sus puertas por primera vez en esta temporada para que cinco mil seguidores puedan 'festejar' la salvación matemática del Valencia y examinar la gestión de Peter Lim pero también las opciones del Eibar de soñar con conseguir la permanencia.

Al Eibar sólo le vale la victoria para seguir soñando con la permanencia. El hecho de que el Valencia pueda jugar con el apoyo de parte de su público en las gradas no ha gustado demasiado al técnico armero, José Luis Mendilibar, quien hubiera preferido que todos lo partidos se disputaran en igualdad de condiciones.

La principal duda de los armeros para esta cita era la presencia de Sergi Enrich, que se lesionó en los minutos finales del pasado jueves en Ipurua contra el Betis, pero que se ha recuperado a tiempo y su concurso será importante dado que, tras Kike García, es el segundo máximo goleador del equipo, con tres tantos, empatado con Bryan Gil y Esteban Burgos.

El menorquín ha mejorado sus prestaciones en las últimas jornadas y su presencia es importante, ya que los armeros no andan precisamente sobrados de gol.

Los de Mendilibar apuran sus últimas posibilidades de salvación que pasan por un triunfo en Mestalla y repetir victoria el siguiente domingo 23 en Ipurua ante el Barcelona.

El balance contra los valencianistas es ligeramente favorable al Eibar, que se ha impuesto en cinco de los trece partidos que ambos conjuntos han jugado en Primera División, con cuatro empates y cuatro derrotas.

En Mestalla los armeros han ganado en dos de sus seis visitas, con un empate y tres derrotas, la última la pasada temporada, cuando cayeron por 1-0. No es un mal balance y las posibilidades se abren, dado que el Valencia ya no se juega nada y esta temporada no ha sido la mejor para el conjunto ché.

Por su parte, el equipo de Voro González, tras estrenarse el técnico con un balsámico triunfo ante el Valladolid, no pudo sumar en el estadio del Sevilla el pasado domingo el punto que necesitaba para hacer segura la permanencia virtual que había amarrado. Pero el resto de resultados de la jornada, especialmente la derrota del equipo pucelano ante el Villarreal, hacen ya imposible que descienda.

La noticia llegó pocas horas después de que se confirmara que la relajación de las medidas sanitarias contra el COVID-19 por la buena situación de la Comunitat Valenciana permitiría al club abrir Mestalla para este adiós oficial de la temporada en el estadio.

Desde la última vez que los aficionados entraron en el estadio, el Valencia ha destituido a Albert Celades, contratado y despedido a Javi Gracia, vendido a algunos de los grandes referentes de la plantilla que le hizo campeón de la Copa del Rey (como Dani Parejo, Rodrigo Moreno, Francis Coquelin o Ferran Torres), y ha asegurado la permanencia en este complicado ejercicio.

El club defiende que esos movimientos han salvado a la entidad de la quiebra y que han permitido potenciar a jugadores que ya tenían mucho peso como Carlos Soler o José Luis Gayà y dejar espacio a jóvenes como Uros Racic o Yunnus Musah.

En el plano social, la entidad sigue sin haber presentado una solución que las instituciones consideren válida para acabar el Nuevo Mestalla, cerca de cinco mil aficionados se manifestaron el pasado sábado contra la gestión de Lim y varias informaciones han asegurado que el empresario ha hablado con varios interesados en la compra del club, algo que el presidente Anil Murthy ha negado reiteradamente.

Así pues, y ante la falta de retos deportivos, más allá de quedar o no por delante del Levante, el encuentro servirá para ver cómo ha asimilado una pequeña parte de la afición valencianista todos esos movimientos y cómo lo demuestra o no en Mestalla, su hábitat natural.

Voro aseguró antes del choque ante el Sevilla que su intención no es repartir minutos en busca de contentar a todos ahora que el objetivo de la salvación que le encomendaron está logrado pero ya introdujo algunas rotaciones como Toni Lato o Francisco Ferro. Así pues, con ese precedente, se espera que también haya algunos cambios aunque con el mismo dibujo del 1-5-3-2 que ha usado.

Cádiz - Elche (18:30h)

El Elche solo tiene en mente la victoria en la penúltima jornada de LaLiga Santander, en la que acude al estadio Ramón de Carranza en puestos de descenso y frente a un Cádiz salvado matemáticamente que no podrá hacer una fiesta por la permanencia con aficionados en las gradas al no permitirlo las autoridades por la covid-19.

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, tiene previsto dar minutos a los jugadores que han contado con menos minutos a lo largo de la temporada, siendo segura la presencia del portero David Gil, habitual suplente.

Gil repetirá como titular porque "se lo merece", explicó Cervera en su comparecencia de prensa, calificando el técnico del conjunto amarillo al guardameta madrileño de magnífico segundo portero y un gran compañero.

El entrenador del Cádiz variará en este partido su alineación, no sólo por los méritos de futbolistas que han tenido menos minutos, sino porque quiere dar minutos a algunos canteranos del filial que juega en Segunda B, aunque antepuso en su conferencia de prensa anterior al encuentro las opciones que dará a los futbolistas de la primera plantilla que han jugado menos.

En el Cádiz causan baja los defensas Juan Cala y Carlos Akapo y los centrocampistas Álex Fernández y Salvador Sánchez Ponce 'Salvi', todos ellos lesionados.

El Elche afronta el partido con la obligación de ganar para estirar sus escasas opciones de lograr la permanencia.

Llega muy tocado, tras enlazar tres derrotas consecutivas, y cualquier cálculo para la salvación pasa por sumar los seis puntos que restan y confiar en que sus rivales directos no lo hagan.

La situación del Elche es tan crítica que incluso si gana en Cádiz puede acabar la jornada en Segunda si Huesca, Alavés y Getafe también logran sumar los tres puntos esta jornada.

A pesar de la situación deportiva, el club ha transmitido normalidad esta semana con el anuncio por parte del propietario de la entidad, el argentino Christian Bragarnik, de un proyecto ambicioso para el futuro y de la oferta de renovación al entrenador, Fran Escribá.

En lo deportivo, el entrenador valenciano no podrá contar una semana más con el colombiano Johan Mojica, lesionado, pero recupera al centrocampista Raúl Guti, sancionado ante el Alavés.

Adelantó que hará cambios en la alineación titular en busca de la victoria, por lo que el equipo ilicitano puede mostrar su pose más ofensiva de toda la temporada.

Además del regreso de Guti a la medular, Pablo Piatti y Tete Morente pueden tener opciones de regresar al once inicial, así como el lateral Barragán y el central Gonzalo Verdú.

