Sigue este domingo desde las 15:00h 'Tiempo de Juego' con 1ª ronda de la Copa del Rey y la Fórmula 1

Hasta nueve equipos de LaLiga Santander inician este domingo su andadura en la Copa del Rey 2022-23, una primera ronda en la que el Sevilla visita en tierras cántabras al modesto Velarde, en la que la Real Sociedad se enfrenta al Cazalegas manchego o en la que el Athletic Club viaja hasta Alzira. Encuentros que se podrán seguir en directo en 'Tiempo de Juego' desde las 15:00h con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

El conjunto nervionense, en puestos de descenso en la competición doméstica pero que atesora cinco trofeos coperos en sus vitrinas, afronta el último partido antes del parón en el Complejo Deportivo Municipal La Maruca de Camargo, donde se han instalado 3.000 gradas supletorias para el partido más importante de la historia del club cántabro, que milita en Regional Preferente.

El técnico Jorge Sampaoli, que todavía no ha liberado a sus internacionales, diez en total, irá con todos los disponibles, aunque pierde al serbio Nemanja Gudelj, el brasileño Alex Telles y a los argentinos 'Papu' Gómez y Marcos Acuña.

Otro campeón de Copa, la Real Sociedad, también se estrena este domingo en el Estadio El Prado de Talavera de la Reina ante el Cazalegas toledano, de la Preferente castellano-manchega. "Prepararemos el partido como uno de Europa League", avisó Imanol Alguacil, que tendrá las bajas de David Silva, Take Kubo y Carlos Fernández.

Mientras, el Athletic Club, cuarto en LaLiga y con 23 Copas en su haber, se enfrentará al Alzira en el Estadi Luis Suñer Picó, donde Ernesto Valverde planea hacer muchos cambios para afrontar el debut en el torneo del 'ko'.

Además, el Celta viajará al Artés Carrasco de Lorca para medirse con el CD Algar, el Rayo Vallecano chocará con el Mollerussa ilerdense, el Girona visitará al Quintanar del Rey conquense y el Getafe, al San Roque de Lepe onubense. Por su parte, la UD Almería se desplazará a Galicia para jugar con el Arenteiro ourensano y el Cádiz también irá al norte para enfrentarse con el Real Unión de Irún.

CRUCES DE LA PRIMERA ELIMINATORIA DE LA COPA DEL REY.

-Domingo 13.

CD Atlético Paso - Real Murcia.

CFJ Mollerussa - Rayo Vallecano.

CD Quintanar del Rey - Girona FC.

CF Vimenor - CD Mirandés.

CD Diocesano - Real Zaragoza.

CD Lealtad de Villaviciosa - CD Tenerife.

CD Las Rozas - SD Eibar.

SCR Peña Deportiva - Málaga CF.

CD Alfaro - FC Cartagena.

RC Recreativo de Huelva - Burgos CF.

RS Gimnástica de Torrelavega - Real Oviedo.

Juventud de Torremolinos CF - SD Huesca.

CD Ibiza Islas Pitiusas - CF Rayo Majadahonda.

Atlético Saguntino - SD Amorebieta.

CE Manresa - Pontevedra CF.

CD Arnedo - CD Atlético Baleares.

AD Unión Adarve - Linares Deportivo.

Hércules de Alicante CF - CF La Nucía.

Velarde CF - Sevilla FC.

CD Algar - RC Celta de Vigo.

CA Cirbonero - CF Intercity.

CD Teruel - UD Las Palmas.

Yeclano Deportivo - Granada CF.

Coruxo FC - CD Eldense.

AD San Juan - CD Numancia de Soria.

Ourense CF - AD Alcorcón.

Club Lleida Esportiu - Deportivo Alavés.

Utebo FC - AD Mérida.

Real Unión Club - Cádiz CF.

CD San Roque de Lepe - Getafe CF.

CD Cazalegas - Real Sociedad.

UD Alzira - Athletic Club.

CD Arenteiro - UD Almería.

El inglés George Russell (Mercedes) ganó la emocionante prueba sprint y arrancará primero este domingo en el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el penúltimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Interlagos; donde el español Carlos Sainz (Ferrari) -que sale séptimo, sancionado con cinco puestos en parrilla, por cambiar la cámara de combustión de su unidad de potencia- minimizó daños, al acabar segundo.

