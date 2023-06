Sigue este domingo desde las 15:00h 'Tiempo de Juego' con la Final de la Liga de las Naciones y la F1

España buscará ante Croacia su primera Nations League. Castellón y Alcorcón disputarán la ida de la final del play off de ascenso a la Liga Smartbank. Además Fernando Alonso buscará la 33 en Canadá.Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 15:00 horas, en COPE.

El duelo que depara la final de la Liga de Naciones 2023, en la tercera edición del torneo UEFA de reciente creación, va camino de convertirse en clásico europeo tras repetirse en las tres últimas Eurocopas. Goleadas españolas en las duelos más recientes. Revanchas croatas exhibiendo el orgullo que tanto les caracteriza.

Un duelo que confirmó a la España que dominaba Europa en 2012, pero que torció el camino cuatro años después, en la Eurocopa 2016. Esa derrota inesperada ante Croacia, puso a Italia en la ruta y provocó la eliminación en octavos de final.

La goleada histórica, la derrota más abultada en la corta historia croata, un 6-0 de España a la que presumía de subcampeona del mundo en la Liga de Naciones y la posterior revancha de Zagreb, que impidió a la selección española estar presente en las tres fases finales del torneo.

El primer triunfo español llegó en 1999, en La Cartuja de Sevilla, 3-1 con tantos de Engonga, Fernando Hierro de penalti y Dani García. Precedió un empate sin goles y otro triunfo español en partido de preparación del Mundial 2006. En Ginebra, los tantos de Mariano Pernía y de Fernando Torres en el último minuto (2-1), comenzaban a teñir de rojo el particular historial de enfrentamientos. Desde aquel día, todo han sido partidos oficiales con mucho en juego.

Frenar al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el líder destacado del Mundial de Fórmula Uno. Ése debe ser el objetivo del resto de pilotos en el Gran Premio de Canadá, el octavo del campeonato, que se disputará este fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Después de lograr su quinto triunfo del curso -el cuadragésimo en F1- en el Gran Premio de España, Verstappen, de 25 años, lidera ahora con 170 puntos, 53 más que su compañero, el mexicano Sergio Pérez -ganador de las otras dos carreras y cuarto hace dos domingos-; y con 71 sobre el español Fernando Alonso (Aston Martin). El doble campeón mundial asturiano, séptimo en Montmeló (Barcelona), se ha erigido -con cinco podios en las primeras siete pruebas- en la gran sensación del arranque de una temporada en la que su compatriota el madrileño Carlos Sainz (Ferrari), quinto en Cataluña, ocupa el sexto puesto en la general, con 58 unidades.

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, fue el más rápido, por delante de su compatriota y compañero George Russell, en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Canadá, el octavo del Mundial, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Donde este viernes casi no se rodó en el primer ensayo -a causa de una avería en las cámaras de seguridad-, y el segundo -al que se le añadió media hora más- acabó con los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) en el tercer y el cuarto puesto, respectivamente.

?? FP2 CLASSIFICATION ??



Lewis Hamilton on top for FP2 in Canada! #CanadianGP#F1pic.twitter.com/8RgrKs73Kl