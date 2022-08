Sigue este domingo desde las 15:00h 'Tiempo de Juego' con el Almería-Real Madrid y el resto de la jornada

Cádiz-Real Sociedad, Valencia-Girona y Almería-Real Madrid son los tres encuentros que se jugaran este domingo en la jornada 1 de LaLiga Santander 2022/2023. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 16:00 horas, en COPE.

CÁDIZ - REAL SOCIEDAD (domingo, 17:30h)

La Real Sociedad afronta un nuevo curso con el deseo de seguir en puestos contintentales, pero con la ambición de mirar más arriba de 'Europa League'. Por delante, 38 jornadas que arrancan con el primer duelo ante un Cádiz que disputa su tercera campaña consecutiva en la máxima división del fútbol español.

El equipo de Sergio González, quien logró salvarse del descenso en una jornada final agónica, espera empezar el curso con buen pie, aunque lo hará plagado de bajas en el esquema del entrenador catalán. Pese a recuperar a Iván Alejo, Álvaro Negredo y Álex Fernández, no podrá contar con Iza, Momo, Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz, Sobrino y Álvaro Giménez.





Por su parte, la Real Sociedad tendrá la mayoría de efectivos disponibles, salvo a Mikel Oyarzabal, lesionado de larga duración, y Alex Sola, con molestias en el muslo de la pierna izquierda. Así, el conjunto 'txuri urdin' contará con Brais Méndez, Ali Cho y Takefusa Kubo, las nuevas incorporaciones que deberán mejorar la producción goleadora del pasado campeonato, con solo 40 goles.

"Los delanteros deben tener instinto y hambre, a ver si lo sacamos de una vez porque tenemos calidad. Eso sí, con Take y Brais hemos ganado disparo lejano. No se puede regalar nada, los fichajes se tienen que adaptar rápido, lo mismo que los jóvenes del filial. Todos confiamos en ellos, pero tienen mucho que mejorar", destacó Alguacil en la rueda de prensa previa al choque.



VALENCIA - GIRONA (domingo, 19:30h)

El Girona inicia en Mestalla su vuelta a Primera, después de tres años en la categoría de plata, con el objetivo de asentarse. Para ello, en su primer encuentro, Míchel contará con 15 jugadores con ficha del primer equipo, entre ellos todos los fichajes hasta la fecha, como Miguel Gutiérrez, David López, Yan Couto, Rodrigo Riquelme, Yangel Herrera y 'Taty' Castellanos.

La falta de efectivos debilita a un Girona en su puesta a punto, que tratará de reencontrarse con la mejor versión de Christian Stuani, capitán, máximo goleador de su historia y el 'pichichi' de LaLiga SmartBank el curso anterior.

En el caso del Valencia, la puerta giratoria del banquillo volvió a moverse este verano. Gattuso sustituyó a Bordalás y ahora el italiano tiene la misión de cambiar el rumbo de un equipo necesitado de alegrías. Por ello, el ex del Milan y Nápoles buscará sus primeros tres puntos frente a su afición en un inicio donde los 'chés' solo han perdido uno de sus últimos seis estrenos ligueros en casa.

Para el inicio de temporada, el capitán José Luis Gayà se perderá las cuatro primeras jornadas por sanción, tras la ratificación del TAD. Sí que estará Nico González, quien llega cedido procedente del FC Barcelona, en el primer encuentro sin Gonçalo Guedes, quien ya forma parte del pasado valencianista al recalar en el Wolverhampton inglés.



ALMERÍA - REAL MADRID (domingo, 22:00h)

El Real Madrid inicia este domingo en el Power Horse Stadium la defensa de su título de campeón de LaLiga Santander, un duelo al que el supercampeón de Europa acude optimista para enfrentarse a un Almería que buscará dar la sorpresa en su regreso a la máxima categoría del fútbol español.

Desde la temporada 2007-08 no consigue encadenar dos títulos ligueros consecutivos, un reto que asume el técnico italiano, que el pasado curso ya hizo historia al convertirse en el primer entrenador en conquistar las cinco grandes ligas del Viejo Continente. Para ello, 'Carletto' contará con el grueso del equipo que le hizo doble campeón la última temporada, a pesar de la marcha de leyendas como Marcelo, Gareth Bale e Isco Alarcón, a los que añadirá músculo en el centro del campo con el francés Aurélien Tchouaméni y físico para el centro de la defensa con el alemán Antonio Rüdiger.

Todo en una temporada en la que deberá repartir más que nunca los esfuerzos, sobre todo por la presencia del Mundial de Catar a finales de año. El transalpino, no muy dado a las rotaciones, se verá esta vez obligado por las circunstancias. "Las rotaciones se darán porque hay un Mundial, hay que dar descanso... Necesitamos una plantilla larga y en buenas condiciones, así que la idea es rotar un poco más", apuntó en rueda de prensa.

Con la única ausencia del brasileño Rodrygo Goes por una sobrecarga en el muslo, el cuadro blanco se encomendará de nuevo a la solvencia del belga Thibaut Courtois bajo palos y a la fiabilidad que le ofrecen sus dos mejores hombres de ataque: Vinícius y Karim Benzema. Junto al brasileño y al francés, principal favorito para alzar este año el Balón de Oro, podría formar el belga Eden Hazard, al que Ancelotti pretende recuperar después de años de intrascendencia por su falta de continuidad debido a sus múltiples lesiones.

Vista del Estadio Juegos del Mediterráneo de Almería





Enfrente, la UD Almería, campeón de LaLiga SmartBank en el curso 2021-22, retorna a Primera a lo grande, recibiendo al campeón en casa, pero con todavía varios jugadores por inscribir -como Leo Baptistao, Alejandro Pozo, Houboulang Mendes y Pacheco- y con la incógnita de si saldrán otros sí inscritos como el delantero nigeriano Umar Sadiq.

"No sé cómo va a acabar el tema de los que no están inscritos, pero Sadiq y Ramazani ya lo están. Entrenan con total normalidad y están disponibles al cien por cien. Sadiq estará en el once el domingo a no ser que tropiece mañana y se caiga. Eso ya está todo hablado", explicó Rubi en rueda de prensa. En su primera campaña en Primera desde la 2014-15, el equipo almeriense tratará de dar la sorpresa ante un adversario que le ha ganado sus últimos cinco duelos y al que fue capaz de ganar en una única ocasión, en LaLiga 2007-08, con goles de Juanito y Álvaro Negredo (2-0).

