Sigue este domingo desde las 12:00h 'Tiempo de Juego' con el Atlético-Espanyol y el Sevilla-Real Madrid

El Real Madrid buscará dar otro paso hacia el título de Liga ante un Sevilla que quiere quedar lo más arriba posible de la clasificación. El Atlético de Madrid quiere recuperarse del duro golpe en Europa, tras ser eliminado de la Champions ante el Manchester City, ante el Espanyol que ya está salvado. El Athletic quiere seguir acercandose a las posiciones europeas y el Celta, la tranquilidad. En la zona baja, el Levante, en descenso,quiere salir del descenso y el Granada miran hacia la permanencia. Todo ello podrás seguirlo en Tiempo de Juego desde las 12:00 horas con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

Granada - Levante (14:00 horas)

El Granada llega al choque con un punto de renta sobre el descenso, que marca ahora el Cádiz, y con siete sobre el Levante, que se juega una de sus últimas balas para evitarlo. Una derrota le dejaría prácticamente fuera de la pelea por la permanencia y si gana se colocaría a cuatro puntos de la salvación y, de paso, complicaría el futuro del equipo andaluz.

En relación al partido de Sevilla regresarán al once Germán Sánchez en el centro de la zaga, Jorge Molina en la punta de ataque y todo indica que el albanés Myrto Uzuni se mantendrá como titular en el carril diestro. El parte de bajas del Granada se completa con los defensas Raúl Torrente y Carlos Neva y el medio ofensivo Rubén Rochina, ausentes para lo que queda de campaña, y también es seria duda por problemas físicas el extremo Alberto Soro.

El Levante, que estará acompañado por algo más de doscientos seguidores, llega reforzado por su victoria ante el Villarreal hace dos jornadas y por el buen partido hecho ante el Barcelona, que se le escapó en el último suspiro con un gol del neerlandés De Jong que le dejó sin puntos. El equipo tiene las bajas por lesión de De Frutos, Mustafi, Cáceres y Roger, más la de Campaña por acumulación de amarillas, y Clerc todavía no tiene el ritmo de competición necesario.

En defensa, el técnico italiano Alessio Lisci, podría mantener la línea de cinco con los mismos jugadores del último encuentro, aunque Duarte tiene alguna opción de entrar en el once. La baja de Campaña sería cubierta por Melero, que aportaría un perfil más ofensivo, o Malsa, con un juego más defensivo. Sin Roger, lesionado ante el Barcelona y con casi un mes de baja por delante por una rotura muscular en el muslo derecho, Dani Gómez es quien tiene más opciones de acompañar a José Luis Morales en ataque.

Atlético de Madrid - Espanyol (16:15 horas)

Llega la recta definitiva de las '14 finales' del 'Cholo' y, con los verdiblancos y la Real Sociedad (55) pisándole los talones, el equipo necesita recuperar la confianza y, sobre todo, la puntería. Los rojiblancos se han quedado a cero en sus tres últimos compromisos, los dos ante los 'citizens' y en la derrota ante el RCD Mallorca (1-0).

Simeone ya ha confirmado que apostará por devolver la titularidad al argentino Ángel Correa, que ocupará el lugar de Antoine Griezmann y formará dupla atacante junto al portugués Joao Félix, que no descansa. También Sime Vrsaljko regresará al once, mientras que Héctor Herrera y José María Giménez continúan de baja.

Enfrente, el Espanyol, en mitad de la tabla, ansía sellar cuanto antes su permanencia matemática para confirmarse entre los grandes en la temporada de su regreso a la máxima categoría del fútbol español. Con 39 puntos, al conjunto catalán le resta un último esfuerzo para despejar cualquier incógnita.

La victoria ante el Celta (1-0) les ha insuflado ánimo para afrontar los últimos partidos, en los que aspiran a poco pero en los que no renuncian a dar una nueva sorpresa, como la que vivieron en la visita del Real Madrid a Cornellà-El Prat (2-1). Ya ocasionaron problemas en la primera vuelta al equipo del 'Cholo', que sufrió para llevarse el triunfo del RCDE Stadium (1-2), y saben lo que es ganar en el Metropolitano, que asaltaron en el tramo final de la temporada 2017-18 (0-2), y a eso esperan agarrarse este domingo. El técnico blanquiazul, Vicente Moreno, afronta la cita en la capital española con la única ausencia de Yangel Herrera, que deberá cumplir ciclo de amonestaciones.

Athletic - Celta de Vigo (18:30 horas)

El Athletic espera seguir en su pelea por alcanzar la séptima plaza de LaLiga Santander, que ocupa el Villarreal un punto y un puesto por encima, imponiéndose a un Celta en crisis de resultados que lo busca en San Mamés es tranquilidad para lo que queda de campeonato. Para lograr la que podría ser la última de las posiciones europeas, algo que determinará la final de la Copa del Rey del próximo sábado 23, el equipo de Marcelino García Toral quiere mantener la linea que lleva en La Catedral en todo 2022, en el que ha sumado seis victorias y dos empates en ocho partidos invicto en el campo bilbaíno.

El conjunto rojblanco, no obstante, seguirá teniendo la baja de uno de su jugadores capitales, el central internacional Íñigo Martínez, quien se perderá su quinto partido seguido por una contractura muscular de la que, no obstante, está ya muy recuperado. Aunque Marcelino podrá contar ya de inicio con otro de sus futbolistas clave en el entramado defensivo, Dani García, que ya reapareció en La Cerámica tras su baja de tres encuentros por pubis. Y también tiene disponbles el técnico asturiano a Mikel Vesga, que se tuvo que retirar el sábado antes de la media hora de partido por dolores en un pie, y Yuri Berchiche, que no jugó ese partido ante el Villarreal por haber pasado unos días antes por un proceso vírico.

A Dani y a Yuri se les espera en un once para el que también parecen seguros de inicio Unai Simón bajo palos, Oscar de Marcos, Daniel Vivian y Yeray Álvarez en defensa, Unai Vencedor en el doble pivote y Alex Berenguer, Iker Muniain, Raúl García e Iñaki Williams en las cuatro posiciones más adelantadas.

El Celta, inmerso en una crisis de resultados tras ganar únicamente uno de sus últimos ocho partidos, buscará en San Mamés el triunfo que le permita sellar matemáticamente su permanencia en LaLiga, y empezar así a diseñar el proyecto del próximo curso. En esa mala racha ha influido notablemente la preocupante sequía goleadora de un equipo que vuelve a depender en exceso de la chispa de Iago Aspas, autor de 13 de los 34 goles celestes en la competición. Coudet, pese a todo, apenas ha movido un once que prácticamente puede repetirse de carrerilla cada jornada. El argentino, poco amigo de las rotaciones, apuesta por un bloque que sólo retoca por sanción, lesiones o compromisos internacionales de las selecciones.

La gran duda está en la delantera. Santi Mina, sustituido en el descanso del partido contra el Espanyol, y el brasileño Thiago Galhardo se juegan acompañar a Aspas, indiscutible. Cervi, Denis Suárez y Brais Méndez son fijos, y Beltrán sigue siendo la apuesta para el puesto de pivote defensivo. De este modo, el peruano Renato Tapia volverá a arrancar un partido como suplente, al igual que el extremo argentino Augusto Solari, Nolito y Murillo, que tienen muchas papeletas para no formar parte del primer proyecto de la era Luis Campos, nuevo director deportivo.

Sevilla - Real Madrid (21:00 horas)

El conjunto de Carlo Ancelotti llega a este crucial encuentro de cara a sus aspiraciones para el título instalado en el estado de euforia, tras la enésima remontada en Europa, esta vez ante el Chelsea. Los blancos estaban contra las cuerdas, pero el equipo sacó de nuevo ese ADN propio de las grandes noches de 'Champions' para salir vivo en la recta final de nuevo.

El Real Madrid es líder de la competición con 72 puntos, con 12 de ventaja sobre el Sevilla, tercero y empatado con el Barça, segundo clasificado. Es un colchón muy amplio, y muy complicado de recortar para los rivales, que además están inmersos en su propia lucha por no caer de los puestos de Liga de Campeones.

En su último compromiso liguero, Carlo Ancelotti decidió hacer rotaciones para distribuir minutos y renovar las baterías de la plantilla, con el temor de llegar muy limitados físicamente al momento clave de la temporada como una de sus mayores preocupaciones. Algo que evidenció ante los 'blues'. Aunque con tiempo de descanso suficiente desde el martes, el once podría ser muy similar al de la vuelta de cuartos de 'Champions'.

El Sevilla afronta su última oportunidad de acercarse al líder y soñar con el título, un objetivo que se ha ido diluyendo con el paso de las jornadas, con solo una victoria y seis empates en los últimos 10 encuentros de LaLiga. Pequeños tropiezos que han disminuido sus opciones a base de frenazos.

El principal punto negativo de los hispalenses es la plaga de lesiones que arrastra durante toda la temporada. Sin embargo, las recuperaciones de Acuña y Delaney, que han entrenado con sus compañeros esta semana, liberan la enfermería, donde ahora solo quedan Fernando, Rekik y Suso. La plantilla ha llegado a su límite físico en alguna ocasión, pero ahora Lopetegui podrá sacar al césped a su once de gala.

Pero tiene a su favor la fortaleza en su feudo, donde todavía no ha ganado ningún equipo como visitante en LaLiga. Solo una derrota, ante el Lille en Liga de Campeones, es el balance perfecto para recibir al Real Madrid, que, sin embargo, lleva dos temporadas consecutivas venciendo en el Sánchez-Pizjuán.

