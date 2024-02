Sigue en directo en Tiempo de Juego desde las 20:30h el Nápoles-Barcelona y el Porto-Arsenal

El Barcelona se jugará gran parte de la temporada en su visita al estadio Diego Armando Maradona, en el que se enfrentará a un Nápoles que ha despedido a su entrenador a falta de dos días para el cruce de octavos. El club catalán deberá intentar aprovechar esta inestabilidad extradeportiva para encarrilar la clasificación contra un equipo que marcha noveno en la Serie A, pero que recupera a su delantero estrella Víctor Osimhen.

Por otro lado, el Arsenal de Arteta visitará a un Porto que está muy lejos de su mejor nivel y que marcha lejos de los primeros clasificados de la liga portuguesa. El conjunto londinense llega en muy buena racha y está en plena pelea por la Premier.

NÁPOLES - BARCELONA (21:00 horas)

Con la Supercopa de España perdida, eliminados de la Copa del Rey y descolgados de competición doméstica, los azulgranas afrontan estos octavos de final de la Champions convencidos de que el torneo puede servirles de bálsamo para curar viejas heridas tras dos temporadas cayendo eliminados en la fase de grupos.

El objetivo es, por lo menos, salir vencedor del duelo contra el conjunto napolitano y alcanzar los cuartos de final de la competición, ronda que cubre el presupuesto en las previsiones de este ejercicio y que, de no alcanzarse, supondría un nuevo boquete en la economía del club de unos 25 millones de euros.

??? Frenkie de Jong: "Estamos a mucha ilusión porque es un partido que hacía dos años que no disputábamos. Tenemos muchas ganas" pic.twitter.com/GBpZSNJfA9 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 20, 2024

Al menos, el balance ante el conjunto italiano invita al optimismo, pues el cuadro catalán está invicto en los cuatro partidos disputados ante el Nápoles en competición europea. También el hecho de que el equipo haya recuperado para este encuentro a dos lesionados más -el centrocampista Sergi Roberto y el delantero Joao Félix.

El Nápoles, por su parte, vive las horas más agitadas de un temporada ya de por sí intensa. Es ahora mismo un volcán en erupción. Aurelio De Laurentiis, dueño del equipo italiano, despidió a última hora de este mismo lunes a su amigo Mazzarri, a tan solo 48 horas del trascendental duelo por un hueco en los cuartos de final, lo que compromete sobremanera la llegada de Francesco Calzona, el nuevo entrenador y actual seleccionador de Eslovaquia, que tendrá solo un entrenamiento antes de debutar en un banquillo que ya conoce, pues formó parte del cuerpo técnico de Spalleti y de Sarri en sus épocas en Nápoles.

Francesco Calzona è il nostro nuovo allenatore. Benvenuto Mister!



?? #ForzaNapoliSemprepic.twitter.com/tvU7tHQ8oN — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 19, 2024

El resultado de tanto vaivén es un Nápoles que no tiene continuidad, que no juega cómo lo hizo la campaña pasada y que marcha noveno en la Serie A, con dos partidos seguidos sin ganar y con la sensación de que no le da para entrar en Europa, puestos que tiene a 5 puntos. La plaza 'Champions', a 9, se presenta a estas alturas como una utopía.

Eso sí, los napolitanos, que llegan sin bajas al duelo, tiene un gran argumento al que aferrarse. Vuelve el nigeriano Víctor Osimhen después de un mes fuera por la Copa África. Formará como titular en ataque, acompañado de su fiel escudero, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que ha sido el jugador diferencial estas últimas semanas.

PORTO - ARSENAL (21:00 horas)

Con un papel discreto en la Liga de Portugal (a siete puntos de los líderes Benfica y Sporting), al Oporto le sienta bien la 'Champions' (cuatro victorias y dos derrotas), en la que ha logrado 15 goles en 6 partidos, a la altura de los clubes más anotadores. Desde el último encuentro en Liga de Campeones, el centro del campo del Oporto ha sido el más convulso, con importantes cambios que han aupado a la titularidad al exbarcelonista Nico González y al argentino Alan Varela.

Otro de los grandes cambios radica en el medio internacional canadiense Stephen Eustáquio, que fue titular y figura destacada en los seis partidos de la fase de grupos, pero que desde enero apenas cuenta para el entrenador portugués. Y en la zaga, el hombre que pretende guiar al Oporto en estos octavos de final será el central Pepe, que el próximo 26 de febrero cumplirá 41 años.

Los 'Gunners' son favoritos para la eliminatoria y no hay dudas de por qué. El proyecto de Mikel Arteta está en el punto más alto, pudiendo competir de tú a tú en la Premier League con dos gigantes como Manchester City y Liverpool y su campaña europea ha sido prácticamente impecable. Solo un tropiezo contra el Lens empaña una fase de grupos que invita al optimismo de la afición 'Gunner' que, en caso de no matar el cruce en Portugal, tendrá como argumento el Emirates, donde esta temporada en Europa han marcado catorce goles y recibido cero.

Ready for round of 16 ??



?? Best photos from today's training session ?? — Arsenal (@Arsenal) February 20, 2024

Viene el conjunto londinense en una racha espectacular, además, después de ganar los cinco primeros partidos del año por primera vez en su historia y de marcar cinco goles ante el Crystal Palace, tres ante el Liverpool, seis ante el West Ham United y cinco contra el Burnley. Las únicas incertidumbre que puede albergar este equipo están en la enfermería, con la posible vuelta del brasileño Gabriel Jesús y el ucraniano Oleksandr Zinchenko este martes. El delantero se ha perdido por lesión los últimos tres encuentros, mientras que el ucraniano lleva dos fuera.

