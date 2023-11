Sigue en directo en Tiempo de Juego desde las 20:30h el Barça-Oporto y el Feyenoord-Atlético

Este martes regresa la Champions League y lo hace con dos partidos con equipos españoles como son el Barcelona-Oporto y el Feyenoord-Atlético de Madrid.

Ambos partidos se disputarán a las 21:00h, y Paco González, Manolo Lama y todo el equipo de Tiempo de Juego te esperan desde las 20:30h

Barcelona - Oporto

El FC Barcelona recibe este martes al Oporto en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en la quinta y penúltima jornada del Grupo H de la Liga de Campeones, en una 'final' emocional para unos blaugranas que saben que, si ganan e incluso con carambola en caso de empate, pasarán a los octavos de final y dejarán atrás dos ediciones consecutivas siendo eliminados en esta fase de grupos.ç

Las cuentas están claras, pero no tanto los ánimos. En el Barça saben que el triunfo, o incluso el empate, les vale para lograr el ansiado billete. Pero, pese a ganar al Oporto en el Estádio do Dragão (0-1), sufrieron para hacerlo y, ahora, el estado de juego está lejos de la mejor versión que puede dar el equipo.

Así que, de nuevo, al Barça no le vale con ganar. Necesita hacerlo por demasiados motivos, pero también convencer a una afición que empieza a pensar que algo no va bien; o no, por lo meno, como debería ir. El técnico blaugrana, Xavi Hernández, tiene crédito de la Junta Directiva, el cariño de su afición e ilusión y confianza en sí mismo pero, ¿con fecha de caducidad?

Feyenoord - Atlético

El Atlético de Madrid busca atar este martes ante el Feyenoord en De Kuip su pase a octavos de la Liga de Campeones, e incluso la primera plaza del Grupo E, en un partido en el que el delantero francés Antoine Griezmann continuará a la caza de Luis Aragonés frente a un rival que se juega su continuidad en la máxima competición continental.

La goleada de la cuarta jornada ante el Celtic en el Cívitas Metropolitano (6-0), con dobletes del 'Principito' y Álvaro Morata y otro tanto de Samu Lino, permitió a los de Diego Pablo Simeone mantener el liderato con ocho puntos, uno más que la Lazio (7) y dos más que los neerlandeses (6), a los que ya vencieron en casa (3-2). Cierra el grupo el conjunto escocés (1), ya descartado.

La vía más rápida camino de octavos sería una victoria este martes, independientemente de lo que hagan los italianos, a los que se enfrentan en la última fecha de la fase de grupos. Si vencen y además el conjunto romano cae en casa ante el Celtic, confirmarían matemáticamente la primera posición.

Así, el cuadro colchonero depende de sí mismo para alcanzar las eliminatorias, y cuatro puntos le bastarían para lograrlo. Una derrota complicaría seriamente su futuro y le obligaría a ganar en el partido definitivo a la Lazio, por lo que el duelo en Róterdam se presume vital.

