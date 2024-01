Sigue en directo Tiempo de Juego desde las 13:00h con el derbi vasco

Athletic Club y Real Sociedad medirán este sábado sus fuerzas en la lucha europea, para un derbi al que los bilbaínos llegarán en puestos de Liga de Campeones y seis puntos por encima del sexto lugar de los donostiarras, dentro de una jornada 20 donde el Villarreal buscará alejar el descenso en Gran Canaria y el Betis volver a la senda del triunfo en casa ante el Granada, mientras que Mallorca y Celta apurarán por la permanencia en el estreno del renovado Son Moix.

Athletic - Real Sociedad (18:30 horas)

El Estadio de San Mamés brindará desde las 18.30 horas el segundo derbi vasco de LaLiga EA Sports 2023/24, abriendo su segunda vuelta de competición con el objetivo de amarrarse a los puestos de honor, zona que ambos ocupan actualmente pese a llevar dinámicas contrapuestas.

Los rojiblancos, que vienen de hacer su mejor primera vuelta desde 1984, son cuartos y podrían distanciarse del cuadro 'txuri-urdin' hasta por nueve puntos, así como meter presión al Atlético de Madrid, su rival por la cuarta plaza y que no jugará este fin de semana. Su gran rendimiento se basa en la solidez como locales, ya que los pupilos de Ernesto Valverde solo cayeron en la primera jornada ante el Real Madrid en toda la primera vuelta, y desde entonces sus números son de siete victorias y dos empates.

Por su parte, la Real Sociedad, que se llevó el duelo de la ida por un contundente 3-0, no se encuentra en su mejor momento; encadena tres empates sin goles en Liga, lo cual ha embarrado su ruta hacia la Champions League. A pesar de ello, los de Imanol Alguacil no pierden a domicilio desde que cayeron el 8 de octubre ante el FC Barcelona, hilvanando además 12 partidos invictos en todas las competiciones.

En cuanto a los últimos derbis vascos celebrados en San Mamés, el Athletic se ha impuesto a la Real en los dos últimos --sin ver puerta los donostiarras-- y en tres de los últimos cuatro. Valverde recupera a Yeray Álvarez, que vuelve a una convocatoria desde que su lesión ante el Almería el 6 de octubre, pero no podrá contar con Iñaki Williams, que jugará la Copa África con la selección de Ghana.

Por ello, las principales incógnitas en el once 'león' serán los jugadores que ocupen cada banda, que podrían ser Álex Berenguer o Iker Muniain, así como la pareja en el doble pivote, en la que Mikel Vesga y Iñigo Ruiz de Galarreta parten con ventaja con respecto a Beñat Prados.

Por parte 'txuri-urdin', Alguacil afrontará un gran número de bajas, entre las que destaca el sancionado Álex Remiro junto a Take Kubo y Hamari Traoré, que se encuentran respectivamente en la Copa Asia y Copa África. Unai Marrero presumiblemente se estrenará como titular en la portería de la Real para un derbi. Además, Aritz Elustondo y Álvaro Odriozola se disputarán el lateral diestro, y André Silva sería el sustituto de Kubo, desplazando a Mikel Oyarzabal a la banda.

Las Palmas - Villarreal (14:00 horas)

En el partido que abre la jornada sabatina, Las Palmas recibe al Villarreal en el Estadio de Gran Canaria (14.00), un compromiso en el que los locales quieren acechar el séptimo puesto del que se encuentran a tres puntos, mientras que el 'Submarino Amarillo' busca vencer para poner los puestos de descenso a más de un partido de distancia.

Las Palmas, que perdió en el último encuentro de la primera vuelta ante el Barça, cuajó una gran primera mitad de temporada para tener colchón de 10 puntos sobre el descenso, lo que permite soñar con cotas más altas. De hecho, el equipo de García Pimienta está a solo tres unidades del séptimo puesto del Betis, aunque encadena tres derrotas y cuatro partidos sin ganar. A pesar de ello, ante su público intentará reencontrarse con la solidez defensiva, su punto fuerte este curso, al ser el segundo equipo que menos goles ha recibido.

Por su parte, el Villarreal, que se encuentra solo cuatro puntos por encima del descenso, llega al partido tras caer eliminado a manos del Unionistas de Salamanca en la Copa del Rey. Un tropiezo que, sumado a las derrotas ligueras ante Valencia, Real Madrid y Real Sociedad, hacen que los castellonenses estén en uno de sus momentos más complicados. Unos malos resultados que tienen como factor común la fragilidad defensiva, encajando una media de tres goles en las últimas cuatro jornadas.

García Pimienta no podrá contar con Daley Sinkgraven, expulsado ante el Barça, ni con Julián Araujo, que vio la roja ante el Tenerife. La buena noticia para el técnico canario es la recuperación de Marvin Park, que se ha recuperado de sus molestias musculares. Por su parte, Marcelino García Toral recupera a Alexander Sorloth, que ya jugó en Copa ante el Unionistas, por lo que se le espera en el once junto a Gerard en la delantera. No estará Ramón Terrats, que estará de baja hasta el mes de marzo por una rotura de menisco.

Mallorca - Celta (16:15 horas)

Mallorca y Celta se enfrentan en un renovado Son Moix (16.15), que se inaugurará con la permanencia en liza. Los bermellones intentarán seguir con su buena dinámica en casa, donde solo han caído derrotados en la jornada 2 ante el Villarreal. Desde entonces, nueve partidos invictos en los que los dos últimos encuentros se han saldado con victoria.

En frente estará el Celta de Rafa Benítez, que ha salido de los puestos de descenso tras vencer al Real Betis en la última jornada. Además, su buen momento de forma se ha visto refrendado en Copa, donde obtuvo el billete a los octavos de final tras eliminar al Amorebieta. Además, en Liga solo ha perdido en una de las últimas seis jornadas, en las que ha sumado 9 de 18 puntos posibles.

En este contexto, Javier Aguirre no podrá contar con Matija Nastasic por acumulación de tarjetas, ni con Jaume Costa, lesionado, bajas que se suman a la de Vedat Muriqi y Martin Valjent. Por su parte, Benítez podrá repetir el once que venció al Betis en la pasada jornada liguera.

Betis - Granada (21:00 horas)

En el Estadio Benito Villamarín, Betis y Granada (21.00) se medirán en un derbi andaluz de contrastes. Los locales, séptimos, llegan inmersos en una de las peores rachas desde que Manuel Pellegrini se hiciera cargo del equipo, mientras que el Granada, en descenso, viene de lograr la segunda victoria de la temporada en Liga al imponerse al Cádiz en Los Cármenes en un encuentro que dominaron de principio a fin.

El Betis necesita reencontrarse con la victoria para no perder comba con sus rivales por Europa, de la que tras sus malos resultados en las últimas jornadas está a cuatro puntos de la Real Sociedad, sexta, y 10 del Atlético de Madrid y Athletic, quinto y cuarto respectivamente. Y es que los verdiblancos encadenan seis partidos sin conseguir la victoria, eliminación copera incluida.

Por su parte, el equipo del 'Cacique' Medina se reencontró con el triunfo ante el Cádiz 16 jornadas después. Un triunfo que permite a los nazaríes colocarse a cinco puntos de la salvación. Aunque seguir sumando ante el Betis no será fácil para el Granada, ya que visita un estadio donde no gana desde el año 2012.

En el apartado de bajas, Pellegrini pierde a Abde, Youssouf Sabaly y Chadi Riad, que se encuentran la Copa África, mientras que recupera a Fekir. En el caso del Granada, su técnico Alexander Medina pierde a Ricard Sánchez, sancionado, cuyo puesto en el once podría ocupar Raúl Torrente. Además, los nazaríes recuperan a Gerard Gumbau, que apunta a titular en la medular junto a Gonzalo Villar.