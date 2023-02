Sigue en directo este domingo 'Tiempo de Juego' desde las 12:00h con el Celta-Atlético y el Villarreal-Barça

Este fin de semana el Real Madrid no juega la competición doméstica por estar en el Mundial de Clubes, pero tenemos por delante un domingo apasionante con encuentros donde se mezclan los intereses europeos y ligueros con aquellos equipos que no quieren descender.

La jornada del domingo comenzará a las 14h con el Getafe-Rayo. A las 16:15h nos vamos a Vigo para vivir el Celta-Atlético. A continuación, paso por Zorrilla con el Valladolid-Osasuna. Por último, el partido del líder, el Barça, fuera de casa ante el Villarreal.

Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama te esperan desde las 12:00h.

Getafe - Rayo Vallecano (Domingo, 14:00 horas)

El Rayo Vallecano busca este domingo en el derbi madrileño ante el necesitado Getafe (14.00 horas) mantenerse una semana más en posiciones europeas.

En el Coliseum Alfonso Pérez, los hombres de Andoni Iraola quieren dar continuidad al triunfo ante el Almería (2-0) que, combinado con las derrotas de Villarreal y Real Betis, les permitió auparse a la quinta plaza de la tabla el pasado lunes.

Con 32 puntos, uno sobre el primero de los aspirantes a zona continental y a tres de puestos 'Champions', el conjunto rayista acumula tres victorias en las cuatro últimas fechas, una racha que ansían mantener ante un rival ante el que no pasaron del empate en Vallecas en la primera vuelta (0-0).

Enfrente, el cuadro azulón espera hacer bueno el empate del Cívitas Metropolitano (1-1), con el que rompieron una serie de cuatro derrotas ligueras consecutivas, y conseguir tres puntos en casa que le ayuden a salir de la zona de descenso.

Los de Quique Sánchez Flores son penúltimos con 18 unidades, a dos de la zona de permanencia, y un nuevo tropiezo podría poner en peligro el puesto del técnico madrileño.

El equipo franjirrojo acude a Getafe con toda su plantilla disponible, mientras que los locales deberán lidiar con las ausencias de Dakonam Djené, que tendrá que cumplir ciclo, y de los lesionados Fabrizio Angileri y Juan Iglesias.

Celta - Atlético (Domingo, 16:15 horas)

El Atlético de Madrid visita este domingo (16.15 horas/Movistar LaLiga) al RC Celta en Abanca Balaídos, en un duelo en el que tratará de fortalecer su cuarta posición y aspirar a seguir escalando en lo más alto de la tabla, con la obligación de no perder comba tras su último tropiezo inesperado ante el Getafe, mientras que el conjunto gallego llega en su mejor momento de la temporada, con la tarea de confirmar su mejoría y ganar más oxígeno.

Si el Atlético no sufre ninguna ausencia para el encuentro, el equipo celeste recibirá a los colchoneros solo con las bajas de Unai Núñez, sancionado, y Marchesín, lesionado de larga duración por una rotura del tendón de Aquiles. Así, no debería haber grandes modificaciones en el once del Celta, sobre todo teniendo en cuenta que vive el mejor momento de la temporada de la mano de Carlos Carvalhal.

Ante la ausencia del meta argentino, el conjunto gallego se ha reforzado con el brasileño Diego Alves, que no parece que vaya a ser titular, dada su llegada precipitada. Mingueza acompañaría a Aidoo en el eje de la zaga, con Mallo y Galán en los carriles. El 4-4-2 es innegociable, con una línea de cuatro formada por Beltrán, Carles Pérez, Veiga y De la Torre; y Larsen y el capitán Aspas, en medio de la polémica por su simulación de agresión en el rostro, en ataque.

Real Valladolid - Osasuna (Domingo, 18:30 horas)

En el José Zorrilla, Osasuna quiere poner fin a tres fines de semana sin ganar -con derrota ante el Atlético (0-1) y empates ante el Elche (1-1) y el Espanyol (1-1)- y dar un salto en sus aspiraciones en esta ilusionante temporada.

Flamante semifinalista de Copa del Rey -se medirá con el Athletic Club por un puesto en la final-, el cuadro de Jagoba Arrasate maneja actualmente 29 puntos, a solo dos de la sexta plaza.

El conjunto pucelano, por su parte, parece haber levantado cabeza después de vencer en sus dos últimos compromisos ante el Valencia (1-0) y la Real Sociedad (0-1), con los que ha dejado atrás cinco derrotas ligueras seguidas.

Ni Abde, expulsado la última jornada, ni los lesionados Nacho Vidal, Rubén Peña y Aimar Oroz estarán disponibles en el equipo navarro; Anuar y Kenedy serán baja en los blanquivioletas, que recuperarán a Joaquín Fernández.

Villarreal - Barcelona (Domingo, 21:00 horas)

El Villarreal CF recibe este domingo al FC Barcelona en el Estadio de la Cerámica (21.00), en la jornada 21 de LaLiga Santander, con la necesidad para los locales de volver a puntuar si quieren recuperar las plazas perdidas y, eso sí, deberán hacerlo ante un Barça que es líder sólido, que llega eufórico y que busca seguir ampliando la distancia con sus rivales.

La derrota en Elche ante el colista (3-1) hizo daño a un Villarreal que ya venía de perder en casa ante el Rayo Vallecano (0-1). Dos resultados que hicieron que el 'Submarino amarillo' cayera en picado en la tabla, mientras que el Barça aprovechó esas mismas jornadas para ganar a Betis y Sevilla.

Como resultado de ello, el equipo de Xavi Hernández lidera LaLiga Santander con 8 puntos de margen sobre el Real Madrid. Los blancos, por la disputa del Mundial de Clubes, no recuperarán esta jornada hasta el miércoles, así que el objetivo 'culer' es poner al eterno rival a una distancia virtual mayúscula de 11 puntos.

Por contra, el Villarreal cayó a la séptima plaza, si bien sigue a 1 punto de la quinta plaza y a 4 de un Atlético de Madrid que defiende la cuarta, última que da acceso a la próxima Liga de Campeones. El panorama no pinta tan mal para el Villarreal si el 'Submarino' logra enderezar el rumbo.

Quique Setién, capitán ahora de los 'groguets', se mide a su exequipo, un Barça al que halagó en la previa al reiterar que su estilo de juego es de su agrado. Eso sí, negó que fuera un partido especial para él y dejó claro que su objetivo es poder ofrecer un juego que anule al de los catalanes, viéndose motivado para ganar al líder.

