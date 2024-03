Sian Rainsley gana su primera prueba y cuando está en el podio le ponen el himno de España

La británica Sian Rainsley firmaba esta semana su primera victoria en la Copa del Mundo de Triatlón en la prueba disputada en Hong Kong. Rainsley subía a lo más alto del podio flanqueda por las estadounidenses Katie Zaferes y Kirsten Kasper para escuchar por primera vez el himno británico, pero no llegó a hacerlo porque en su lugar sonó por los altavoces el de España ante el asombro de las deportistas que vivieron un momento muy embarazoso.

The embarrassing moment at Triathlon World Cup in Hong Kong for playing the wrong national anthem (Spanish). Sian Rainsley of UK won the gold medal. pic.twitter.com/UiOaFsMf8C