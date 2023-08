Sergio Rico apunta a recibir el alta hospitalaria la semana que viene

Buenas, muy buenas noticias, al respecto de la salud de Sergio Rico. Según ha informado Guillermo Rai en The Athletic, el guardameta sevillano apunta a ser dado de alta del hospital la semana que viene, casi tres meses después del accidente con un caballo en El Rocío, tras el cual fue internado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde ha permanecido.

En concreto, los médicos son muy optimistas tras ver cómo ha evolucionado. Se ha sometido a una serie de operaciones médicas para tratar sus graves lesiones, que han provocado que su estado mejore gratamente. De hecho, se esperaba que Sergio Rico pudiese salir antes, pero se retrasó por varias complicaciones.

??



Excl: Sergio Rico is expected to be released from hospital next week.



Doctors have informed his family that it is possible that he could play football again - depending on how his recovery progresses.



Story for @TheAthleticFChttps://t.co/vfkGsFfyFS