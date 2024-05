Sergio Ramos estaría en la órbita de la MLS

El español Sergio Ramos, cuyo contrato con el Sevilla expirará al final de la presente temporada, está en "conversaciones avanzadas" con el San Diego, franquicia que debutará en la MLS en 2025, según asegura este lunes el portal 'The Athletic' citando fuentes cercanas al posible fichaje.

