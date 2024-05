Zverev y Jarry se enfrentarán en la final de Roma

Zverev despierta del sueño a Tabilo

El alemán Alexander Zverev consiguió rehacerse este viernes ante el chileno Alejandor Tabilo, al que remontó (1-6, 7-6 (4) y 6-2) para acceder a la final de Masters 1.000 de Roma e impidió al sudamericano alcanzar su primera final en un torneo de esta categoría y una hipotético duelo por el título entre chilenos contra Nicolás Jarry.

Lo que ha conseguido Tabilo en Roma es, independientemente de la derrota ante Zverev tras más de 2 horas de duelo, memorable. Ya no es que ganara al serbio Novak Djokovic en segunda ronda y se colgara con el cartel de "sorpresón" del torneo, es que partido a partido fue ido confirmando que no llegó hasta donde llegó por casualidad, si no por puro merecimiento.

THE sequence. ?????



Sascha is back in the final for the third time in Rome!#IBI24 | @atptour | @AlexZverevpic.twitter.com/ZTiG3zXrix — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 17, 2024

Y sin entrenador, pues rompió tras casi 10 años con su compatriota Guillermo Gómez justo después del torno de Madrid, donde cayó en primera ronda ante el italiano Flavio Cobolli.

Y vaya si le ha funcionado. Ante Zverev tuvo la que probablemente era su prueba más dura. Contra Djokovic casi nadie le tenía en cuenta, pero contra el germano todos los focos le apuntaban. La sorpresa ya era un realidad en la tierra batida italiana, ya era un peligro real y todos estaban avisados. Incluido Zverev, que se llevó una paliza en el primer set.

Tabilo encaró el segundo set a un paso de hacer historia, más todavía.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lo luchó como había hecho siempre hasta el momento. Con humildad pero con agresividad. No había encajado un solo set en lo que iba de torneo y no daba la sensación de que iba a hacerlo. Tuvo en su mano una bola de 'break' fundamental, con 3-3 en el marcador, que no pudo culminar justo cuando Zverev estaba en la esquina del ring, cubriéndose de todo golpe. Ahí pudo estar el partido para Tabilo.

Resistió 'Sascha' y llevó el envite al 'tie-break'. Lo ganó el germano pese a perder su primer saque y lo celebró casi como un título. Pidió el ánimo del público y se metió de lleno en la pelea. Tenía ante sí un nuevo partido.

A Tabilo le empezó a pasar lo que muchos pensaron que le tenía que pasar. Le empezaron a entrar dudas ante el tercer favorito. Cada golpe de Zverev le hacía más débil. El germano se hizo gigante y con 2 'breaks' seguidos se puso 4-1 arriba. Tenía encarrilado el partido y no lo dejó escapar. Esta vez, el que celebró con los brazos en alto fue un Zverev que despertó de su sueño a Tabilo.

Jarry tumba a Tommy Paul

Nicolás Jarry se impuso este viernes al estadounidense Tommy Paul, al que ganó en 2 sets, por 6-3, 6-7 (3) y 6-, agrandando su gesta en el Masters 1.000 de Roma y sellando su pase a la gran final, la primera que disputará en un torneo de esta categoría.

El tenis chileno está de enhorabuena. Después del mal sabor de boca que dejó el gran partido de Alejandro Tabilo, que perdió ante el germano Alexander Zverev, Jarry, número 24, aprovechó la oportunidad más grande de su carrera, esa que se ha ganado a pulso en el Foro Itálico, en el que ha sido una de las sensaciones por hacer el mejor tenis de su vida.



Porque su techo hasta el momento había estado siempre en los cuartos de final, ronda que alcanzó en Shanghai en 2023 y en Miami este mismo año. Pero después de imponerse al griego Stefanos Tsitsipas confirmó que, pese a que su cuadro había sido algo favorable, era un claro candidato a meterse en la final.

Sostenido en su potente y efectivo servicio, con 11 saques directos en el partido, Jarry llegó a Roma sin expectativas después de no ser especialmente prolífico en arcilla, con torneos discretos tanto en Montecarlo como en Barcelona y Madrid, en los que cayó en las primeras rondas.

Pero tras un inicio perfecto ante Arnaldi y un partido algo más trabajado ante Napolitano, dos de las representaciones italianas, la maquinaria de Jarry no dejó de funcionar. Se quitó de encima al francés Muller con facilidad y superó en una batalla titánica a Tsitsipas para acceder a sus primeras semifinales de Masters 1.000 de manera más que merecida.

Y hacerlo, además, con el cartel de favorito. Poco importó el ránking antes del duelo, favorable al estadounidense, porque con el juego que estaba haciendo en el Foro Itálico el chileno se ganó su cartel de candidato más probable a estar en la final. Ya no era la sorpresa. Los focos apuntaban directamente hacia él y, pese a la amenaza de Paul en el segundo set, pudo seguir manteniendo vivo el sueño de la final y, por qué no, de un título, en la capital italiana.