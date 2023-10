Secuestran en Colombia a los padres de Luis Díaz, jugador del Liverpool

El Liverpool confirmó este domingo que está al corriente del secuestro de los padres de Luis Díaz, ocurrido este sábado en el departamento caribeño de La Guajira, de donde es oriundo el goleador colombiano, informaron las autoridades.

El secuestro de sus padres, Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda, ocurrió cuando viajaban en una camioneta que fue interceptada por individuos que se movilizaban en motocicleta en la localidad de Barrancas, según las primeras informaciones, que también indican que la madre fue dejada en libertad gracias a la presión policial.

Liverpool Football Club can confirm it is aware of an ongoing situation involving the family of Luis Diaz in Colombia.