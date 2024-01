Sébastien Loeb recorta algo de tiempo, pero Carlos Sainz mantiene 20 minutos de ventaja

El español Carlos Sainz (Audi) aguantó el pulso del francés Sébastien Loeb (Prodrive), que se impuso en la novena etapa del Dakar 2024 y recortó algo más de cuatro minutos sobre el madrileño, que sigue líder de la general con 20 minutos y 33 segundos sobre el galo.

Más precavido en su conducción pero segundo en la etapa con un gran ritmo desde el inicio, Sainz continúa líder de la general un día más tras una jornada que dominó de principio a fin el francés, que intentó enmendar el error de navegación que le costó unos diez minutos este pasado lunes y consciente de que sólo le quedan tres etapas, tras la de este martes, para colocarse primero.

No obstante, el madrileño contó con el apoyo de sus compañeros de equipo, el sueco Mattias Ekström (Audi) y el francés Stéphane Peterhansel (Audi), para que le pudieran ayudar en caso de que hubiera algún fallo mecánico. A pesar de empezar ambos por delante, los dos pilotos se esperaron a que pasara el madrileño para 'escoltarle' y que no tuviera ningún problema.

No pudo hacer lo mismo Loeb, que perdió la ayuda del catarí Nasser Al-Attiyah (Prodrive) en el primer kilómetro de tramo cronometrado, después de que el cinco veces ganador del Dakar volviera a tener problemas mecánicos y se retirase de la carrera por segundo día consecutivo.

Esta novena etapa recorrió un total de 639 kilómetros, 417 kilómetros de ellos cronometrados, entre las ciudades de Ha'il y Al Ula, desde donde los pilotos tomarán la salida de la próxima etapa, de 612 km, este próximo miércoles en la antepenúltima jornada del Dakar 2024.

El francés Adrien van Beveren (Honda) se llevó su segundo triunfo del Dakar 2024 con una nueva victoria en la novena etapa del rally, en la que el estadounidense Ricky Brabec (Honda), que acabó segundo, pegó un zarpazo a la general y se puso con 7 minutos y 9 segundos sobre el botsuano Ross Branch (Hero).

Stage 9?? - Bikes ??



Provisional top 3:

?? Adrien van Beveren

?? Ricky Brabec

?? Pablo Quintanilla



?? 2nd stage win for @A_Vanbeveren at #Dakar2024@RallyTeamHRC claimed a podium finish with three riders! ??



Follow the race live ??https://t.co/BrruP0oEtIpic.twitter.com/Si0ZW7es1f