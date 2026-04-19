Santi Cañizares, exportero: "Matarazzo en el Valencia estaría en la calle; esto es información, no opinión…"

El entrenador de la Real Sociedad, el estadounidense Pellegrino Matarazzo, es una de las grandes figuras en el triunfo del conjunto vasco en la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Matarazzo aterrizó en San Sebastián en el pasado mes de diciembre para animar a un equipo que iba en caída libre. Desde que llegó, tiene una media de 1.8 puntos por partido y un 50% de victorias, sumando 28 goles en sus primeros 19 partidos.

EFE Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad

Materazzo, ovacionado al llegar a la sala de prensa, ha expresado su orgullo por el título conquistado y, además, por formar parte de la historia del club y de dirigir a un grupo de futbolistas al que ha considerado artífice del título copero.

CAÑIZARES Y LA COMPARACIÓN CON EL VALENCIA

Santiago Cañizares, exguardameta del Valencia y actual comentarista de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE, ha reaccionado a la victoria de la Real en la Copa del Rey y poniendo el foco el entrenador.

En opinión de Cañizares, Materazzo sería destituido en el Valencia y para ello recurre a lo ocurrido en el pasado con Marcelino en el año 2018-2019 cuando el conjunto che se llevó el título copero, pero después fue destituido. Y lo mismo pasó con José Bordalás en la temporada 2021-2022. En esta ocasión no conquistó el título copero, pero llegó a la final del torneo.

"Matarazzo en el Valencia estaría en la calle; consiguiendo un título de forma brillante, e igualmente si hubiese perdido la final por penalties… Marcelino y Bordalás pueden dar fe de que esto es información, no opinión…", escribió Cañizares en su cuenta oficial en la red social 'X'.