Russell lidera los segundos libres; Alonso, sexto; Sainz, con problemas en la caja de cambios

El británico George Russell (Mercedes) lideró este viernes la segunda tanda de libres de la primera jornada del GP de Países Bajos, en la que los Mercedes, los McLaren y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) comprimieron sus mejores tiempos en apenas tres décimas de diferencia.

Russell firmó el mejor tiempo de la jornada, con un minuto, diez segundos y 702 milésimas, 61 milésimas más rápido que el australiano Oscar Piastri (McLaren), que terminó segundo, y del británico Lewis Hamilton (Mercedes), los tres por delante del británico Lando Norris (McLaren) y Verstappen, que habían pugnado por la primera plaza en la primera ronda de entrenamientos.

Tras los cinco primeros pilotos, inalcanzables para el resto, se plantó el español Fernando Alonso (Aston Martin), sexto a algo más de seis décimas, mientras el mexicano 'Checo' Pérez (Red Bull) fue duodécimo y el español Carlos Sainz (Ferrari), con problemas en la caja de cambios y que apenas pudo rodar sobre el trazado neerlandés, décimo noveno.

Verstappen, 'Checo' Pérez... nadie se escapaba de hacer una excursión por la grava de Zandvoort al inicio de la sesión y el más perjudicado fue el alemán Nico Hulkenberg (Haas), quien propició una bandera roja a falta de 42 minutos al salirse de la curva uno y acabar contra el muro, y que no pudo volver a pista.

Hasta ese momento, Verstappen había sido el más fuerte con neumáticos medios, pero nadie se había atrevido a poner las gomas blandas, por lo que fue el propio 'Mad Max' quien las empleó justo después de que el semáforo volviera a poner en verde tras el parón.

El triple campeón del mundo pasó de un tiempo de 1.12.131 segundos que le había servido para liderar la tanda a un tiempo de 1.10.986 segundos con el que reivindicarse ante los demás.

