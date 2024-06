Russell arrebata a Verstappen la pole; Alonso saldrá 6º y Sainz, 12º

El inglés George Russell (Mercedes) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Canadá, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

IT'S A DEAD HEAT BUT GEORGE RUSSELL TAKES POLE!!!! ????



Verstappen matches the Mercedes driver's time but because Russell set the time first, HE GETS IT!