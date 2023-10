Rodrygo: "No me gusta jugar de 9, aunque en el Real Madrid tengo que hacerlo"

Rodrygo Goes, delantero brasileño del Real Madrid, pasó por rueda de prensa en Montevideo antes del duelo que enfrentará a la canarinha con Uruguay. El atacante habló de la posición que ocupa en su club, del duelo con su compañero Fede Valverde y de las críticas que está recibiendo el equipo y Neymar por su mal juego ante Venezuela.

No quiere ser delantero centro: "Siempre es importante poder desempeñar diversas funciones. Siempre he dejado claro que tengo facilidad para jugar en las bandas, simplemente no me gusta jugar de 9, aunque en mi club tengo que hacerlo. Aquí en la Selección, puedo moverme por todo el campo, lo que ha ayudado a mi juego. Es importante poder hacer todas esas funciones, ya que aumenta tus posibilidades de no ser reemplazado. Esto es fundamental para mí".

Fede Valverde como rival: "Hablamos mucho al respecto. Él dijo: 'Ni siquiera necesitan ir, quédense en Madrid'. Debemos tener cuidado con él. Soy un gran admirador de su fútbol; considero que es uno de los mejores jugadores del mundo. Será un partido difícil, y debemos estar atentos a Valverde".

Neymar: "Dentro del campo, todo lo que él aporta no cambia en absoluto por tener 31 años o no. Sigue teniendo la misma calidad de siempre y es nuestro jugador principal. A pesar de las críticas que a menudo recibe, quienes lo conocemos de cerca sabemos que es totalmente diferente a la imagen que algunas personas tienen de él. Me entristece ver ciertos comentarios, ya que él me ha ayudado mucho. A veces, estoy en mi club y él, desde Arabia, me envía mensajes; eso es de gran ayuda. En el campo, no hay duda de que, si perdemos o empatamos, la mayor responsabilidad recae en él. Pero cuando ganamos, queda claro que es nuestro mejor jugador".

Mal inicio de temporada: "Me veo a mí mismo con más presión, asumiendo cada vez más responsabilidad. Es una presión positiva, saber que la gente espera algo de ti, confía en ti. Así es como me veo en este nuevo ciclo, y espero estar a la altura de esas expectativas. Le sucede a todos los delanteros, pasar un tiempo sin marcar goles es frustrante. Pero a veces es una cuestión de mala suerte; los defensores pueden anotar en jugadas de balón parado, pero nosotros tuvimos oportunidades y no las aprovechamos. Debemos trabajar para que los goles vuelvan a fluir, para que los delanteros marquen. Tuvimos oportunidades para anotar, y la ansiedad puede ser un obstáculo en este sentido".