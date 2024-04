Rodrygo: "Creo que Mbappé está cerca por lo que todos dicen, confío en los periodistas"

Rodrygo Goes, delantero internacional brasileño del Real Madrid, reconoció tras firmar los dos goles del triunfo liguero ante el Athletic Club que el francés Kylian Mbappé "está cerca" del conjunto madridista para la próxima temporada y que serán "muchos" en una delantera que presentará a Carlo Ancelotti problemas para decidir.

"Somos muchos. Creo que Mbappé está cerca por lo que todos dicen, confío en los periodistas, pero no sé qué pasará. Somos muchos y a ver que decide el míster. Yo no pienso nada, sólo en estar centrado esta temporada, en terminarla bien, con el máximo número de títulos posible. El próximo año es un buen problema para el míster pero yo estoy tranquilo", aseguró preguntado en zona mixta por el exceso de delanteros en el Real Madrid con la llegada de su compatriota Endrick.

Rodrygo rompió su mala racha goleadora en el Real Madrid, tras siete partidos consecutivos sin hacer gol.

"Marcar con esta camiseta es siempre una alegría para mí, me da confianza hacerlo en el Bernabéu. Ante España ya me dio confianza y hoy ha salido todo bien. La verdad que llevaba un tiempo sin marcar, jugaba bien pero no llegaban los goles y hoy al final he podido macar. Estoy muy contento", afirmó.

"Estoy siempre tranquilo, todos en el equipo me ayudan bastante. Siempre tengo la cabeza tranquila porque sé que voy a volver a marcar y quería hacerlo cuando el equipo me necesitase. Ahora es un momento difícil, con el City cerca, y quería llegar bien", agregó.

Sin Vinícius Junior, sancionado ante el Athletic, Rodrygo aprovechó para brillar jugando en su demarcación preferida en el carril izquierdo.

"Es verdad que ahí lo hago mejor. Por el estilo que juega nuestro equipo siempre favorece al que juega en la izquierda. Ha salido muy bien y quiero hacerlo también por la derecha", apuntó.

El delantero brasileño celebró el regreso a los terrenos de juego de su compatriota Éder Militao. "Estoy mucho más contento por él que por mis goles. Es un día muy especial por lo que ha pasado estos siete meses. Es un gran amigo, estuve cerca en todo momento y estoy muy feliz por él".