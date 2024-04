Rodri llega al Bernabéu mentalizado por el 'nuevo' Real Madrid: "Ahora controlan más los partidos"

Rodri llega al Santiago Bernabéu plenamente mentalizado del duelo que Real Madrid y Manchester City van a protagonizar a partir de este martes en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El City llega con el título bajo el brazo y el Real Madrid ofrece algo diferente a lo del año pasado. Por eso Rodri opta por ser práctico y centrarse en una batalla nueva: "Sinceramente, no creo que la experiencia del año pasado vaya a servirnos de mucho. Nos enfrentamos a un Real Madrid diferente, que juega diferente... Y todas las temporadas son diferentes".

RODRIGO ?? If I ask anything of my teammates they will play with the serenity and composure. We are the winners and we want to do it again. We cannot confuse ourselves, we need to give our best... We need to be humble enough to do more tomorrow. pic.twitter.com/ZPQPw9OM87