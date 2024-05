El City golea y asalta el liderato; El Tottenham sueña con la Champions

El aura de Noel Gallagher empujó al Manchester City hacia una victoria supersónica en su visita al Fulham (0-4), que no pudo evitar una exhibición del equipo de Guardiola, líder dos puntos por encima del Arsenal y en la orilla un título muy disputado que parece decantarse de su lado.

Como en muchas otras ocasiones, aunque rara vez fuera del Etihad Stadium, Noel Gallagher, figura clave del grupo Oasis (con permiso de su hermano Liam), acaparó protagonismo en la grada del Craven Cottage. Acaparó casi todos los focos del duelo y dio lustre a una victoria que realmente se decidió sobre el césped gracias a un partidazo del Manchester City que coronaron con sus tantos Gvardiol (doblete), Foden y Julián Álvarez.

El Fulham no fue rival para el Manchester City. Jamás amenazó la supervivencia del equipo de Pep Guardiola en su pulso por el título con el Arsenal. Ya salvado, sin nada en juego, el conjunto londinense se presentó como una opción para los hombres de Mikel Arteta, que necesitan un pinchazo de los 'Citizens' para llevarse la Premier League. Ese empate o esa derrota que tanto esperaban, esa ilusión, se diluyó pasados los diez primeros minutos del partido.

El Manchester City, dos puntos por debajo del Arsenal y con un partido menos, debía afrontar la final más fácil de las tres que tenía en una semana. Todas ante equipos de Londres, a los que seguramente no les hará mucha ilusión ayudar al Arsenal: además del Fulham, el Tottenham y el West Ham esperan al City en su camino hacia la victoria.

Los goles del español Pedro Porro y del neerlandés Micky Van de Ven sacaron al Tottenham del bache en el que ha estado anclado en las últimas jornadas con una remontada (2-1) ante el Burnley, que certificó su descenso a la 'Championship'.

El equipo londinense mantiene la esperanza de llegar a un puesto de la Liga de Campeones.



Durante varios minutos el conjunto de Vincent Kompany creyó en la salvación, en apurar sus opciones de permanencia en la Premier. Pero no pudieron frenar la reacción de los spurs que llegaron al duelo lastrado por cuatro derrotas seguidas que dejaron atrás con la mejoría mostrada en esta penúltima fecha.



Con dos partidos por jugar, están a cuatro puntos del Aston Villa. Las cuentas le salen al equipo de Ange Postecoglou que pudo certificar su remontada mucho antes del tanto de Van de Ven pero el gran trabajo del meta Arijanet Muric lo impidió.

FT. Signing off at home with the win! ??



?? 1-0 ?? #EVESHUpic.twitter.com/TDXIFmlnxn