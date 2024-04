El remedio de Tomás Guasch ante los tiempos convulsos por Xavi y Pedro Sánchez: "Mi racioncita"

Va a tener razón Tomás Guasch cuando dice que estamos viviendo "tiempos convulsos" por aquello de que Xavi Hernández al final se queda en el Barcelona y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, amaga con marcharse cuando termine de reflexionar. "Se van, se quedan..."

El entrenador del Barcelona cumplirá su contrato, contra todo pronóstico. Xavi dijo en repetidas ocasiones que se marcharía al final de la temporada "incluso ganando la Champions" y todo cambió ayer, durante la cumbre mantenida en casa del presidente Laporta, en la que se decidió que Hernández, con contrato en vigor hasta junio de 2025, seguirá en el banquillo del equipo azulgrana.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, el técnico Xavi Hernández, y el director deportivo 'Deco'. EFE.





El remedio de Guasch está en Brasil: "Yo me consuelo viendo al Palmeiras. Sí, me vale, me distrae".

En el Palmeiras juega Endrick, jugador fichado por el Real Madrid, que a partir de la próximas temporada podrá ponerse a las órdenes de Carlo Ancelotti.

Endrick, a sus 17 años, está deslumbrando a medio mundo con sus apariciones tanto en el Palmeiras como con la camiseta de Brasil.

"El tal Endrick, bueno, cuando el Madrid le fichó dije: a ver ese muchacho. Ahora es una necesidad: si no veo un rato del Palmeiras esta semana, me parece que estoy desnudo. ¡Qué personaje, qué delantero, qué cosa más tremenda!", relata Guasch.





Endrick está firmando, en cifras, un interesante 2024, con tres goles y una asistencia en 14 partidos, al margen de los dos partidos con la camiseta 'verdeamaerla', uno de ellos frente a España.

Un posible Real Madrid para soñar

Guasch mira de reojo al Real Madrid de la próxima temporada y empieza a soñar con tener en el mismo once a "Vinicius, Rodrygo, Kylian, Endrick... No sé, hay gente que dice que las porterías en el fútbol tienen que ser más grandes para que haya más goles, no sé, a lo mejor hay que jugar con doce, y los rivales con 14 para tener más defensas", reflexionó.

Un Real Madrid que, con más de media Liga en el bolsillo, juega este viernes en Donostia, frente a la Real Sociedad, "en Anoeta, uno de los partidos más bonitos que se pueden ver en LaLiga", donde Ancelotti puede dar minutos a otro joven talento que ya ha dejado buenas maneras en sus escasas apariciones: "Parece que jugará Arda Guller, novedades siempre excitantes".

Y la semana que viene, vuelve la Champions, con el Bayern de Munich como rival del Real Madrid en semifinales: "Es curioso lo que leo por ahí de que el Real Madrid tiene que perder por 2-0, que no se fían si ganan el partido de ida".

El Bayern - Real Madrid, ida de las semifinales de la Liga de Campeones, se disputará el próximo martes 30 de abril a las nueve de la noche.

Por ese horizonte y por todas estas reflexiones, Guasch concluye sin vacilar que "realmente estamos todos locos". Y vuelve a insistir en lo que a él le funciona: "Ya les digo mi remedio: racioncita del Palmeiras, va muy bien contra el espíritu. ¡Mucha suerte! ¡Ah! Y el Girona a dos puntos del Barça y tienen que jugar en Montilivi. Yo me pongo el Palmeiras".