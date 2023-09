La reflexión de Paco González sobre Luis de la Fuente: "En mitad de la tormenta...".

Luis de la Fuente fue nombrado seleccionador absoluto nacional el pasado 8 de diciembre, tras la destitución de Luis Enrique por el mal papel de la Selección en el Mundial. España fue eliminada del torneo en octavos de final en los penaltis contra Marruecos. Y desde entonces el combinado nacional afrontó la clasifaición para la Eurocopa 2024 y la fase final de la Liga de las Naciones con un nuevo entrenador.

El camino de Luis de la Fuente al frente del banquillo español no empezó de la mejor manera posible. La seleccón española jugó sus dos primeros partidos clasificatorios contra Noruega y Escocia en el mes de marzo. El primero de los encuentros lo solventó España con una goleada 3-0 a un combinado escandinavo que afrontaba el partido sin el lesionado Haaland. Y en el segundo caímos contra Escocia, derrota que sembraba las primeras dudas alrededor del selecccionador.

Los rumores empezaron a florecer tras perder, Luis de la Fuente estaba en el punto de mira. Pero el técnico supo rehacerse llevando a España a conquistar su primera Liga de Naciones. En semifinales el combinado español venció a Italia (2-1); y en la final, en un partido muy sufrido, se superó a Croacia en la tanda de penaltis (5-4). Y todo ello sin montar revuelo a su alrededor.

Las polémicas de Luis Enrique

Su antecesor Luis Enrique, sin embargo, antes y durante el Mundia de Catar dejó una serie de polémicas que le dejaron señalando.

El técnico, que ahora dirige al PSG, realizó una convocatoria rodeada de polémica. En la lista de 26 jugadores el entrenador asturiano citó a futbolistas que no estaban teniendo regularidad en sus equipos. Posteriormente decidió acercarse al públcio más joven realizando directos en 'Twitch' tras los entrenamientos y algunos de los partidos, pero las retransmisiones finalizaron de manera precipitada por el resultado de algunos encuentros.

Y el último entuerto lo provocó tras su salida del banquillo español. Luis Enrique dejó señalado a uno de los jugadores que él mismo convocó. "Si volviera a hacer la lista hay un jugador al que no llevaría, no me gustó lo que vi", fueron las palabras del asturiano durante un directo con Ibai Llanos.

La reacción de Paco González a la rueda de prensa de Luis de la Fuente

Estas fueron las palabras exactas de Luis Enrique: "Haría un cambio, hay uno al que no llevaría, llevaría 25 y quitaría a uno y metería a otro. A uno, fuera. Igual hubiéramos quedado eliminados igual, pero hay uno que me hubiera gustado traer y otro que lo que vi no... Es buena persona pero...".

Aguas calmadas en la Selección

Ahora, tras el paso de los meses, la situación es totalmente diferente. Las aguas están calmadas en el entorno de la selección absoluta masculina. Aunque en las últimas semanas se ha visto salpicada por el 'caso Rubiales' y la falta de contudencia de los jugadores y de Luis de la Fuente al respecto.

Los capitanes de España salieron a leer un comunicado firmado por todos los futbolistas convocados y el texto leído por Álvaro Morata no terminó de convencer. Tampoco se dieron por buenas las declaraciones del seleccionador, que fue muy tibio y se mostró muy dubitativo ante las preguntas de los periodiastas sobre los actos llevados a cabo por Rubiales.

