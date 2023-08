La referencia a Mbappé de Toni Kroos en su podcast

De hace dos meses, concretamente desde el 12 de junio, no se habla de otra cosa en Francia que del futuro de Kylian Mbappé. Ese día, el delantero, mediante una carta enviada al PSG, manifestó su intención de no prolongar su contrato hasta 2025. A 9 de agosto, el internacional francés, de 24 años, sigue siendo a efectos legales jugador de la primera plantilla de los parisinos... y dentro del grupo de los “indeseables”, como se ha denominado a los descartes que tienen que entrenarse apartados.

Al Khelaïfi y Qatar han hecho lo imposible para buscar la reacción del jugador. Primero fue darle un ultimátum para que decidiera antes del 15 de julio, después fue descartarle de lagira, ahora le han apartado hasta nueva orden y le amenazan con dejarle en la grada toda la temporada... Pero Mbappé sigue firme.

