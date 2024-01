La Fórmula 1 rechaza la entrada de la escudería Andretti en la competición tras un duro análisis

La Fórmula 1 anunció este miércoles que ha rechazado la petición de entrada al campeonato del equipo estadounidense Andretti, ya que, en base a su análisis, considera que “no aportaría valor” a la competición y tampoco creen que fuera “competitivo”.



Una decisión que contrasta con la aprobación previa que sí tuvo el proyecto por parte de la FIA, pero que no ha sido corroborada por quien tiene los derechos comerciales de la competición, la FOM.





Duro comunicado de la F1

“Nuestro proceso de evaluación ha establecido que la presencia de un undécimo equipo, por sí sola, no aportaría valor al Campeonato. La forma más importante en la que un nuevo participante aportaría valor es siendo competitivo. Y no creemos que el solicitante vaya a ser un participante competitivo”, señala el comunicado de la F1.



“Si bien el nombre de Andretti conlleva cierto reconocimiento para los aficionados de la F1, nuestra investigación indica que la F1 aportaría valor a la marca Andretti y no al revés”, añade.

Imposibilidad de incorporarse ni en 2025 ni 2026

Además, en el comunicado se apunta a que su entrada en 2025 y en 2026 no es factible, ya que entre dichas temporadas se producirá un cambio de regulación y no confían en que pueda desarrollar dos coches competitivos sin experiencia previa en la F1. Eso sí, dejan una puerta abierta en 2028.



“Consideraríamos de forma diferente la solicitud de inscripción de un equipo en el campeonato en 2028 con una unidad de potencia de General Motors, ya sea como equipo de trabajo de General Motors o como equipo cliente de este, que diseñe internamente todos los componentes permitidos. En este caso, habría factores adicionales a considerar con respecto al valor que el solicitante aportaría al campeonato. En particular, con respecto a la entrada de un nuevo y prestigioso fabricante de equipos originales en el deporte como proveedor de unidades de potencia”, apunta.