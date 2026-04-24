La reacción de Sinner al conocer que Alcaraz no jugará Roland Garros: "Es una noticia muy triste, no lo esperaba y espero que esté preparado para Wimbledon"

El tenista italiano Jannik Sinner se ha metido este viernes en la tercera ronda del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada y que se disputa en tierra batida, después de remontar un disputado partido al francés Benjamin Bonzi ((6)6-7, 6-1, 6-4), en un duelo en el que el número uno del mundo tuvo que mostrar un nivel alto para superar a un inspirado rival.

Jannik Sinner regresó dos años después a la tierra batida de Madrid, y lo hizo con una trabajada victoria ante Bonzi. En un partido que apuntaba a ser un trámite para el de San Cándido, que ya acumula 18 victorias consecutivas, tendría que fajarse, y de que manera, para darle la vuelta a un primer set casi perfecto de su rival (7-6). Pero en esa situación complicada afloraría el mejor Sinner, llevándose de manera solvente los dos siguientes parciales (6-1, 6-3).

Y al finalizar el encuentro, el italiano se enteró sobre la pista central de la baja de Carlos Alcaraz para Roland Garros. "¿Ahora mismo?", preguntaba a Tomás Carbonell en los micrófonos de RTVE mientras se llevaba las manos a la cabeza al enterarse de la noticia. Y añadía seguidamente: "Este tipo de lesiones son muy difíciles. Tiene que ir muy lentamente con la recuperación".

Sinner lamentaba la ausencia del murciano y señalaba: "Yo siendo un competidor, siempre quiero jugar contra los mejores del mundo y él definitivamente es el mejor del mundo sobre tierra batida".

Y para finalizar, le deseaba una pronta recuperación. "Es una noticia triste, así que le deseo que se recupere lo más rápido posible. Espero que esté preparado para Wimbledon. Pero sí, es una noticia muy triste y no lo esperaba", sentenció.

EL MENSAJE A ALCARAZ EN RUEDA DE PRENSA

En la conferencia de prensa posterior el partido, Sinner también fue cuestionado por Alcaraz y comentó: "No sé si soy más favorito en París y Roma. El tenis necesita a Carlos y es mejor cuando está alrededor. Esto me hace mirar el cuadro y ver los partidos de diferente manera, aunque a Alcaraz sólo le hubiera visto en la final".

"Cuando eres joven, las lesiones puede pasar, pero creo que va a volver más fuerte que antes, aunque una lesión en la muñeca, que es una zona muy sensible, se puede complicar. Espero que vuelva bien. Creo que también es bueno que Carlos Alcaraz y su equipo hayan decidido parar y volver cuando esté competitivo. Supongo que su objetivo ahora será Wimbledon", manifestó.

El italiano desveló que ha mandado un mensaje a Alcaraz deseándole una pronta recuperación.

"Le he enviado un mensaje deseándole una pronta recuperación porque es doloroso y muy triste para todo el mundo del tenis su ausencia", confesó.