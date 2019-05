Rakitic: "Pido perdón. Soy padre y marido y he ido a Sevilla a ver a mi familia, para mi es lo más importante"

"Soy padre y marido. La familia es lo más importante y fui a Sevilla para estar con ellas. Además soy abierto y me hice una foto cuando salí a comer. Entiendo la opinión de todo el mundo, pero yo vivo el fútbol al 100% y mi compromiso es máximo. No me arrepiento, para mi la familia es lo más importante. Quería estar con mis chicas", reiteró.

También quiso salir al paso de una información según la cual tuvo que dar explicaciones a unos aficionados radicales (Boixos Nois) en la puerta de su domicilio por este asunto.

"Vinieron dos personas que conocía de antes. Me brindaron su apoyo y me dijeron que me querían entregarme una placa. No sé cómo ha salido esa información. Hablamos muy bien, muy positivo. No podemos decir que esta pared es negra cuando es blanca", aclaró.

En cuanto a la situación vivida hoy en el Camp Nou, el primer partido tras el 4-0 en Anfield, Rakitic dijo que el partido de hoy fue "muy difícil", pero el equipo tenía "muchas ganas de afrontarlo y despedir la temporada de la mejor manera posible".

El croata admitió que a los primeros que les duele esta situación es a los propios jugadores barcelonistas. "Hemos hecho un buen partido contra (el Getafe), uno de los mejores equipos de LaLiga", opinó.