La rajada de Sarabia: "Hubo situaciones en las que los jugadores no se enteraron de la fiesta"

El Mirandés consiguió sumar una victoria más frente al Andorra (4-3) en una locura de partido, que parecía controlado al descanso por parte de los locales, que a pesar de ir ganando 3-1 en el minuto 87, en el descuento se dieron hasta tres tantos más, dos por parte del Andorra que llegó a acariciar el punto hasta el 97. Pero, cuando el tiempo estaba al borde de cumplirse, Carlos Martín metió de tacón el gol que dio la victoria al conjunto de Alessio Lisci.

Tras el encuentro, el entrenador visitante, Eder Sarabia se mostró muy enfadado con el papel de sus jugadores: "El partido fue un desastre absoluto. Nos confundimos. Nos pensamos que el fútbol es pasarse la pelota y en el fútbol hay más cosas".

Sarabia llegó a calificar como "vergüenza" la primera parte de su equipo y reconoció que se lo dijo al descenso: "Ellos fueron con más hambre, más ganas. Nos ganaron todos los duelos. No entendimos nada. En el minuto 15 podíamos ir tres cero. Fue un partido en el que nos pudieron meter 10 goles".

Esas críticas no se quedaron ahí ya que incluso habló de "desastre" y mandó un aviso a su plantilla: "Este no es el camino. A espabilar y a hacer otras cosas más que pasarse el balón así, que no vale para nada. Tácticamente hubo situaciones en las que hubo jugadores que no se enteraron de la fiesta. Es que no vale con hacer 10 jugadas buenas. El fútbol profesional es otra cosa. Hoy no nos pueden meter cuatro goles. Te pones 3-3 y te hacen tres ocasiones de gol. Nadie tiene ahí la raza para defender un partido que nos pudieron meter siete goles. No quiero calentarme mucho, bastante me he calentado ya”

Además, durante esa rueda de prensa, Sarabia señaló a dos jugadores. Primero a Alex Calvo: "Su cuarto gol es un golazo pero es el vigésimo balón que pierde. Si no entiende que no hay que arriesgar estamos mal. No sé cuantos balones ha perdido. Hay que defender más. El fútbol profesional requiere entendimiento y compromiso. Nos pudieron meter 10″.

Y al otro miembro que señaló en primera persona fue al guardameta Ratti: "Nico no estuvo bien. Se lo dije. Hubo jugadas que has de sacar el balón de Anduva y ya está. Hay que leerlo. No somos tan buenos para jugarlas todas. Igual hay días que estamos más finos pero el día que no estoy tengo que poner otras cosas. El Mirandés no se ha complicado, nos ha comido".