Rajada de Quique Sánchez Flores contra Rafa Mir y Januzaj tras no marcharse del Sevilla

El entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores, aseguró este domingo, tras ser preguntado por Rafa Mir y el belga Adnan Januzaj, dos futbolistas con los que el club gestionó su salida en este recién concluido periodo de contrataciones, pero que permanecen en la plantilla, que "el que no alcance el listón no puede jugar".

El técnico madrileño, en su comparecencia de prensa previa al partido que disputarán el lunes en el campo del Rayo Vallecano, que cierra la vigésima tercera jornada de LaLiga, señaló que tanto Rafa Mir como Januzaj "son buenos profesionales" pero que cada persona "entiende el grado de exigencia de forma diferente".

"Yo entiendo que tengo el listón por encima de lo que ellos lo tienen marcado. Después de haber probado, haber ido hacia ellos en la necesidad más absoluta, llega el momento que no hay tiempo para bajar el listón. La exigencia es la que es y el que no esté en esa exigencia, o la alcanza o no puede tener minutos", señaló Quique, quien destacó que quiere futbolistas "con el compromiso necesario para defender la camiseta del Sevilla".

Sobre su balance del mercado invernal, apuntó que "ha habido movimientos, han salido chicos que querían salir por distintas razones y han llegado chicos con energía, con ganas de hacerlo bien, de triunfar, con ese hambre y esa necesidad que tienen de retomar carreras y hacer coincidir esa energía y su positivismo con lo que se quiere". "Queremos justamente eso, gente que se atreva, que no lleve una mochila excesivamente grande de problemas y defectos, y que nos puedan ayudar", subrayó el entrenador del Sevilla, cuyo equipo lucha en la zona baja de la tabla por evitar el descenso.