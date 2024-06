La rajada de Alcaraz contra el último cambio en el tenis: "Una locura"

El español Carlos Alcaraz, que perdió este jueves contra el británico Jack Draper, cargó contra la nueva regla del reloj de saque y dijo que es "una locura", que es "malo para los jugadores" y que hablará con la ATP sobre ello. En los torneos de esta semana, Halle y Queen's, la ATP decidió poner a correr el reloj de saque cuando acaba el punto, no cuando el árbitro lo canta, lo que provoca que los jugadores tengan menos tiempo entre punto y punto.

"El juez de silla me ha dicho que es una nueva regla, el reloj nunca para, después de que el punto acaba empieza el reloj. Es malo para el jugador. Acabo el punto en la red y no tengo tiempo para ir a por las pelotas. No hablo de ir a por la toalla, no, no. No tengo tiempo ni para ir a las pelotas. Es una locura. Nunca lo he visto en el tenis", dijo Alcaraz, que confirmó que no ha hablado aún con la ATP sobre esto, pero que lo hará.